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Zatopí si a zemřou. Oxid uhelnatý zabíjí častěji muže, před otravou se lze chránit

Ivana Lesková

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ilustrační snímek | foto: generováno pomocí AI / David Votruba /ShutterstockShutterstock

Stačí zatopit v kamnech, pustit kotel na ohřev vody, přitopit si v garáži či dílně a může dojít k tragédii. Návrat topné sezony riziko výrazně zvyšuje. V chladných měsících bývá totiž otrav jedovatým plynem, který není vidět ani cítit, tedy oxidem uhelnatým, nejvíc.

Každý rok tento tichý zabiják přivede do nemocnic stovky lidí a desítky jich usmrtí. Přitom existují způsoby, jak tomu předejít.

S přesnými statistikami je to složitější. Protože ne každý vyhledá ošetření, nejsou všechny případy v něčí evidenci. Odborníci odhadují, že lidí ohrožených oxidem uhelnatým (CO) je každý rok kolem tisíce až patnácti set. Oficiální čísla jsou až třikrát nižší, ale dokazují, že nejde o vzácné nehody.

Úmrtí ve srovnání s dobou před patnácti lety ubylo, protože se nebezpečné staré kotle mění za modernější. Oxid uhelnatý by se z nových kotlů neměl dostat do ovzduší v místnosti. Přesto stále umírají desítky lidí.

Michal Hájekprimář Centra hyperbarické medicíny v Městské nemocnici Ostrava

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