„Na jaře, půl roku po povodni, se nám podařilo sehnat pozemek. Hledali jsme dlouho a bylo to náročné, ale nakonec se nám povedlo koupit od obce velice krásnou i cenově dostupnou parcelu. Má dobrou polohu, je mimo záplavovou oblast, její jedinou nevýhodou je, že je ve svahu,“ netají šestašedesátiletá žena nadšení z vize nové budoucnosti.
Ona, její o pět let starší muž Lubomír a syn Vladimír, který s rodiči žije, nikdy ani na vteřinu nezapochybovali o tom, že v Zátoru nebo blízkém okolí zůstanou. A že chtějí znovu domek.
„Jsme oba místní a chceme zůstat. Jsme zvyklí žít v domě, mít zahradu, pěstovat zeleninu, ovoce a pracovat tam,“ vysvětluje Marie Kolářová.
Pozemek intenzivně hledali od zimy. Teď neméně důkladně pracují na tom, aby co nejdříve bydleli. „Napřed nám známí poradili, že bude lepší dřevostavba, která bude hotová rychle. Jenže jsme zjistili, že na podsklepení potřebujeme zvlášť projekt i všechnu administrativu. Proto jsme se rozhodli pro zděný domek i s podsklepením, abychom všechno zvládli při jednom,“ líčí žena.
Rodina právě jedná s projektanty i stavebníky. Zároveň řeší napojení pozemku na inženýrské sítě. „Nejvíc si přejeme jedno. Aby to co nejrychleji začalo. Peníze, které jsme dostali za původní dům, dáme do nového bydlení,“ říká bývalá pedagožka gymnázia.
V novém domě už bude rodina jen bydlet, na rozdíl od toho starého, kde byla i truhlářská firma, jež živila jejich dva syny a pomáhal tam i manžel. Nejen domov, ale i živobytí včetně strojního vybavení před rokem vzalo za své.
“Dílna už nebude. Syn začal dělat zahradníka. Druhý chce zůstat ve stolařině, ale už si domluvil prostory u příbuzných své manželky.“
Prozatím Kolářovi zůstávají v obecních prostorách v budově zdravotního střediska. Využívají čtyři místnosti, kde se scházel místní dětský klub či členové Červeného kříže. S vybavením z darů a humanitární pomoci i prvními kusy, které si znovu pořizují.
“Není to takový komfort, ale nestěžujeme si. Je těžké odhadnout, jak dlouho zůstaneme. Zdravotní středisko se má opravovat,“ říká Marie Kolářová. Manžel Lubomír si dole v budově zřídil i malou dílnu, kde lidem spravuje malé přístroje.
Zachránit se z původního domu v zátorské místní části Loučky se podařilo jen máloco. Obrazy, housle po babičce, Mariinu sbírku banánových nálepek či dřevěné kostky, které vyráběl Lubomír pro syna a teď si s nimi hraje vnuk.
“Náš dům byl dobře stavěný, rodiče tam dostali umístěnku po válce. Já v něm žila pětašedesát let, byl to celý můj život. Manžel se přistěhoval, když jsme se vzali. Odnést se toho moc nedalo, zachránili jsme věci srdci blízké,“ říká Marie Kolářová.
Těžce poškozený dům, kde voda způsobila i díry ve zdi, těžká technika zbourala zhruba týden po povodni. Pozemek, který byl po velké vodě plný nánosů kamenů, si Kolářovi nechají. Postupně jej odklízejí, postavili si tam úložiště na nářadí. Využít jej chtějí také k ukládání materiálu během stavby nového domu.
“Rozhodně jej prodávat nebudeme. Časem uvidíme, jaké mu najdeme využití,“ dodává Kolářová.