Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Matěj Svěrák
  16:08
U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard Zelinka. Podle starosty a části obecních zastupitelů je závodiště černou stavbou, kde mladík pořádá bujaré večírky a závody na motorkách, čímž ohrožuje přírodu i návštěvníky.
Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer. | foto: Esquire, Benedikt Renč / koláž iDNES.cz David Votruba

Závodiště s megarampami v CHKO Český kras. (24. listopadu 2025)
Závodiště s megarampami v CHKO Český kras. (24. listopadu 2025)
UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Zraněné dítě na závodišti v CHKO.
25 fotografií

„Dcera mi na té rampě málem zemřela. Stačilo pár milimetrů a přišla by o nohu a vykrvácela by tam,“ říká místní advokát Jan Halama, jemuž se na závodišti v roce 2021 vážně zranila dcera. Dívka při klouzání po obrovské rampě narazila do ostrého železa, které jí prořízlo lýtko až ke kosti.

Halama kvůli areálu s dráhami podal několik stížností na stavební úřad v Berouně. Neuspěl. Podle stanoviska úřadu závodiště není stavba, nýbrž mobilní konstrukce, která se přesouvá a využívá ji pouze rodina majitele pozemku na sportování. To ale podle Halamy není pravda.

„Uznávám, že mi dcera měla přesně říct, kam jde. Nic nemám ani proti motorkářům, ale je za mě naprosto otřesné, když se závodí v CHKO na černé stavbě, která rozhodně není mobilní konstrukcí,“ uvádí.

Vnuk pana majitele na místo přivezl i bagr, zničil tam pro zábavu staré auto a pořádá tam také bujaré alkoholové večírky.

Josef TrpišovskýStarosta obce Srbsko

Halama není jediný, kdo má se závodištěm problém. Protestuje proti němu i část současných obecních zastupitelů. „Tehdejší starostka udělala vážnou chybu, když spolu s úřednicí ze stavebního úřadu označily závodiště jako mobilní konstrukci,“ prohlašuje jeden ze zastupitelů. Jméno zveřejnit nechce. Rozhodnutí úřadu kritizuje i současný starosta Srbska Josef Trpišovský.

Redakce iDNES.cz získala zápis z kontroly stavebního úřadu na zmíněném závodišti v roce 2021. „Bylo zjištěno, že na soukromém pozemku jsou rozmístěny dřevěné konstrukce, které nejsou umístěny nastálo, ale dle potřeby majitele se přestavují. Stavební úřad usoudil, že výše uvedené mobilní konstrukce nejsou stavbou či výrobkem plnícím funkci stavby, tedy nespadají do režimu stavebního zákona,“ stojí v dokumentu.

Náš idol to není, tvrdí o provozovateli starosta

Podle starosty Trpišovského areál vybudoval majitel pozemku pro svého vnuka, který se proslavil ježděním a hlavně skákáním na koloběžce už na základní škole. „Chtěl bych, aby stavební úřad znovu překontroloval to závodiště, které je podle mého názoru jasnou stavbou,“ říká Trpišovský.

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.
Závodiště s megarampami v CHKO Český kras. (24. listopadu 2025)
Závodiště s megarampami v CHKO Český kras. (24. listopadu 2025)
UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
25 fotografií

„Vnuk pana majitele na místo přivezl i bagr, zničil tam pro zábavu staré auto a pořádá tam také bujaré alkoholové večírky. To všechno se děje v části CHKO, kde kvůli kraválu přestala hnízdit třeba břehule říční. Nevím, jestli je pan vnuk pro někoho idolem, ale u nás v Srbsku idol fakt není,“ zdůrazňuje starosta. Richard Zelinka přitom v minulosti vystupoval i v kampani VZP.

Závodiště za mobilní konstrukci označila bývalá starostka Srbska Svatava Biskupová, která nyní zastává post místostarostky. Biskupová redakci iDNES.cz řekla, že místní šetření v roce 2021 provedla spolu s úřednicí ze stavebního úřadu a situací se pak už více nezabývala.

„Nejsem odbornice na stavební zákon, ale tehdy mi to přišlo jako malá konstrukce, kterou využívá pouze majitel. Nedokážu říct, jaká je situace nyní. Je možné, že už by to stavební povolení vyžadovalo,“ připustila.

Skládka suti v CHKO. Obec se bojí o vodu, podnikatel se hájí

Majitelem pozemku s kritizovaným areálem je Daniel Krejčů. Ten pro iDNES.cz řekl, že závodiště nemůže spadat pod stavební zákon, protože ho vybudoval v rámci terénních úprav. „Postavil jsem to svému vnoučkovi. Jde o sportoviště vybudované jako terénní úprava, nemusí být tudíž navázáno na stavební povolení,“ prohlašuje.

Podle vedoucí oddělení Správy CHKO Český kras Jany Slezákové nemá ale kdokoliv povoleno pořádat v oblasti jakékoliv závody či výrazné terénní úpravy.

„Jeden z majitelů pozemku má platné povolení pro sportovní využití svých pozemků pro potřeby jeho rodiny, kterým nejsou povoleny terénní úpravy, ale věcně i časově vymezené využívání pro trénink, který může také podporovat druhy vázané na narušovanou krajinu,“ konstatuje Slezáková s dodatkem, že CHKO o závodišti jinak neobdrželo žádný podnět.

Cizí motorkáře vyháním, říká influencer

Pětadvacetiletý influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard Zelinka portálu iDNES.cz sdělil, že na megarampy si může přijet zajezdit kdokoliv a kdykoliv.

Párty na sociální sítě nedáváme, říká vicemistr světa v jízdě na koloběžce

„Jasně, je stále otevřeno. Děti si mohou přijít se mnou zajezdit a naučit se překonávat strach, potkají i svůj idol. Všichni v Srbsku mě mají rádi,“ tvrdí. Na závodišti podle něj nyní jezdí hlavně malé elektrické motorky. „Jezdíme tam na elektrických motorkách, které nedělají žádný hluk,“ popisuje.

„Ano, je pravda, že v okolí jezdí i cizí motorkáři na větších strojích, někteří se snaží pak dostat na naše závodiště, ale já je odtamtud vyháním. Přemýšlel jsem, že bych tam postavil plot, ale to by už byla stavba. Už tak jsem na to vynaložil nemalé prostředky,“ prohlašuje.

Portál iDNES.cz z dostupných výpisů a satelitních map zjistil, že ačkoliv by se mělo jednat oficiálně o mobilní konstrukci, tak závodiště na stejném místě stojí už sedm let, přičemž samotné rampy jsou pevně zapuštěné v zemi.

Podle středočeské policejní mluvčí Michaely Richterové zasahovali policisté v minulých letech u závodiště několikrát. Ve většině případů šlo o vážná zranění závodníků, kde policie pomáhala záchranářům.

29. října 2022
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Andrej Babiš (ANO)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...

Zelenskyj zamíří do Londýna, s lídry probere závěry jednání na Floridě

Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku jsou ukrajinský...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že v pondělí navštíví Londýn. Schůzky se vedle britského premiéra Keira Starmera zúčastní také francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř...

6. prosince 2025  15:54,  aktualizováno  16:20

Belgičané zadrželi obchodníky s nelegálními léky. Jejich auta měla i české SPZ

ilustrační snímek

Belgická policie rozbila zločineckou organizaci zabývající se nelegálním obchodem s léky. Zadržela při tom osm osob. Skupina podle prokuratury disponovala vozidly registrovanými ve Švédsku a České...

6. prosince 2025  16:18

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

6. prosince 2025  16:08

Policie na Slovensku zbila českého dělníka, píše deník. Muž zásah živě vysílal

Ilustrační foto.

Policisté ve Slovenské Ľupči v okrese Bánská Bystrica přijeli podle deníku SME vystěhovat českého občana albánského původu z hostelu, situace se ale změnila v brutální zásah. Muž tvrdí, že ho...

6. prosince 2025  8:58,  aktualizováno  15:15

Záplavy v Asii si vyžádaly už 1 800 životů. Sumatře hrozí další deště, varují úřady

Pohled z dronu ukazuje oblast zničenou bleskovou povodní v Batang Toru na...

Ničivé povodně a sesuvy půdy si na indonéském ostrově Sumatra vyžádaly už více než 900 životů. V sobotu to oznámily úřady, které se kvůli hladomoru obávají dalších mrtvých. Záplavy a sesuvy půdy si...

6. prosince 2025  15:13

Post předsedy strany PRO jednomyslně obhájil Rajchl, vyzyvatele neměl

Předsedou strany PRO se opět stal její zakladatel Jindřich Rajchl. (6. prosince...

Předsedou strany PRO se opět stal její zakladatel Jindřich Rajchl, který se letos stal jejím jediným poslancem v rámci volebního spojenectví s SPD, Trikolorou a Svobodnými. Neměl protikandidáta, byl...

6. prosince 2025  13:20,  aktualizováno  15:04

Rektor zlínské univerzity Adámek má problém, viní ho z autoplagiátorství

Premium
Řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má na starosti Milan Adámek. (srpen 2023)

Etická komise Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prověřuje odborné texty rektora Milana Adámka. Upozornil na ně jeho předchůdce Petr Sáha, který Adámka viní z autoplagiátorství. Stejný text vydal jen v...

6. prosince 2025

Dvorecký most, či Most Anežky České? O slíbenou anketu Pražané nepřijdou, říká Hřib

Vítězný návrh Dvoreckého mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5 (2. října 2018)

Dokončení nového mostu, který spojí pražský Smíchov s Podolím, je na obzoru. Obyvatelé se už nejspíš sžili s používaným označením Dvorecký most, ale o oficiálním jméně se teprve bude rozhodovat....

6. prosince 2025

Ukrajina opět zasáhla rafinérii v Rjazani, Rusko vyslalo přes hranici 600 dronů

Natalia Malašoková a její příbuzní si prohlížejí její dům, který byl poškozen...

Ukrajinské síly v noci na sobotu zasáhly a poškodily ruskou rafinérii v Rjazani, která leží 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Ukrajina rovněž oznámila, že při nočním ruském útoku zneškodnila 30...

6. prosince 2025  14:57

S Babišem jsme přátelé, řekl Pellegrini. Čeká zlepšení česko-slovenských vztahů

Slovenský prezident Peter Pellegrini a Andrej Babiš (ANO) se sešli u recepce...

Slovenský prezident Peter Pellegrini věří ve výtečné vztahy s Českem a v obnovení mezivládních konzultací po jmenování předsedy hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. V diskusním pořadu slovenské...

6. prosince 2025  14:48

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 30 884 volných pozic

Uspět hned v komunálu, pak do Sněmovny. Kuba pomalu odkrývá plány nového hnutí

Jihočeský hejtman Martin Kuba

Jihočeský hejtman Martin Kuba chce se svým novým hnutím uspět v nadcházejících komunálních volbách. Úspěchem by podle něj byl dobrý výsledek v části velkých jihočeských měst. V parlamentních volbách...

6. prosince 2025  14:02

Čert pokušitel, Mikuláš, foglarovky i zázraky. Co všechno se vejde do pohádky

Premium
Martin Dejdar ve filmu Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti

Dokončuje se filmová pohádka, která zjevně nenajde obdoby. Pod názvem Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti propojuje tak rozdílné motivy jako Rychlé šípy včetně ježka v kleci, dále Mistra a Markétku,...

6. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.