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Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové tuto výjimečnou událost zachytili.
Autor: Jan Váca, iDNES.cz
V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř pětin, což z letošního zatmění udělalo mimořádnou událost. Podobně velké částečné zatmění u nás proběhlo naposledy v roce 1999 a další srovnatelné nastane až v roce 2075.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nápor stovek nadšených pozorovatelů zažil liberecký Ještěd. Vrchol Ještědu ve výšce 1012 metrů nad mořem je pro pozorování zapadajícího Slunce ideální, výhled neruší žádné hory a ve středu dokonce ani mraky.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Astronomické observatoře po celé zemi zažívaly obrovský nápor návštěvníků a praskaly ve švech. Lidé stáli v dlouhých frontách, aby si vyzkoušeli profesionální dalekohledy nebo získali speciální ochranné pomůcky, které byly však povětšinou beznadějně vyprodané.
Autor: Radim Linka
Mnoho menších i větších astronomických pracovišť zaznamenalo rekordní návštěvnost. Pozorovatelé přicházeli pěšky i na koly, aby společně sdíleli výjimečný okamžik na obloze. Někteří však využili i pražských památných míst jako je Karlův most.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na pozorování tohoto nevšedního úkazu se začali lidé v Riegrových sadech scházet už několik hodin před jeho začátkem. Na vrcholku stráně v Riegrových sadech rozložila své stojany přibližně desítka profesionálních i amatérských fotografů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jakmile Měsíc začal ukrajovat z prvního okraje slunečního kotouče, mezi lidmi zavládlo nadšení. Pozorovatelé ihned vytahovali připravené pomůcky i telefony, aby si první fázi zákrytu vyfotografovali.
Autor: MAFRA
Tisíce lidí vyrazily za lepším výhledem mimo města na vyvýšená místa a rozhledny, stalo se tak například i ve Zlínském kraji. Hledali otevřený obzor bez zástavby a stromů, odkud mohli večerní nebeské divadlo nerušeně sledovat.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Kdo nemohl vyrazit přímo do terénu, využíval online živé přenosy vysílané z různých míst Česka. Internetové vysílání sledovaly v reálném čase desítky tisíc diváků.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Někteří si vybrali vyvýšená místa. Výška nad terénem jim nabídla lepší výhled na klesající Slunce i delší čas k pozorování.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Protože v Česku bylo zatmění pouze částečné, přesto měsíc zakryl téměř 90 % Slunce.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Samotné úplné zatmění trvalo necelé dvě minuty. Pro pozorovatele to však byl i přes krátké trvání nezapomenutelný zážitek na celý život.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Přestože Měsíc zakryl přes 90 procent Slunce, nešlo však čekat, že by se začalo výrazněji stmívat ještě předtím, než nastane západ. Citlivost lidského zraku na jas je totiž přibližně logaritmická, takže snížení množství dopadajícího světla nebudeme vnímat tolik. Skutečně citelné ztmavnutí nastává až ve chvílích, kdy Měsíc Slunce zakrývá skoro celé.
Autor: Josef Řezníček
Snímky bylo možné dát do kompozice s pražskými památkami jako je například chrám sv. Mikuláše.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pozorování zatmění Slunce přálo počasí. Nad Českem bylo během večera zcela jasno, nebo jen minimum oblačnosti. Pro pozorování zde tak byly lepší podmínky, než například na Islandu, přes který prošel pás totality. Tam podle českých meteorologů převládalo velké množství oblačnosti.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Základem pro bezpečné pozorování zatmění Slunce jsou správné ochranné brýle. Ty by správně měly mít normu ISO 12312-2. Případně můžou posloužit i svářečská skla se stupněm ochrany 12 a vyšším.
Autor: ČTK
Zatmění Slunce jsou poměrně vzácným úkazem. Nejbližší částečné zatmění nastane v Česku sice už za rok. To navíc zakryje jen asi 40 procent slunečního disku.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nejbližší úplné zatmění Slunce pak Česko čeká až v roce 2135. Poslední srovnatelné zatmění Slunce se pak odehrálo v roce 1999.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kombinace zatmění s památkami mělo zvláštní náboj i v Třebeni na Chebsku.
Autor: Martin Stolař
Chlapec pozoroval částečné zatmění Slunce, které zapadá za státní hrad Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku.
Autor: ČTK
Tři odborníci z Hvězdárny a planetária Brno se kvůli částečnému zatmění Slunce vznesli dokonce v horkovzdušném balónu. Amatérští pozorovatelé se však v hojném počtu sešli na Bílé hoře.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Milovníci astronomie však nemusí zoufat, další velká podívaná je čeká zanedlouho. Po setmění bude možné pozorovat Perseidy, zřejmě nejznámější meteorický roj. Pravidelně jsou ze Země vidět mezi 17. červencem a 24. srpnem, nejvíc aktivní budou právě nadcházející noc.
Autor: Petr Eret, MAFRA