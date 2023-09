Děti více holdují tabáku i alkoholu, nové kurzy mají pomoct zachytit závislost

„Chceme, aby kurz byl všem dostupný, bude za 500 korun. Žijeme v digitální době, proto bude online formou, aby lékaři nemuseli jezdit přes půl republiky. Máme šanci problém zachytit u dětských praktiků,“ uvedl ve čtvrtek přednosta Kliniky adiktologie Michal Miovský.

Kurzy připravili odborníci z VFN a 1. lékařské fakulty spolu se Společností praktických lékařů pro děti a dorost za podpory Nadace Sirius. Měly by lékaře naučit, jak s dítětem o zkušenostech s návykovými látkami mluvit.

V rámci krátké intervence by pak lékaři měli chválit dospívajícího, který návykové látky nebere. Podle předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Aleny Šebkové je včasný záchyt a prevence nejlepším způsobem, jak potenciální závislosti předejít.

„Téměř každé dítě mi řekne, že už má zkušenost s alkoholem. Musíme mít přístup k terapii, není dostatek psychologů a psychiatrů, dětských praktiků,“ doplnila Šebková.

Podle ní je společnost velmi tolerantní k návykovým látkám, hlavně co se týče alkoholu. Dodala, že není dobré, aby se legalizovalo konopí, protože vedle alkoholu a tabáku by to přineslo další návykovou látku do života dětí, ke které by se dostávaly snáz.

U mladistvých převažuje alkohol a nikotin

Podle Miovského jsou kurzy součástí většího plánu, který by se měl zaobírat dětskou závislostí. Mimo jiné se chtějí zaměřit i na vzdělávání sester v adiktologických zařízeních, dále chtějí mířit i na školy a sociální zařízení.

Mezi dětmi převažuje závislost především na tabáku s alkoholem a konopí. Zároveň nadužívání elektroniky, jako jsou telefony a internet. Tím se zvyšuje závislost i na videohrách a pornografii.

Podle výzkumu z roku 2018 přes 100 tisíc mladistvých pije nadměrné množství alkoholu a 40 tisíc dospívajících kouří. „Toto jsou předcovidová čísla. Trend je ale jednoznačný, covid to rozhýbal, protože děti neměly aktivity mimo domov,“ zmínil Miovský.

Závislostmi zamíchaly i nové látky, které v Česku získávají popularitu, jako je kratom, HCC či tabákové sáčky. „U nových látek se musíme připravit na další velkou skupinu pacientů, může to znamenat velké problémy,“ zmínil Popov.

Riziko závislostí u dětí zvyšují různé faktory, třeba malá sebedůvěra, špatný školní prospěch nebo zanedbání či zneužívání.