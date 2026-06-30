Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

OBRAZEM: Kulomety, samopaly, střílející nůž i další. Končí zbraňová amnestie

Autor:
  9:55
Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie Pro Obrazem Zbraňová amnestie
V Česku posledním červnovým dnem končí zbraňová amnestie. Během šesti měsíců mohli lidé odevzdat nelegálně držené zbraně, aniž by je čekal postih. Na policejních služebnách se sešla důstojná sbírka zbraní. Ať už historických nebo podomácku vytvořených. Redakce iDNES.cz měla možnost některé z nich vyfotit.

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Poslanci rozhodnou o omezení pravomocí prezidenta i rentě pro úspěšné sportovce

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Boris Šťastný (Motoristi), Radim...

O zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací budou hlasovat poslanci. V případě schválení návrhu by tuto pravomoc nově získal ministr...

1. července 2026  5:10,  aktualizováno  8:56

Kauza zmanipulované zakázky v Karlově Studánce. Exmanažerce lázní hrozí osm let

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.

Okresní soud v Bruntále se ve středu zabývá kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která podle obžaloby ovlivňovala veřejnou zakázku tohoto státního podniku. Je možné, že soudce...

1. července 2026  8:52

Policie odložila kauzu machinací na hokejovém svazu. Kritika se teď snáší na Hadamczika

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje (ČSLH) z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Aloise Hadamczika však čelí nové vlně...

1. července 2026  8:42,  aktualizováno  8:49

Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli vydání dívky, kterou pak zavraždil otec

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou dívku jejímu otci, ačkoliv o něm věděla, že je drogově závislý. Muž pak letos v březnu...

1. července 2026  8:33,  aktualizováno  8:38

Dětský tábor zasáhl blesk. Pět zraněných dětí, muž upadl do bezvědomí

Záchranáři a hasiči zasahovali v místě dětského tábora na Jindřichohradecku,...

Blesk udeřil v pondělí večer do stromu v blízkosti dětského tábora na Jindřichohradecku. Záchranáři ošetřili šest lidí, z toho pět nezletilých. Jednoho muže po krátkém bezvědomí transportoval...

30. června 2026  23:30,  aktualizováno  1. 7. 8:36

Irsko přebírá vedení EU. Priorita je bezpečnost a podpora Ukrajiny, hlásí

Irský premiér Micheal Martin (18. prosince 2025)

Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost EU, hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě EU, které začíná přesně ve středu. Irové přebírají mandát od...

1. července 2026  8:03

Počasí rozdělí Česko. Meteorologové varují před přívalovou povodní, někde ale bude 34 stupňů

Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...

Velmi silné bouřky zasáhnou ve středu především východ Čech. Přinesou přívalové srážky, kroupy o velikosti přes dva centimetry i nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu. Český hydrometeorologický...

1. července 2026  7:38

To má v ruce iPhone? žasnou lidé u starých obrazů. A spekulují o cestování časem

Obraz „Mr. Pynchon and the Settling of Springfield“ z roku 1937 od Umberta...

Na první pohled jde o historickou malbu zachycující setkání anglických kolonistů s původními obyvateli Severní Ameriky. Jeden drobný detail ale už několik let vyvolává debaty na sociálních sítích.

1. července 2026  7:15

Teplota mořské hladiny překonala rekordy. Vědci varují před dalšími extrémy

ilustrační snímek

Globální teplota mořské hladiny v červnu překonala dosavadní rekordy z let 2023 a 2024. Podle evropského programu Copernicus za tím stojí pokračující oteplování klimatu i návrat klimatického jevu El...

1. července 2026  7:11

Írán odmítl schůzku s americkými vyslanci, Katar dál zprostředkovává jednání

Sledujeme online
Americký viceprezident J. D. Vance, pákistánský premiér Muhammad Šehbáz Šaríf a...

Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Katar mezitím v úterý večer uvedl, že bude...

1. července 2026  6:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Část krajů dostává z daní méně peněz. Nespravedlnost? Rozhodne Ústavní soud

Ústavní soud

Už dvě dekády se krajům v Česku rozdělují peníze z daní podle neměnných pravidel. Některé regiony si stěžují, že v přepočtu na obyvatele dostávají oproti svým sousedům málo. A že rozdělovací...

1. července 2026  5:50

Test prostředků proti klíšťatům: repelenty fungují, bylinná kosmetika je k ničemu

Premium
Doma vyrobený repelent můžete přecedit a naplnit jím lahvičku s rozprašovačem....

Pochutnávalo si už na krvi dinosaurů, dnes se spokojí i s menším úlovkem, z apetitu však klíště mnoho neztratilo. Pokud spolu s ním nechcete inkasovat i infekční choroby, používejte účinné repelenty....

1. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.