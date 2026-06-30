|
Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...
Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...
O zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací budou hlasovat poslanci. V případě schválení návrhu by tuto pravomoc nově získal ministr...
Okresní soud v Bruntále se ve středu zabývá kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která podle obžaloby ovlivňovala veřejnou zakázku tohoto státního podniku. Je možné, že soudce...
Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje (ČSLH) z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Aloise Hadamczika však čelí nové vlně...
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou dívku jejímu otci, ačkoliv o něm věděla, že je drogově závislý. Muž pak letos v březnu...
Blesk udeřil v pondělí večer do stromu v blízkosti dětského tábora na Jindřichohradecku. Záchranáři ošetřili šest lidí, z toho pět nezletilých. Jednoho muže po krátkém bezvědomí transportoval...
Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost EU, hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě EU, které začíná přesně ve středu. Irové přebírají mandát od...
Velmi silné bouřky zasáhnou ve středu především východ Čech. Přinesou přívalové srážky, kroupy o velikosti přes dva centimetry i nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu. Český hydrometeorologický...
Na první pohled jde o historickou malbu zachycující setkání anglických kolonistů s původními obyvateli Severní Ameriky. Jeden drobný detail ale už několik let vyvolává debaty na sociálních sítích.
Globální teplota mořské hladiny v červnu překonala dosavadní rekordy z let 2023 a 2024. Podle evropského programu Copernicus za tím stojí pokračující oteplování klimatu i návrat klimatického jevu El...
Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Katar mezitím v úterý večer uvedl, že bude...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Už dvě dekády se krajům v Česku rozdělují peníze z daní podle neměnných pravidel. Některé regiony si stěžují, že v přepočtu na obyvatele dostávají oproti svým sousedům málo. A že rozdělovací...
Pochutnávalo si už na krvi dinosaurů, dnes se spokojí i s menším úlovkem, z apetitu však klíště mnoho neztratilo. Pokud spolu s ním nechcete inkasovat i infekční choroby, používejte účinné repelenty....