Lidé odevzdali ve zbraňové amnestii už stovky zbraní, prvenství drží střední Čechy

  14:27
Za měsíc platnosti zbraňové amnestie policie převzala od lidí v ČR 787 zbraní, 20 tisíc kusů střeliva, 144 kusů munice a 53 gramů výbušnin. Z průběžných dat policie zveřejněných na síti X plyne, že pomyslné prvenství v počtu odevzdaných zbraní zatím drží střední Čechy. Bez vysvětlování a bez postihu mohou lidé odevzdávat nelegálně držené zbraně, střelivo, munici a výbušniny až do konce června.
Policie díky zbraňové amnestii zadržela 219 zbraní a 2075 kusů střeliva (13....

Policie díky zbraňové amnestii zadržela 219 zbraní a 2075 kusů střeliva (13. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Zbraňová amnestie platí od 1. ledna do konce června. Lidé při ní mohou...
Zbraňová amnestie v Jihočeském kraji přinesla v lednu 2026 celkem 103...
Na Chomutovsku někdo při zbraňové amnestii odevzdal samopal německé výroby...
Na Chomutovsku někdo při zbraňové amnestii odevzdal samopal německé výroby...
Mezi dosud odevzdanými kusy se podle policie objevily i zajímavé zbraně. Zmínila mimo jiné německou pušku VG-45, jejíž hodnota je kolem milionu korun a v ČR existují asi jen dvě, samopal německé výroby Erma EMP nebo francouzský samopal z poválečného období od výrobce Hotchkiss.

Současně policisté ale upozornili na to, že lidé munici a výbušniny mnohdy vozí přímo na policejní oddělení, což je nebezpečné. „Jen samotná manipulace a převoz je může iniciovat. V případě, že takový předmět naleznete, volejte na linku 158. Přivolaní pyrotechnici si s tím poradí,“ zdůraznili.

Unikát zbraňové amnestie. To se jen tak nevidí, překvapil policii německý samopal

Odevzdané zbraně a střelivo prozkoumají odborníci. Ověří, zda zbraně nebyly použité ke spáchání trestného činu. Pokud se souvislost neprokáže a zbraň nebude v pátrání, může si člověk do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ho opravňují k držení zbraně. „Platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění,“ uvedli iž dříve policisté.

Zbraňová amnestie byla v ČR před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3 700 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva.

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

4. února 2026  14:27

Přetížily ji děti, proto spadla, hájí se provozovatelé v kauze zřícené vyhlídky

Okresní soud v Děčíně se začal zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v...

Okresní soud v Děčíně začal rozplétat okolnosti zřícení vyhlídkové plošiny v Markvarticích na Děčínsku z léta 2023, na níž zrovna stáli účastníci nedalekého tábora. V nemocnici skončilo osm dětí....

4. února 2026,  aktualizováno  14:19

Pavel Turka nejmenuje, řekl Babiš. Hrad chce jiné jméno, Motoristé nemíní ustoupit

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že otázku možného působení čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ve vládě považuje za uzavřenou. „Je jasné, že ho pan prezident nikdy nejmenuje,“ řekl Babiš...

4. února 2026  11:54,  aktualizováno  14:19

Korupce na Slovensku „zmizela“. Boj s ní je katastrofální, říká generální prokurátor

Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka (4. února 2026)

Boj proti korupci na Slovensku byl v loňském roce katastrofální, řekl slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka. Poukázal na propad počtu ukončených korupčních případů, ve kterých probíhalo...

4. února 2026  14:18

Definitivní konec. Z podzemí na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím

Horníci vyvezli z podzemí Dolu ČSM na Karvinsku poslední vozík naplněný černým...

Horníci ve středu v poledne z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezli symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech končí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském...

4. února 2026  9:07,  aktualizováno  14:17

Soud v Berlíně znovu zakázal používání posypové soli, vyhověl ekologům

Sypání silnic v Berlíně. (4. února 2026)

Správní soud v Berlíně ve zrychleném řízení znovu zakázal soukromé používání posypové soli, které kvůli extrémnímu zimnímu počasí dočasně německá metropole povolila. Soud tak vyhověl stížnosti,...

4. února 2026  14:12

KOMENTÁŘ: Když emoce nahrazují respekt, píše o společenském neklidu Tykač

Hostem pořadu Rozstřel je zakladatelka institutu Solvo Ivana Tykač. Moderátorem...

Česká republika se neocitla v krizi institucí. Ocitla se v krizi emocí. Vlna společenského neklidu, kterou dnes sledujeme, není důsledkem kolapsu státu, ale systematického zpochybňování legitimity...

4. února 2026  14:12

Na přešlapy influencerů reaguje nový kodex, řeší skrytou reklamu i etiku

ilustrační snímek

Influencer vydělá i statisíce za příspěvek, reklama na sociálních sítích ale často zůstává skrytá. Neférové a neoznačené spolupráce však ohrožují spotřebitele a narušují důvěru v online obsah....

4. února 2026  14:09

V kauze řidičáků figurují hlavně zkušební komisaři, po razii nepřišli do práce

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

V kauze údajně nezákonného získávání řidičských průkazů na černošickém úřadu figurují hlavně zkušební komisaři. Mezi obviněnými by jich mohlo být až devět a k tomu dva vedoucí pracovníci. Po...

4. února 2026  14:07

Macinka dorazil na jednání o nedůvěře, právě když ho kritizoval jeho předchůdce

Přímý přenos
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka dorazil do Sněmovny na jednání o...

Hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše čeká poslance pouze dvacet dnů poté, kdy kabinet ANO, SPD a Motoristů dostal důvěru většiny Sněmovny. Opozice hlasování vyvolala poté, co prezident Petr...

4. února 2026  5:55,  aktualizováno  14:05

Slovenský šesťák ve škole vytáhl airsoftovou pistoli, zranil dva spolužáky

Žák základní školy ve slovenském Novém Mestě nad Váhom postřelil dva spolužáky...

Žák šesté třídy základní školy ve slovenském Novém Mestě nad Váhom ve středu vzduchovou pistolí zranil dva spolužáky, rozsah jejich zranění není vážný. Informoval o tom slovenský ministr školství...

4. února 2026  14:04

RECENZE: Mladá Gerta Schnirch budí respekt, ve stáří ji Steinmasslová rozsvítí

65 % Premium
Tři generace žen ve filmu Gerta Schnirch

Dvoudílný česko-německý projekt Gerta Schnirch, který po jarní premiéře na HBO uvede na podzim Česká televize, má nesporně silné ambice, od předlohy Kateřiny Tučkové přes nešizenou filmařinu až po...

4. února 2026

