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Zavřeli kočku do sušičky, vyhladověl psa. Týrání zvířat přibývá, důvod je zřejmý

Václav Janouš
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Týrání zvířat v Česku podle policejních statistik i dat veterinářů rychle přibývá. Za čtyři roky vzrostl počet případů, které skončily trestním stíháním, ze 133 na 225, tedy téměř o 70 procent.

Tři poslední případy: inspektoři z liberecké Státní veterinární správy zabavili devět krav chovateli na Semilsku, který měl zvířata trvale uvázána na řetězech, jež některým z nich rozřezávaly kůži do masa a zarůstaly do krku. Skot byl ustájen ve znečištěné temné stáji bez podestýlky a ve vlastních výkalech, v ranách měl larvy hmyzu. Muži hrozí vedle vězení i pokuta až tři miliony korun.

Od ledna má bý trestné i bezdůvodné usmrcení domácích zvířat (i kdyby před smrtí netrpěla), zvýší se tresty za týrání a nově se zavede i povinnost hradit zálohu na zajištění předběžné náhradní péče.

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