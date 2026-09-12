Tři poslední případy: inspektoři z liberecké Státní veterinární správy zabavili devět krav chovateli na Semilsku, který měl zvířata trvale uvázána na řetězech, jež některým z nich rozřezávaly kůži do masa a zarůstaly do krku. Skot byl ustájen ve znečištěné temné stáji bez podestýlky a ve vlastních výkalech, v ranách měl larvy hmyzu. Muži hrozí vedle vězení i pokuta až tři miliony korun.
Od ledna má bý trestné i bezdůvodné usmrcení domácích zvířat (i kdyby před smrtí netrpěla), zvýší se tresty za týrání a nově se zavede i povinnost hradit zálohu na zajištění předběžné náhradní péče.