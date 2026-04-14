Změna financování veřejnoprávních médií je pokus o jejich ovládnutí, míní Zavoral

Autor:
  17:21aktualizováno  17:35
Český rozhlas podle generálního ředitele Reného Zavorala nesouhlasí s návrhem převést financování médií veřejné služby ze systému rozhlasových poplatků na státní rozpočet. Pro tak zásadní změnu neexistuje racionální důvod a nelze to číst jinak než jako pokus otevřít si cestu k jejich oslabení a politickému ovládnutí.
Fotogalerie3

Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odchází po jednání s ministrem kultury Otou Klempířem. (10. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zavoral tak ve vyjádření reagoval na úterní oznámení ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) o návrhu zákona, který od příštího roku převádí financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet.

Současný systém financování veřejnoprávních médií z poplatků je podle Zavorala funkční, spravedlivý, stabilní a dlouhodobě udržitelný. „Převod financování na státní rozpočet neznamená, že veřejnost přestane tuto službu platit. Znamená to jen, že ji nebude platit přímo, ale nepřímo ze státního rozpočtu, tedy z jiné kapsy. Ve výsledku ji zaplatí všichni, včetně těch, kteří jsou dnes nebo v budoucnu od poplatku osvobozeni,“ uvedl Zavoral.

Ještě závažnější ale podle něj je, že takový model přímo napojuje Český rozhlas na politiky a státní moc, což je pro médium veřejné služby nepřijatelné. „Jedním z výdobytků listopadu 1989 byla média veřejné služby, která jsou co nejvíce nezávislá na státu. A tuto nezávislost významně chrání i financování přímou platbou od občanů, tedy poplatky. Návrh financovat Český rozhlas přímo ze státního rozpočtu je v tomto krokem zpět,“ dodal Zavoral.

Česká televize a Český rozhlas podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) místo výnosu z poplatků dostanou ze státního rozpočtu na příští rok dohromady 7,8 miliardy korun. ČT má obdržet 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. ČRo dostane od státu 2,07 miliardy korun, letos má získat z poplatků 2,48 miliardy.

Návrh vládní koalice ANO, SPD a Motoristů vrací finance veřejnoprávních médií do roku 2024, kdy měla ČT výnos z výběru poplatků zhruba 5,7 miliardy korun a ČRo přibližně 2,07 miliardy Kč.

Zrušení poplatků kritizují obě média dlouhodobě

Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií už dříve uvedli, že se zrušením televizního a rozhlasového poplatku a převedením financování ČT a ČRo pod stát nesouhlasí.

„Financování Českého rozhlasu a České televize prostřednictvím rozhlasových a televizních poplatků považujeme za preferovanou formu. Nejedná se o pouhý technický detail, ale o klíčovou podmínku jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti,“ připomněli ředitelé už v únoru.

Stávající model financování spolu s dalšími pojistkami v zákonech podle nich zajišťuje nejvyšší možnou míru ochrany redakčního a institucionálního rozhodování před politickými nebo ekonomickými vlivy, neboť vytváří přímý vztah mezi médii veřejné služby a posluchači a diváky.

„Chrání média před závislostí na aktuální politické moci, výběru daní či každoročních rozpočtových rozhodnutích,“ vysvětlili ředitelé.

Dodali, že poplatky za televizi a rozhlas jsou v České republice dlouhodobě stabilním a funkčním nástrojem financování. „Je to funkční model, který se v posledních 33 letech zcela osvědčil. Stávající systém financování je rovněž plně v souladu s principy Evropského aktu o svobodě médií (EMFA), který klade důraz na institucionální nezávislost, finanční stabilitu a ochranu médií veřejné služby před politickými tlaky,“ konstatují Chudárek a Zavoral.

Vstoupit do diskuse (24 příspěvků)

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Dynamo vám neprodám, odmítla majitelka nabídku Budějovic. I když přijde o stadion

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu. Hned odpoledne vydala prohlášení, že jednoznačně...

Trumfy máme my. Írán hrozí odpovědí na blokádu, zděšení Saúdové tlačí na Trumpa

Premium
V Rudém moři se potopila nákladní loď Magic Seas, na kterou zaútočili jemenští...

Z Íránu zaznívají náznaky, že by v reakci na americkou blokádu Hormuzského průlivu mohl prostřednictvím svých jemenských spojenců, šíitských povstalců Húsíů, omezit plavbu lodí v klíčovém průlivu Báb...

14. dubna 2026  17:30

Na Žižkově hoří ubytovna, z budovy stoupá černý dým. Část střechy se propadla

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově hoří střecha ubytovny. Hasiči postupně vyhlásili už třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, obyvatele z budovy zachraňují s pomocí žebříků a výškové techniky. Podle dosavadních...

14. dubna 2026  15:46,  aktualizováno  17:25

Poplatky zrušíme, jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. března 2026)

Ministr kultury Oto Klempíř představil společně s dalšími zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristy sobě vládní návrh zákona o médiích veřejné služby. Klempíř už v pátek uvedl, že skončí měsíční...

14. dubna 2026  14:13,  aktualizováno  17:15

Schillerová hájí regulaci cen paliv. Koalice prosadila stav legislativní nouze

Přímý přenos
Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Poslanci vládní koalice rozhodli, že platí podmínky legislativní nouze pro zrychlené projednávání návrhu zákona, který by vládě Andreje Babiše umožnil regulovat ceny nafty a benzinu nařízením...

14. dubna 2026  5:55,  aktualizováno  17:10

Mezi českými umělci boduje Koťátková. V aukčních i výstavních síních vládne Bolf

Eva Koťátková, Přesazená, od 3 500 Kč, k dostání na 100ks

Česko zná sto svých nejvýraznějších umělců na tuzemském výtvarném poli. Odborníci v rámci dvanáctého ročníku prestižního J&T Banka Art Index sestavili žebříček umělců, kterým již po sedmé vládne Eva...

14. dubna 2026  16:58

Likvidace médií a frontální útok. Opozice odsoudila zrušení poplatků pro ČT a ČRo

Petr Fiala ODS (16. prosince 2025)

Parlamentní opozice ostře odsoudila návrh zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (ČRo). Hovoří o likvidaci veřejnoprávních médií. Lidovecký poslanec František Talíř sdělil, že frontálnímu...

14. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  16:52

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:41

Označení Bomba cena může být beze slevy nekalá praktika, říká ombudsman

Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Supermarkety oblíbená označení jako Naše cena, Bomba cena nebo Super cena v případě, že ve skutečnosti nejde o slevovou akci, jsou podle potravinového ombudsmana Jindřicha Fialky na hraně nekalé...

14. dubna 2026  16:28

Luxus pro kapelu či tým. Lufthansa představila svou vizi VIP cestování

Lufthansa představila luxusní letadlo The BOW pro VIP skupiny.

Jak by mohlo vypadat létání pro kapelu na turné nebo tým před velkým utkáním? Místo běžného letu v první třídě vlastní prostor pro odpočinek, schůzky i společné chvíle. Právě tak si německá letecká...

14. dubna 2026  16:20

Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie

Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici...

Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí...

14. dubna 2026  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.