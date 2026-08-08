Čím přesně bude zatmění Slunce 12. srpna tak mimořádné a jak výjimečné je pro Česko ve srovnání s tím, které někteří čtenáři pozorovali v devadesátých letech?
Od roku 1999 jde o největší zákryt Slunce viditelný z našeho území. Tehdy se zakrytí pohybovalo mezi 95 a 99 procenty, takže šlo o extrémně velké zatmění. To letošní přesáhne 80 až 86 procent, přičemž konkrétní čísla se liší podle toho, kde přesně pozorovatelé budou. Znovu, takhle úhlově velký zákryt, kdy Měsíc schová velkou plochu slunečního disku, uvidíme až v roce 2075 při prstencovém zatmění. Pokud bychom to vzali podle typu úkazu, tedy kdy nastane úplné zatmění, které u nás bude pozorovatelné jako částečné – počkáme si dokonce až do roku 2081. Jde o opravdu velkou vzácnost a na dlouhá léta poslední takhle výrazné zatmění z našich končin.
Částečné zatmění Slunce je sice hezké, je vidět, že ze Slunce výrazný kus zmizí, ale neodehrává se při něm nic z toho, co nabídne až to úplné. Tedy prudké setmění, velice dynamické barvy na obloze, změny v chování přírody a neskutečné emoce.