Přísnější cesta ke zbrani je znovu na stole. Slibovali ji přitom už před lety

Den poté, co v únoru 2015 zastřelil třiašedesátiletý Zdeněk K. v restauraci v Uherském Brodě na Zlínsku osm lidí a následně zastřelil i sebe, prohlašoval tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec, že je potřeba okamžitě změnit legislativu a že lidé s psychickými problémy by neměli mít zbrojní průkaz a zbraň. A že lékaři budou mít přístup do registru zbraní a u každého psychiatrického pacienta budou moci ověřit, zda vlastní zbraň a že budou moci s policií blíže komunikovat. Nic z toho se nestalo.

Část lidí chce získat zbrojní průkaz za současně platných podmínek, kdy nemusí absolvovat povinně psychotesty.