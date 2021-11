Tak i Meky Žbirka po injekci zemřel. Zpěvák neunikl dezinformačnímu boji

Publicista Milan Rokytka publikoval ve středu večer na sociální sítí Facebook hrubou spekulaci o příčině úmrtí známého zpěváka, následně na webu tydenikobcanskepravo.cz vyšlo celé znění jeho textu. Ten pojednával nejenom o údajně zvláštním úmrtí, ale zpochybňoval veškerou účinnost vakcín proti koronaviru.

Milan Rokytka Tak i Meky Žbirka po injekci zemřel...

Už pod samotným příspěvkem řada jeho odběratelů projevovala svůj nesouhlas s jeho tvrzením. Někteří jeho příspěvek dokonce i sdíleli s komentářem, že využívá smrti Mira Žbirky k dalšímu šíření antivaxerské kampaně v Česku.

Podle Žbirkovy manželky podlehl zpěvák opakovanému zápalu plic. „Meky měl už osm let hodně slabou imunitu a prodělal několik zápalů plic. Vždycky to dal. Tentokrát ne,“ řekla Expresu Kateřina Žbirková, která nejenže se svým mužem byla do posledních chvil, ale ještě na konci října spolu stihli oslavit jeho 69. narozeniny.



Rokytka dlouhodobě zpochybňuje výskyt koronaviru v České republice. Na svých sociálních sítích nedávno sdílel fotografie odpůrců očkování, kteří předělali nápisy u snímků ministerstva zdravotnictví na propagaci očkování.



Milan Rokytka je publicista přispívající do Parlamentních listů, letos v březnu neúspěšně kandidoval do Rady České televize.

Před třemi lety na sebe upozornil na oslavě vítězství Miloše Zemana v prezidentské volbě, když zkolaboval následkem nadměrné konzumace alkoholu. Následně svůj kolaps odůvodňoval otravou paralytickým jedem novičokem.

Poslední rozloučení s muzikantem Miroslavem Žbirkou bude ve strašnickém krematoriu 19. listopadu jen pro pozvané. Přenos obřadu bude k vidění na Facebooku i obrazovce před síní. Jeho fanoušci se budou moci na místě zapsat do kondolenčních knih.