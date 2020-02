V závodě na snowboardu zvítězili oba. Dívka však získala menší odměnu

„Novými mistry České Republiky ve freestyle snowboardingu v disciplíně slopestyle pro rok 2020 se před několika minutami stali patnáctiletý Kuba Horneš a teprve třináctiletá Vanessa Volopichová! Gratulujeme,“ pochlubila se na svých facebookových stránkách česká sportovní organizace Czechsnowboarding.

Na zveřejněné fotce se oba vítězové chlubí medailemi a výherními diplomy ze závodu Zezula tour 2020. Kuba Horneš získal výhru 6 tisíc korun, Vanessa Volopichová 2 500 korun.

„Na světových pohárech a na olympiádě Česko stejně zastupují vítězně ženy. Ale chápu, pořád to nestojí za to. Proč je podporovat od mala... Ať si to zaplatí rodiče, a až bude olympionička, ať se ozve,“ okomentovala příspěvek uživatelka Eva Chaloupková.

Nebyla jediná, koho příspěvek pohoršil.



„Není první místo jako první místo. Oba se umístili na prvním místě, přesto má Vanessa mnohem menší finanční odměnu. Asi jenom proto, že je holka. Holky mají přece být u plotny, a ne se koukat na nějakou Ester Ledeckou a Evu Samkovou, že jo... Pane pořadateli, měl byste se stydět a tuhle jasnou nespravedlnost okamžitě napravit. Nebo jenom nenávidíte holky, když něco dokážou a vyrovnají se klukům?“ tázal se uživatel Jaroslav Vávra.



Uživatelka Gabriela Kolarova napsala, že tímto způsobem spíše dívky odrazují od sportu. „Myslíte si, že tímto přilákáte případné další soutěžící v kategorii dívek? Nemyslím si. Naopak tímto odrazujete dívky, aby u vás soutěžily. A taktéž si nemyslím, že je tak málo peněz, aby se to nedalo rovnoměrně rozdělit. Jsou to jenom blbý 3 500 navíc...“

Podle předsedy spolku Czechsnowboarding Martina Černíka je však rozdílné finanční ohodnocení vítězů dáno historicky. „Celkově je tento sport dost tvrdý, dost bolí. Nechci říct, že to není úplně ženský sport, logicky toho kluci ale vydrží více, a tak jich jezdí daleko víc. Stejné je to u skateboardu, kde také jezdí daleko více kluků. Není to tak, že někdo dostane peníze a někdo ne,“ uvedl.



Více závodníků, více peněz

V poslední soutěži, kterou se Czechsnowboarding pochlubil na Facebooku, se kvůli nedostatku dívčích závodnic kategorie musely spojit. „U posledního závodu startovalo celkem pět holek. My jsme na místě navíc řešili, zda ženskou kategorii třeba nezrušit kvůli nedostatku závodnic. Nakonec jsme spojili do jedné kategorie juniorky a dospělé. První tři dívky dostaly finanční odměnu,“ uvedl. Oba výherci závodu tak závodili ve stejné disciplíně a v kategorii stejného věkového rozpětí.

Podle Černíka se na to dá dívat ze dvou pohledů. Buď jako znevýhodnění žen v rámci gender vyváženosti, nebo znevýhodnění mužů, kvůli většímu počtu mužských závodníků, a tím i větší konkurenci.

„Chápu, že by prize money měly být stejné pro muže i ženy stejné jako na světovém poháru, jenže na národní závod v ženské kategorii někdy nepřijely ani tři závodnice, kdežto mužů startovalo někdy i dvacet kluků. Aby kluk vyhrál, musí předjet podstatně víc závodníků než holka. Proto jsou prize money rozděleny kompromisem v daném poměru. Navíc historicky toto téma v rámci snowboardové komunity nebylo nikdy potřeba řešit.“

„Sport sám o sobě je drahý. Nechci říct, že třeba dva tisíce jsou nevýznamné, ale v rámci toho, kolik stojí všechny rodiče stojí ta sezona, to není nic zásadního. Peníze za výhru je spíše takový bonus na místě pro ty nejlepší závodníky. Pokud uvidíme, že se trend v závodění bude měnit a startovní pole žen se přiblíží 50 procent mužského, přistoupíme ke korekci podmínek. Rozhodně ale nebude závodit více holek jen proto, že dostanou o dva tisíce více za první místo,“ dodal.

Podle něj je stále těžší sehnat od sponzorů peníze na soutěž. Proto se taky může do budoucna stát, že závodníkům stejně jako v jiných sportech na národních závodech finanční ocenění nebudou dávat vůbec. „Na základě podnětů se tím budeme zabývat a přehodnotíme to na konci sezony.“

Podle studie zveřejněné v roce 2017 a vypracované pro BBC se propast mezi odměnami pro sportovce a sportovkyně neustále zmenšuje. V uplynulých letech se debata ohledně prize money řešila také u tenisu. Zatímco sporty jako lyžování, biatlon, atletika, plavání či většina cyklistických odvětví dnes mají stejné odměny pro muže i pro ženy, největší rozdíly mezi pohlavími panují v golfu a hlavně v tom nejpopulárnějším sportu vůbec – fotbalu.

