Sovětský samopal i dva velmi vzácné kousky. Zbraňová amnestie dál překvapuje

Zbraňová amnestie pokračuje i v dubnu a v minulém měsíci přinesla podle policistů další zajímavé kousky, které lidé na služebny z domovů přinášejí. Policie na síti X uvedla, že lidé od počátku roku odevzdali přes 2 200 zbraní, téměř 65 tisíc kusů střeliva, 680 kusů munice a téměř 3 500 gramů výbušnin napříč celou republikou.
Například v Olomouckém kraji policie obdržela nejmenší sériově vyráběné pistole na světě – Kolibri ráže 2,7 mm. Dále pak samonabíjecí pistole vz. 27 s prodlouženou hlavní a originálním tlumičem. Podle policie se jedná o dva výrazně vzácné sběratelské kousky.
Československý lehký kulomet, sovětský samopal i samonabíjecí pistole vyráběné v Německu pak lidé odevzdali v Ústeckém kraji. „Lidé přinesli i granáty, které naštěstí neobsahovaly žádné výbušné ani zápalné slože,“ uvedla policie a vyzvala k co největší obezřetnosti při zacházení se zbraněmi.
„Pamatujte, že bezpečnost je na prvním místě!“ upozornila policie na síti a vyzvala občany, aby k nalezené munici zavolali pyrotechniky.
Policie bilanci odevzdaných předmětů a zajímavé kousky zveřejnila již na začátku března. Tehdy lidé odevzdali například dvě zbraně vyrobené podomácku, nebo dokonce kopii slavné pušky z akčního filmu Šakal. Na Chomutovsku pak policie obdržela vzácný samopal Vollmer-Erma.
Zbraňová amnestie odstartovala na začátku roku 2026 a končí 30. června. Naposledy akce probíhala v roce 2021, ale i v letech 1996, 2003, 2009 nebo 2014, přičemž nejvyšší počet odevzdaných zbraní policie zaznamenala v roce 2009, kdy lidé odevzdali celkem 7 897 kusů střeliva. Jedná se tak již o šestou zbraňovou amnestii v historii České republiky. Akce zároveň přichází spolu s novým zákonem o zbraních, který přinesl řadu významných změn.
Cílem zbraňové amnestie je, aby lidé beztrestně legalizovali nelegálně držené zbraně i střelivo. V rámci ní je možné zbraně dobrovolně předat na kterémkoli útvaru Policie ČR.
Po odevzdání občané obdrží potvrzení a předměty projdou odborným zkoumáním. To ověří, zda zbraně nesloužily ke spáchání trestného činu. Pokud se u předmětů tato souvislost neprokáže nebo nebude zbraň v pátrání, majitelé budou moci do šesti měsíců požádat o vydání dokladů. Ty jim následně jejich držení umožní.