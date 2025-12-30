Oprávnění k nelegálně držené zbrani lze získat od čtvrtka, platit bude půl roku

Od nového roku vzejde v platnost nový zákon o zbraních a s ním také možnost beztrestné legalizace nelegálně držené zbraně, tzv. zbraňová amnestie. Platí do konce června 2026 a vztahuje se také na střelivo, munice a výbušniny. Zbraň prozkoumají odborníci a určí, zda s ní nebyl spáchán trestný čin a zda její držitel splňuje zákonem stanovené podmínky.
Zbraně odevzdané v rámci amnestie 2021.

V pořadí šestá zbraňová amnestie bude probíhat od 1. ledna do 30. června 2026. V minulosti proběhly v České republice v letech 1996, 2003, 2009, 2014 a 2021. Lidé budou mít půl roku na to, aby zbraň předali kterémukoliv útvaru Policie ČR. „Policisté se při amnestii neptají na původ předaného předmětu,“ uvádí v tiskové zprávě policejní mluvčí Irena Brodská.

Zbraň projde odborným zkoumáním, aby policisté zjistili, zda není v policejním pátrání a nebyla použita ke spáchání trestného činu. Do šesti měsíců bude pak možné požádat o vydání potřebných opravňujících dokladů.

„Platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění,“ uvádí Brodská. Pokud expertíza prokáže souvislost s trestnou činností nebo se ukáže, že je zbraň v pátrání, vyšetřování převezme policie.

Bude možné předat také další předměty jako munice či výbušniny. Policisté zároveň apelují, aby lidé nenosili výbušné předměty jako granáty, miny, rozbušky či vojenské imitační prostředky, které nalezli. „Největší nebezpečí hrozí při jejich převozu,“ varuje Brodská.

V takovém případě s nimi nemají vůbec manipulovat a bez váhání volat na linku 158. „Přivolaný pyrotechnik zjistí, zda je s nimi možné odborně manipulovat a v případě potřeby je zlikviduje na nejbližším vhodném místě, nebo jej odveze na bezpečné místo k následnému zničení,“ dodává.

Zároveň policie informovala o novém informačním systému Centrální registr zbraní (CRZ), který se spustí v dopoledních hodinách 1. ledna 2026. „Nový systém plně reflektuje aktuální legislativu a přináší zásadní modernizaci v oblasti správy zbraní, zbrojních oprávnění a zbrojních licencí,“ uzavírá Brodská.

Rok amnestiePočet odevzdaných zbraní
19963704
20034192
20097897
20145877
20213820
