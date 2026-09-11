Píše se 11. září 1951 a trojice „únosců“ osobního vlaku právě přepsala dějiny studené války. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka a chebský výpravčí Karel Truksa za přispění chebského zubaře Jaroslava Švece právě úspěšně završili nejmasovější emigraci Čechoslováků přes železnou oponu. Husarský kousek provedli navíc tak, že režim o něm předem neměl ani tušení. K události došlo před 75 lety.
Ve Františkových Lázních přistoupily rodiny hlavních organizátorů včetně příbuzných Karla Truksy, který cestoval již z Chebu, a ašského zubaře Jaroslava Švece. Zásadní okamžik nastal v Hazlově.