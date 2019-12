Byli to nešikovní číšníci, vzpomíná na estébácké špicly vědkyně Zažímalová

Ve vědě se pohybujete už řadu let, takže máte srovnání. Jaký je rozdíl mezi vědou dnes a před rokem 1989? Pokud tedy nějaký je.

To rozhodně je a veliký. Věda je z podstaty věci velmi kosmopolitní. Takže v momentě, kdy vám režim neumožní svobodně cestovat do zahraničí, mluvit s kolegy, svobodně si domluvit nějaké experimenty na zařízeních, které třeba nemáte k dispozici, to všechno vědu strašlivým způsobem limituje a některé obory se prakticky vůbec nemůžou rozvíjet. To byla přesně situace před rokem 1989. Na vědeckých institucích byli do vedoucích pozic vybíraní lidé podle jejich postavení v komunistické straně a ne podle jejich vědomostí a dovedností. To všechno vědu ničilo. Nic z toho ale teď neplatí. Kdokoli může vyjet, kam chce, psát si, s kým chce, a nikdo nás neomezuje ani nekontroluje. Svět se nám otevřel a to je pro vědu ta správná živná půda. Samozřejmě jsou tady limity finanční.