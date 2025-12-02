Hrozil, že půjde se samopalem na vládu. Odsedí si tři roky, potvrdil soud

Rozsudek je pravomocný. Justice muže potrestala za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, za násilí proti skupině obyvatel, za podněcování k trestnému činu a nedovolené ozbrojování.
Matějný spojil výhrůžku s demonstrací zemědělců, která se v hlavním městě uskutečnila loni v únoru. Na facebooku napsal, že až pojedou traktory na Prahu, přidá se k nim s AK-47, tedy s kalašnikovem.
|
Půjdu se zbraní na úřad vlády, vyhrožoval muž. Soud mu uložil tři roky vězení
Vzkaz zachytili kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie. Matějného zadrželi a při domovní prohlídce u něj našli nelegálně držený samopal a elektroniku s neonacistickým obsahem.
„Takže, podívejte se. Já zásadně nesouhlasím se zabavením nebo propadnutím těchto věcí. Policie neprokázala, že byly použity k trestné činnosti,“ řekl dnes Matějný odvolacímu senátu. Argumentoval i tím, že část věcí patří hnutí Národní obroda, jehož je výkonným místopředsedou.
|
Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje
„Nedokážu si představit, jak bych animované filmy, které jsou na těch fleškách, mohl použít k nějakému zločinu,“ podotkl. Soud se s jeho argumentací neztotožnil. Poukázal mimo jiné na to, že ze zajištěných telefonů se Matějný připojoval na facebook, kde měl nezákonné příspěvky, nebo že na fotografiích z počítačového disku hajloval.
Muž má z minulosti tři záznamy v rejstříku trestů, naposledy dostal podmíněný trest za násilí proti úřední osobě. Zpráva ministerstva vnitra o extremismu o něm hovoří jako o „neonacistickém veteránovi“. Podle aktuálního rozsudku vyzýval už od roku 2020 na sociální síti například k tomu, aby lidé udělali pořádek pomocí klacků, vidlí nebo samopalu.
|
Chtěl vzít samopal na vládu, teď posílá omluvenky soudu. Ten ho nechá zatknout
Také se tam ptal, zda českou vládu pověsit, či postřílet. V roce 2023 napsal například „jediným řešením dnešní situace je defenestrace vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu a národní revoluce“. Podle policistů také psal o upálení „Židů z facebooku“ a sdílel písně neonacistických kapel nebo fotografie se svými nacistickými tetováními.
O Matějném rozhodoval v prvním stupni Okresní soud Praha - východ, podle nějž je muž nejen neonacistou, ale také přesvědčeným rasistou, antisemitou a homofobem. Soudce jeho jednání označil za dlouhodobě společensky výrazně škodlivé.
Při ukládání trestu vzal v potaz, že příspěvky obžalovaného neměly velký dosah, nepřibylo po nich neonacistů a nenastala ani ozbrojená revoluce, k níž na internetu vybízel. Matějný okresnímu soudu řekl, že příspěvky nebyly v pořádku a že jich lituje.
Tvrdil, že ho policie nezákonně sledovala a že je politickým aktivistou. Vyhrožování samopalem označil za hospodské řeči. Uvedl, že chtěl své známé vyburcovat k odporu, nikoliv ale k násilnému.