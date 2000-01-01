náhledy
V Česku posledním červnovým dnem končí zbraňová amnestie. Během šesti měsíců mohli lidé odevzdat nelegálně držené zbraně, aniž by je čekal postih. Na policejních služebnách se sešla důstojná sbírka zbraní. Ať už historických nebo podomácku vytvořených. Redakce iDNES.cz měla možnost některé z nich vyfotit.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zajímavým kouskem je bezpochyby původně signální pistole z druhé světové války. Jde o německý model LP 42 v ráži 26,5 mm. Majitel ji předělal na brokový náboj ráže 16.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Myšlenkou amnestie je nejenom zbraně vybrat, ale hlavně mít přehled, co mezi lidmi koluje.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mnohé ze zbraní se původním majitelům vrátí. Musí se však prokázet, že je zbraň tzv. „čistá“ – že nemá záznam.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zaujme například znehodnocený jugoslávský klon slavného německého kulometu MG 42. Nese označení Zastava M53 v ráži 7,92 x 57.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vzduchem chlazený, z pásu krmený. Kvůli vysoké kadenci střelby bylo nutné často měnit hlaveň. Na což konstruktéři mysleli, jde to velmi snadno. Vzhledem ke změnám v legislativě na něj bude nutné oprávnění.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V Českých Budějovicích zase dostali na stůl raritní kus - německou karabinu VG-45 (Volkssturmgewehr 45). Vyráběla se na konci 2. světové války převážně z lisovaného plechu pro Volkssturm v ráži 7,92 x 33 mm. V tomto případě bohužel bez zásobníku.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Sterling Mk IV v ráži 9mm luger. Poválečná zbraň pro britskou pěchotu a speciální jednotky, donedávna ve výzbroji.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Skvělý příklad kutilství. Základ tvoří malorážka Geco 1922, zachovala pouze hlaveň a závěr. U někoho na ponku vznikla ultralehká zbraň se sklopnou pažbou a tlumičem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nádherný set 2x pistole Parabellum P.08 v dělostřeleckém provedení v ráži 9 mm. Jedna v brinýru, druhá v nerezu, příprava na pažbu. K tomu pamětní kříž k 1. světové válce.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zástupci historických zbraní: kolíčková Lefaucheux z Belgie (vepředu), rakouskouherský Rast & Gasser M1898.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pistole Steyr 1912. Náboje v ráži 9 mm Steyr se zasouvaly do nábojové schránky z pásku zezhora.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kvůli rozporům mezi Jugoslávií a Sovětským svazem neměli konstruktéři přístup k technickým detailům zbraně, a tak šli cestou reverzního inženýrství.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zbraň ve variantě B1 byla uzpůsobena ke střelbě granátů, což si vyžádalo konstrukční úpravy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Závěr je proto robustnější, je doplněna o speciální výklopná mířidla. Tato byla v expanzní úpravě, ale vzhledem k legislativě nutno převést na osobu s licencí.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Tankový kulomet Kalašnikova. Zkráceně PKT z ruského Пулемёт Калашникова Танковый. Montoval se do věží a na lafety tanků. U tohoto chybí elektrické spošťové zařízení. V ráži 7,62X54R.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Taktéž znehodnocený na expanzní úpravu, kterou však podle nové právní úpravy mohou nabývat osoby s licencí.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Malorážka samonabíjecí FN SA 22. S dynamickým závěrem, ráže 22 LR, zásobník na 10 ran v pažbě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Belgický revolver Liege The Guardian American. Ráže 7 mm francouzský. Náboj s centrálním zápalem, černoprachá slož.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Do výzbroje byl přijat roku 1958. Tento byl nejspíš určen jako export na Kubu. Je ve skvělém stavu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Standardní puška japonské císařské armády, závěr je krytý plechem, který se odsouvá spolu s ním.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Puška opakovací FEG vz. G98/40 v ráži 8x57IS. Při konstrukci se vycházelo z konstrukce Mannlicher-Schönauer.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Americký konstruktér Gordon Ingram stvořil v roce 1964 ikonický automat Ingram MAC-10. Vyráběl se v ráži 45 ACP a 9 mm Luger. Toto je ta druhá verze. Ze zbraně se dochovalo jen pouzdro s hlavní. Nemá na sobě výrobní číslo, půjde na odborné zkoumání, jestli nebyla použita k trestnému činu. Pokud se ukáže, že je tzv. čistá, je možné ji zlegalizovat.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Puška opakovací FEG M95 8X50R, používala ji rakouskouherská pěchota, má přímoběžný závěr.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zkonstruoval jej Tullio Marengoni, vyráběl se v letech 1942-1945, tento i se zásobníkem na 20 nábojů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
U domácích modifikací je mnohdy těžké poznat původ zbraně. U některých nějaké vodítko existuje. Například tato pistole domácí výroby má za základ puška firmy J.G. Anschütz.
Autor: Petr Topič, MAFRA
To u tohoto zákeřného nože jakékoli značení chybí. V čepeli má komoru na náboj 22 LR.
Autor: Petr Topič, MAFRA