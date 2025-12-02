Hrozil, že půjde se samopalem na vládu. Odsedí si tři roky, potvrdil soud

Loni na Facebooku vyhrožoval, že půjde se střelnou zbraní na Úřad vlády. V úterý soud rozhodl, že si Pavel Matějný odpyká tři roky vězení. Proti nepodmíněnému trestu odnětí svobody se neodvolal, neúspěšně dnes u středočeského krajského soudu protestoval proti zabavení elektroniky.
Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21. září 2013) | foto: Tomáš FraitMAFRA

Pavel Matějný na snímku z roku 2013.
Obžalovaný Pavel Matějný u Okresního soudu Praha-východ (20. října 2025)
Obžalovaný místopředseda Národní obrody Pavel Matějný je stíhaný za řadu...
Rozsudek je pravomocný. Justice muže potrestala za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, za násilí proti skupině obyvatel, za podněcování k trestnému činu a nedovolené ozbrojování.

Matějný spojil výhrůžku s demonstrací zemědělců, která se v hlavním městě uskutečnila loni v únoru. Na facebooku napsal, že až pojedou traktory na Prahu, přidá se k nim s AK-47, tedy s kalašnikovem.

Půjdu se zbraní na úřad vlády, vyhrožoval muž. Soud mu uložil tři roky vězení

Vzkaz zachytili kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie. Matějného zadrželi a při domovní prohlídce u něj našli nelegálně držený samopal a elektroniku s neonacistickým obsahem.

„Takže, podívejte se. Já zásadně nesouhlasím se zabavením nebo propadnutím těchto věcí. Policie neprokázala, že byly použity k trestné činnosti,“ řekl dnes Matějný odvolacímu senátu. Argumentoval i tím, že část věcí patří hnutí Národní obroda, jehož je výkonným místopředsedou.

Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

„Nedokážu si představit, jak bych animované filmy, které jsou na těch fleškách, mohl použít k nějakému zločinu,“ podotkl. Soud se s jeho argumentací neztotožnil. Poukázal mimo jiné na to, že ze zajištěných telefonů se Matějný připojoval na facebook, kde měl nezákonné příspěvky, nebo že na fotografiích z počítačového disku hajloval.

Muž má z minulosti tři záznamy v rejstříku trestů, naposledy dostal podmíněný trest za násilí proti úřední osobě. Zpráva ministerstva vnitra o extremismu o něm hovoří jako o „neonacistickém veteránovi“. Podle aktuálního rozsudku vyzýval už od roku 2020 na sociální síti například k tomu, aby lidé udělali pořádek pomocí klacků, vidlí nebo samopalu.

Chtěl vzít samopal na vládu, teď posílá omluvenky soudu. Ten ho nechá zatknout

Také se tam ptal, zda českou vládu pověsit, či postřílet. V roce 2023 napsal například „jediným řešením dnešní situace je defenestrace vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu a národní revoluce“. Podle policistů také psal o upálení „Židů z facebooku“ a sdílel písně neonacistických kapel nebo fotografie se svými nacistickými tetováními.

O Matějném rozhodoval v prvním stupni Okresní soud Praha - východ, podle nějž je muž nejen neonacistou, ale také přesvědčeným rasistou, antisemitou a homofobem. Soudce jeho jednání označil za dlouhodobě společensky výrazně škodlivé.

Při ukládání trestu vzal v potaz, že příspěvky obžalovaného neměly velký dosah, nepřibylo po nich neonacistů a nenastala ani ozbrojená revoluce, k níž na internetu vybízel. Matějný okresnímu soudu řekl, že příspěvky nebyly v pořádku a že jich lituje.

Tvrdil, že ho policie nezákonně sledovala a že je politickým aktivistou. Vyhrožování samopalem označil za hospodské řeči. Uvedl, že chtěl své známé vyburcovat k odporu, nikoliv ale k násilnému.

