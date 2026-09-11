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Zběsilý útěk na Západ. Před 75 lety vlak z Chebu prorazil závoru a přejel do Německa

Tomáš Lánský
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Vlak svobody. Československá lokomotiva s rudou hvězdou v západním Německu. K unesenému vlaku se 11. září 1951 po jeho dramatickém příjezdu za železnou oponu seběhly davy zvědavců. | foto: archiv MF DNES

Lokomotiva s ohlušujícím hukotem nabírá rychlost, ačkoli se blíží na konečnou. Místo rutinního zastavení vlak prolétá ašským nádražím rychlostí téměř 70 kilometrů v hodině. Pak proráží dřevěnou hraniční závoru a nezadržitelně vjíždí na německé území směrem do Selbu. Rázem se 111 lidí ocitá na Západě, v americké okupační zóně. Třicet čtyři z nich se do vlasti už nikdy nevrátí.

Píše se 11. září 1951 a trojice „únosců“ osobního vlaku právě přepsala dějiny studené války. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka a chebský výpravčí Karel Truksa za přispění chebského zubaře Jaroslava Švece právě úspěšně završili nejmasovější emigraci Čechoslováků přes železnou oponu. Husarský kousek provedli navíc tak, že režim o něm předem neměl ani tušení. K události došlo před 75 lety.

Ve Františkových Lázních přistoupily rodiny hlavních organizátorů včetně příbuzných Karla Truksy, který cestoval již z Chebu, a ašského zubaře Jaroslava Švece. Zásadní okamžik nastal v Hazlově.

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