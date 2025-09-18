Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Žaneta Motlová
  7:11
Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a několik drobností. Dům, kde se narodila a strávila celý život, je pryč. Už rok rodina žije v prostorách zátorského zdravotního střediska a hledá cestu, jak co nejdřív znovu bydlet ve svém.
Marii Kolářové se podařilo ze zničeného domu zachránit její sbírku banánových...

Marii Kolářové se podařilo ze zničeného domu zachránit její sbírku banánových samolepek. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Marii Kolářové se podařilo ze zničeného domu zachránit housle po babičce.
Do zdravotnického střediska, kde Marie Kolářová žije po povodních, chce pozvat...
Do zdravotnického střediska, kde Marie Kolářová žije po povodních, chce pozvat...
Marie Kolářová přišla během zářijových povodní o dům. Věci, které získala díky...
19 fotografií

„Na jaře, půl roku po povodni, se nám podařilo sehnat pozemek. Hledali jsme dlouho a bylo to náročné, ale nakonec se nám povedlo koupit od obce velice krásnou i cenově dostupnou parcelu. Má dobrou polohu, je mimo záplavovou oblast, její jedinou nevýhodou je, že je ve svahu,“ netají šestašedesátiletá žena nadšení z vize nové budoucnosti.

Ona, její o pět let starší muž Lubomír a syn Vladimír, který s rodiči žije, nikdy ani na vteřinu nezapochybovali o tom, že v Zátoru nebo blízkém okolí zůstanou. A že chtějí znovu domek.

„Jsme oba místní a chceme zůstat. Jsme zvyklí žít v domě, mít zahradu, pěstovat zeleninu, ovoce a pracovat tam,“ vysvětluje Marie Kolářová.

V Krnově se po roce setkala „povodňová“ miminka, rodilo se v bojových podmínkách

Pozemek intenzivně hledali od zimy. Teď neméně důkladně pracují na tom, aby co nejdříve bydleli. „Napřed nám známí poradili, že bude lepší dřevostavba, která bude hotová rychle. Jenže jsme zjistili, že na podsklepení potřebujeme zvlášť projekt i všechnu administrativu. Proto jsme se rozhodli pro zděný domek i s podsklepením, abychom všechno zvládli při jednom,“ líčí žena.

Rodina právě jedná s projektanty i stavebníky. Zároveň řeší napojení pozemku na inženýrské sítě. „Nejvíc si přejeme jedno. Aby to co nejrychleji začalo. Peníze, které jsme dostali za původní dům, dáme do nového bydlení,“ říká bývalá pedagožka gymnázia.

V novém domě už bude rodina jen bydlet, na rozdíl od toho starého, kde byla i truhlářská firma, jež živila jejich dva syny a pomáhal tam i manžel. Nejen domov, ale i živobytí včetně strojního vybavení před rokem vzalo za své.

Voda opadla, vztek zůstal. Na pozadí apokalypsy se lidé hádají, pijí i grilují

“Dílna už nebude. Syn začal dělat zahradníka. Druhý chce zůstat ve stolařině, ale už si domluvil prostory u příbuzných své manželky.“

Prozatím Kolářovi zůstávají v obecních prostorách v budově zdravotního střediska. Využívají čtyři místnosti, kde se scházel místní dětský klub či členové Červeného kříže. S vybavením z darů a humanitární pomoci i prvními kusy, které si znovu pořizují.

“Není to takový komfort, ale nestěžujeme si. Je těžké odhadnout, jak dlouho zůstaneme. Zdravotní středisko se má opravovat,“ říká Marie Kolářová. Manžel Lubomír si dole v budově zřídil i malou dílnu, kde lidem spravuje malé přístroje.

OBRAZEM: Rok od povodní. Podívejte se, jak dnes vypadají nejvíce zasažená místa

Zachránit se z původního domu v zátorské místní části Loučky se podařilo jen máloco. Obrazy, housle po babičce, Mariinu sbírku banánových nálepek či dřevěné kostky, které vyráběl Lubomír pro syna a teď si s nimi hraje vnuk.

“Náš dům byl dobře stavěný, rodiče tam dostali umístěnku po válce. Já v něm žila pětašedesát let, byl to celý můj život. Manžel se přistěhoval, když jsme se vzali. Odnést se toho moc nedalo, zachránili jsme věci srdci blízké,“ říká Marie Kolářová.

Těžce poškozený dům, kde voda způsobila i díry ve zdi, těžká technika zbourala zhruba týden po povodni. Pozemek, který byl po velké vodě plný nánosů kamenů, si Kolářovi nechají. Postupně jej odklízejí, postavili si tam úložiště na nářadí. Využít jej chtějí také k ukládání materiálu během stavby nového domu.

“Rozhodně jej prodávat nebudeme. Časem uvidíme, jaké mu najdeme využití,“ dodává Kolářová.

Nemovitost na hypotéku a rozvod? Brzdou rychlého řešení bývají ego a pomsta

Premium

Když dojde na rozvod manželství, bývají emoce často hodně vypjaté. Dohodnout se, jak naložit se společnou nemovitostí pořízenou na hypotéku, pak za dané situace není vůbec snadné. V nejednom případě...

18. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
