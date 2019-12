Diktát, darebáctví, arogance. Česká prohra kvůli zbraním vyvolala bouři

„Český stát chtěl pro svoje občany uhájit liberálnější přístup k držení a přechovávání zbraní. Bohužel Soudní dvůr EU naši argumentaci podporovanou Maďarskem a Polskem nepřijal a žalobu zamítl, což musíme v této fázi plně respektovat,“ reagoval premiér Andrej Babiš.



Řešení, stejně jako ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, vidí v návrhu zbraňové legislativy, který připravilo ministerstvo vnitra.



„Soudní řízení nás však nezbavilo povinnosti implementovat směrnici o zbraních. Nečekali jsme tedy na rozhodnutí soudu a připravili novelu zákona o zbraních. Nic to ale nemění na faktu, že chceme zachovat práva legálních vlastníků zbraní,“ sdělil Hamáček. Podle něj novela zákona o zbraních zavádí požadavky směrnice pouze v „nezbytně nutné míře“.



Normu zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky navrhla Evropská komise v reakci na teroristické útoky v Evropě. Země EU i europarlament ji schválily předloni hlasy většiny členských zemí i poslanců. Česko mimo jiné namítalo, že úprava zasahuje do práv vlastníků legálně držených zbraní. Soud v úterý konstatoval, že české námitky jsou neopodstatněné. Unijní orgány podle soudu nepřekročily přijetím směrnice své pravomoci, ani nezasáhly do práv vlastníků či držitelů zbraní.

Podle poslance KSČM Zdeňka Ondráčka soud EU jasně ukázal, že zájmy lidí mu jsou ukradené. „Je to projev arogance moci a sprostoty. Doufám, že nyní se vlastenecky smýšlející lidé, bez ohledu na politickou příslušnost, spojí a domluví na dalším postupu, jak tomuto čelit a ponechat si vztyčenou hlavu. Kdo ustupuje zlu sám zlo páchá,“ uvedl.



S rozhodnutím nesouhlasí i místopředseda a šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Je to darebácké rozhodnutí. Plně potvrzuje správnost programu hnutí SPD, který jasně říká, že Evropská unie směřuje k omezování práv občanů národních států,“ řekl. Předseda hnutí Tomio Okamura rozhodnutí označil za neuvěřitelný diktát EU.

„Tato prohra je důsledkem impotence vlády vyjednat pro Českou republiku na půdě a orgánech EU výjimky. Vláda svou nečinností vlastně alibisticky přehodila problém na zákonodárce,“ napsala předsedkyně sněmovního branného výboru Jana Černochová (ODS). Vyzvala vládu k iniciování celoevropských jednání, která povedou k revizi směrnice.



Nikdo se o svou brokovnici bát nemusí

V okamžiku, kdy Česko vyčerpalo všechny možnosti změny směrnice, bude TOP 09 postupovat podle šéfa sněmovního klubu Miroslava Kalouska v souladu s pravidly. „Budeme hlasovat pro implementaci,“ uvedl. Doplnil, že se nikdo nemusí bát, že by přišel o svoji brokovnici.

Podle předsedy poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška bylo jasné, že žaloba má nulovou šanci na úspěch. Česko směrnici bude zavádět, podle Bartoška je důležité, aby to bylo co nejšetrnějším způsobem. „Myslím, že je třeba pracovat na novele zbraňové směrnice, která by evropské právo více přiblížila českým zákonům v době před jejím zavedením,“ řekl europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

Souhlasíte s přísnějšími pravidly pro nabývání a držení zbraní?

Ano 660 Ne 5280

Soudní dvůr EU zamítl českou žalobu proti směrnici omezující držení zbraní v úterý (celý článek k přečtení zde). Unijní orgány podle soudu nepřekročily přijetím směrnice své pravomoci, ani nezasáhly do práv vlastníků či držitelů zbraní.



Česká strana v žalobě podané předloni rovněž namítala, že se se evropští zákonodárci dostatečně nezabývali otázkou přiměřenosti zaváděných opatření a neprovedli posouzení jejích dopadů. Soud tento argument odmítl s tím, že tuto povinnost nemají ve všech případech.

Unijní orgány navíc podle soudu měly k dispozici „četné analýzy a doporučení pokrývající všechna témata zmíněná v argumentaci České republiky“. Z těchto podkladů nic nenasvědčovalo tomu, že by opatření zavedená směrnicí byla nepřiměřená, uvedl nejvyšší justiční orgán EU.