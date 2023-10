Gambler, který nikdy nevkročil do herny. Na vzestupu je hazard s kryptoměnami

Měnící se digitální prostředí změnilo i odvětví online hazardních her. Za deset let stoupl podíl online her na příjmech příjmů provozovatelů hazardu z 6,7 % na 49,7 %.

Zvlášť roste obliba takzvaných krypto kasin. Ta umožňují sázet, hrát kasinové hry a vyhrávat výplaty skrze kryptoměny. Běží na technologii blockchain, která slouží k bezpečnému zpracování a záznamu transakcí. Hráči si pochvalují zejména větší bezpečnost i soukromí. Transakce prováděné s kryptoměnami jsou šifrované a decentralizované, není proto třeba sdílet s provozovatelem citlivé osobní a finanční údaje. Často také nabízejí levnější transakce.

Eliminace zprostředkovatelů a možnost okamžitého vkladu i výběru peněz dává sbohem prodlevám spojeným s tradičními způsoby zpracování plateb. Krypto kasina navíc nepodléhají stejným předpisům a omezením jako tradiční online kasina. A právě v tom všem může být háček.

„Hráči se přesouvají na online platformy, jelikož jsou k dispozici 24 hodin denně, lze na nich hrát skrytě a funguje na nich propracovaný marketing reagující na digitální stopu jednotlivých zákazníků,“ uvedl pro iDNES.cz adiktolog František Trantina.

Evropská unie v polovině letošního května schválila pravidla regulace trhů s kryptoměnami. Nařízení MiCA (Markets in Crypto-assets) představují vůbec první sadu předpisů pro toto odvětví na světě. Země jako USA, Čína, Rusko a další však tyto regulace nemají, takže provozovatelé krypto kasin zůstávají ve hře.

Kde totiž neexistuje možnost vytvářet pravidla, neexistuje ani žádný orgán, který by hráčům v případě podvodu ze strany kasina pomohl. Přičteme-li k tomu anonymitu a dostupnost, může být zaděláno na závislost a finanční zruinování zejména mladých lidí.

Ze spirály krypto kasin se navíc dostává extrémně těžko. Nenabízejí totiž stejné funkce pro prevenci závislosti jako běžné hazardní služby, například možnost zakázat si další hraní. Vždy se můžete vrátit a založit si nový účet.

„Nebezpečí tkví v absolutní dostupnosti, anonymitě a sdílení na sociálních sítích,“ shrnuje nástrahy krypto kasin Trantina.

Investice, nebo hazard?

Problematická může být i samotná záliba v kryptoměnách. Již pár let se mluví o nové závislosti: kompulzivním obchodování s kryptoměnami. Takový člověk investuje často a nutkavě, mnohdy bez toho, aniž by si přiznal rizika. Podle některých odborníků můžeme být k obchodování s kryptoměnami mnohem náchylnější než k samotnému sportovnímu sázení či hazardním hrám.

„Když člověk nechápe princip fungování trhu s kryptoměnami, může se z investice stát hazard – obdobně, jako když patologičtí hráči nechápou princip hazardních her,“ doplňuje Trantina, který zároveň dodává, že k tomuto fenoménu hojně přispívají i sociální sítě.

Na rozdíl od například většiny akcií lze s kryptoměnami obchodovat nepřetržitě. Volatilita kryptoměn mozku dodává rychlý pocit odměny. A vzhledem k decentralizované povaze kryptoměn může být snazší skrýt finanční dopady této závislosti. Největší problém ale nastává při regulaci. Online hazard totiž částečně reguluje Zákon o hazardních hrách, riskování s investováním do kryptoměn však regulováno není.

I odborníci se v zahraničních studiích shodují, že regulovat hazardní obchodování s kryptoměnami je složitější, než regulovat tradiční hazard. S tím souhlasí i Trantina.

„Pokud se člověk rozhodne investovat do kryptoměn, měl by být připraven ztratit všechny peníze, které do investic vložil. To ale samozřejmě investoři do kryptoměn nejsou, a často si dokonce na investici půjčí peníze. Jedná se o typické kryptošlechtice z paneláku, kteří sní o bezpracném zisku, se sklonem k riskování, s touhou obklopovat se luxusními věcmi, toužící po uznání a obdivu. To mají společné s patologickými hráči. Často skončí neřešitelně zadluženi,“ popisuje Trantina.

Investování do kryptoměn však podle něj do budoucna nebude fenoménem, který by hazardní hry nahradil. „To bude spíše virtuální realita, která navodí dokonalý dojem, že jste přímo v kasinu, nebo že se účastníte sportovního utkání. Na vzestupu je také sázení na výsledky esportu a profesionální hraní počítačových her,“ uzavírá Trantina.