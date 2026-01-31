Zlaté náboje pro olympioniky i Bonda. Češi vládnou italské továrně na munici

Tomáš Lánský
  17:28
Ten zvuk je hypnotický. Pravidelné mechanické bušení, které se odráží od skalních stěn Lombardie. Každou vteřinu vypadne z výrobní linky hrstka zlatě lesklých nábojnic, které vypadají jako šperky, ale mají sílu zastavit rozjetý náklaďák. V továrně se nespěchá – tady se pěstuje preciznost. Redaktor iDNES.cz měl unikátní příležitost nahlédnout do továrny Fiocchi nedaleko italského Milána.
Ženy jsou prý pro výrobu munice ve Fiocchi vhodnější. Oproti horkokrevným a temperamentním mužům se lépe soustředí.

Zatímco jinde si Italové užívají siestu, na severu v městečku Lecco se s milimetrovou přesností odměřuje prach, který o pár týdnů později rozhodne o olympijském zlatu nebo o úspěchu speciálních jednotek na druhém konci světa.

Redakce iDNES.cz měla unikátní příležitost nahlédnout do továrny Fiocchi (čti Fioki) nedaleko italského Milána. Firmu včetně její britské a americké divize nedávno koupila skupina Czechoslovak Group (CSG) nejbohatšího Čecha Michala Strnada. CSG se touto akvizicí zařadila mezi největší výrobce malorážové munice na západní polokouli. Minulý týden vstoupila na burzu, kde se její hodnota zdvojnásobila na 760 miliard korun.

Malorážové střelivo je konzervativní byznys, říká Čech v čele nadnárodní muničky

Fiocchi vyrábí pistolové, puškové i brokové střelivo, včetně střeliva pro biatlon. Klasických nábojů tu vyprodukují 600 milionů kusů ročně, brokových 200 milionů. Třetina produkce, v certifikaci NATO, jde do obranného průmyslu.

Americký sniper

„Naší specialitou je munice pro odstřelovače. Té sice vyrobíme jen dva miliony kusů ročně, ale jde v podstatě o precizní ruční výrobu, kdy každý kus kontrolujeme,“ vítá nás v „muničce“ její technický ředitel Costantino Fiocchi, jeden z členů rodiny, které donedávna fabrika patřila. V rukou ukazuje náboj 12,7 × 99 mm, což je „těžká váha“ mezi municí.

V rukou vycvičeného odstřelovače jde o nástroj, který dokáže eliminovat cíl na vzdálenost dvou kilometrů. Umí prostřelit lehké pancéřování vozidel, betonové zdi nebo blok motoru. Tímto střelivem nabíjí své pušky Falcon ze vsetínské zbrojovky třeba česká armáda.

Vstup CSG na burzu? Stane se globálním lídrem trhu se zbraněmi, tvrdí experti

„Ve filmu Americký sniper používá herec Bradley Cooper tuto ráži ve své odstřelovací pušce McMillan TAC-50,“ přidává zábavný fakt šéfka marketingu Fiocchi Alessandra V. Selva. Mimochodem, touto puškou byl v roce 2017 dosažen jeden z nejdelších potvrzených zásahů v historii – přes 3,5 km.

Procházíme továrnou, kde to voní olejem a mosazí. O pár kilometrů dál si celebrity jako George Clooney, který tu má svou vilu, vychutnávají espreso. Je to pravděpodobně nejkrásnější místo na světě, kde se vyrábějí věci určené k zabíjení nebo lovu.

Dopravníkové pásy chrlí náboje různých ráží a hbité ruce pracovnic je skládají do nábojových pásů. Ano, zní to jako paradox, ale pracují zde především ženy. Zajímá mě proč. „Pohádal jste se někdy s manželkou?“ odpovídá otázkou Costantino Fiocchi. Přikyvuji.

Strnadův holding CSG v rekordní investici ovládl italského výrobce munice

„Tak vidíte. A v práci jste se určitě méně soustředil na to, co děláte. Zatímco když se žena pohádá s manželem, v práci si půlka jejího mozku říká ‚s kým to má asi pletky můj muž‘, ale její druhá půlka se věnuje práci. Ženy se prostě umějí soustředit na dvě věci současně,“ zmiňuje Ital důvod, proč jsou ženy pro pečlivou práci s municí vhodnější.

Od prcků až po cvalíky

Lisy a buchary přeměňují mosazné dílce v nábojnice různých velikostí. I odborník by se v tom ztratil. Ze strojů vylétávají malé náboje 9 x 19 mm, nejpoužívanější na světě. Měl je ve své Berretě i James Bond. Jiný stroj chrlí ráži 5. 56 x 45 mm, což je sice malá, ale pekelně rychlá střela pro útočné pušky jako je M16 nebo CZ BREN 2.

Opodál padá z lisu „cvalík“ 7. 62 x 51 mm, silný puškový náboj pro kulomety. Střela má v zadní části pyrotechnickou nálož, která po výstřelu začne červeně hořet, aby střelec viděl, kam mu to v noci létá.

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Italové milují estetiku a sport. Fiocchi tedy není jen o armádě. Jsou absolutní světovou špičkou v biatlonu a sportovní střelbě. Na olympiádách v posledních desetiletích získali sportovci s náboji Fiocchi více medailí, než kolik má většina zemí v celé své historii. Italští dělníci v továrně jsou na to náležitě hrdí – každý náboj pro olympionika se kontroluje s pečlivostí jako šperk pro milenku.

NATO doplňuje zásoby

CSG si vlastnictvím muničky Fiocchi zajistila výsadní postavení mezi největšími producenty střeliva. „Je to pro nás strategická pozice. Vedle velkorážové munice budou muset armády NATO postupně doplnit i zásoby malorážové munice. Schopnost vyrábět ji ve velkých objemech přímo v Evropě je důležitým prvkem dlouhodobé obranyschopnosti Aliance,“ zmiňuje mluvčí Strnadova impéria Andrej Čírtek.

Na podzim 2025 spustila CSG ve spolupráci s ukrajinským partnerem (Ukrajinska Bronetechnika) výrobu velkorážové munice přímo na Ukrajině. Plán je prý vyrobit zde ročně přes 300 000 kusů dělostřelecké munice 105 a 155 mm. „Ukrajinský partner zajišťuje výrobu těl granátů a jejich finální kompletaci, CSG dodává klíčové komponenty, technologie a know-how a poskytuje výrobní licenci,“ dodal mluvčí.

Novou služební zbraní německé armády bude pistole od České zbrojovky

CSG je též jedním z hlavních průmyslových partnerů České muniční iniciativy. Její role spočívá v zajišťování dodávek dělostřelecké munice, její technické prověrce, úpravách a logistice. „Iniciativa vznikla v době, kdy evropské výrobní kapacity nebyly schopny pokrýt akutní potřeby Ukrajiny, a proto se v počáteční fázi pracovalo i s dostupnými zásobami mimo NATO. Dnes se ale projekt stále více opírá o novou výrobu,“ zdůraznil Andrej Čírtek.

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Zlaté náboje pro olympioniky i Bonda. Češi vládnou italské továrně na munici

