Každý rok tento tichý zabiják přivede do nemocnic stovky lidí a desítky jich usmrtí. Přitom existují způsoby, jak tomu předejít.
S přesnými statistikami je to složitější. Protože ne každý vyhledá ošetření, nejsou všechny případy v něčí evidenci. Odborníci odhadují, že lidí ohrožených oxidem uhelnatým (CO) je každý rok kolem tisíce až patnácti set. Oficiální čísla jsou až třikrát nižší, ale dokazují, že nejde o vzácné nehody.
Úmrtí ve srovnání s dobou před patnácti lety ubylo, protože se nebezpečné staré kotle mění za modernější. Oxid uhelnatý by se z nových kotlů neměl dostat do ovzduší v místnosti. Přesto stále umírají desítky lidí.