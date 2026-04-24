V sobotu v 10:50 dopoledne se rozezní největší český zvon Zikmund, zavěšený ve svatovítské katedrále. Z arcibiskupského paláce za jeho vyzvánění zamíří do katedrály procesí biskupů a kněží. Pozvánku k osobní účasti obdrželo přibližně 800 hostů, kteří už budou čekat v katedrále. V lavicích neusednou jen představitelé církve, ale i prezidentský pár Petr a Eva Pavlovi či další politici.
Mši zahájí emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner. „Po znamení kříže bude přečteno apoštolské pověření, jímž papež Lev XIV. jmenuje nového pražského arcibiskupa. Bude ukázáno všem přítomným a odevzdáno kancléřce k uložení mezi vzácné listiny,“ popisuje mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz.
Graubner předá dosavadnímu litoměřickému biskupovi Stanislavu Přibylovi berlu a ten usedne na čestné místo, vyhrazené pro arcibiskupa v katedrále. Berla i katedra jsou symboly pastýřské služby v církvi. Bohoslužbu pak dále povede právě nový arcibiskup. Mše bude dále pokračovat zpěvem Sláva na výsostech Bohu a zazní také kázání od Přibyla.
Nejmladší pražský arcibiskup za více než 100 let. Kdo je Stanislav Přibyl
Slavnostní bohoslužbu doprovodí katedrální sbor, Pražská katedrální schola i hudebníci Hradní stráže. Pro veřejnost bude obřad přenášen na velkoplošných obrazovkách v areálu Pražského hradu a živě ho odvysílá Česká televize.
Mezi řečníky vystoupí mimo jiné rakouský kardinál Christoph Schönborn, který je rodákem ze Skalky nacházející se nedaleko Litoměřic, a apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Za stát by měl nového arcibiskupa oslovit závěrečnou zdravicí prezident Pavel.
Insignie z beránků, které posvětil papež
Zaznít by mělo dílo Preludium a fuga Es dur od Johanna Sebastiana Bacha. Půjde o připomínku, že nový pražský arcibiskup se ve volném čase rád věnuje hře na varhany. Bach je navíc jeho oblíbeným hudebním skladatelem. Hrát se bude na staré varhany, nový nástroj v katedrále zatím není připravený pro veřejnou produkci. Nové varhany poprvé zazní v polovině června.
„Intronizace tak ve výsledku harmonicky propojí spirituální, historickou i společenskou rovinu, od předání pastýřských symbolů přes účast nejvyšších státních představitelů až po veřejné svědectví o kontinuitě a vitalitě pražské arcidiecéze, nejstarší v českých zemích,“ popisuje lektor etiky a bývalý protokolář Martin Churavý.
Už jsem si koupil lítačku, třeba se dám v metru do řeči, říká nový pražský arcibiskup
Přibyl je biskupem litoměřickým, proto během ceremoniálu odpadne jeho biskupské svěcení. Churavý ale připomíná, že se v katedrále odehraje předání pallia, starobylé insignie římskokatolické církve. Obléká se kolem krku, dva volné konce pak splývají po hrudi a zádech. Vyrábí se z vlny beránků, které papež posvětil na svátek sv. Anežky Římské a kteří se chovají v římském klášteře Tre Fontane. Stříhají se pak na Velký pátek. Pallium symbolizuje jehně, které kolem krku nese Dobrý pastýř.
Arcibiskup ale není jen funkcí v církvi. „Arcibiskup je jedním ze sedmi držitelů klíčů od korunovačních klenotů, což symbolicky signalizuje funkční propojení duchovní a státní tradice,“ vysvětluje Churavý.