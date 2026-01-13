Při zbraňové amnestii lidé přinesli na policii granát, samopal i náboj do kanónu

Nejvíce zbraní zatím lidé odevzdali v Jihočeském kraji, munice pak zatím přijali policisté nejvíce v Praze. V Trutnově minulé pondělí odevzdal muž torzo granátu F1 a náboj ráže 30 x 173 mm, které si na místě převzal pyrotechnik.
Náboj ráže 30 x 173 mm přitom do svých kanonů používají obrněnce jako je Pandur II či CV90 a běžně slouží k likvidaci nepřátelských vozidel.
„Další oznamovatel kolegy vyhledal ve středu, když na služebnu donesl jednorannou pušku, pět signálních zbraní a samopal. Kolegové v Hradci Králové převzali od dvou oznamovatelů opakovací pušku a samonabíjecí pistoli,“ uvedla mluvčí Královéhradecké policie Šárka Pižlová.
Policisté upozorňují, aby byli lidé maximálně opatrní, zejména v případě munice a výbušnin. „Prosíme, nebezpečný materiál sami nikam nepřevážejte. Nejprve zavolejte na linku 158, pyrotechnici si s nálezem poradí,“ uvedli.
Odevzdané zbraně a střelivo prozkoumají odborníci. Ověří, zda zbraně nebyly použité ke spáchání trestného činu. Pokud se souvislost neprokáže a zbraň nebude v pátrání, může si člověk do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ho opravňují k držení zbraně. „Platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění,“ dodala Pižlová.
Oprávnění k nelegálně držené zbrani lze získat od čtvrtka, platit bude půl roku
Zbraňová amnestie byla v ČR před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3700 zbraní a 133 000 kusů střeliva.