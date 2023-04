Učily v jeslích třicet let. Nenapadlo mě, že týrají děti, říká starosta Žatce

Když jste se dozvěděl, že tři zaměstnankyně policie obvinila, že bijí děti v jeslích, co jste si řekl?

Smutné je, že já o tom oficiálně dodnes od policie nic nevím a dozvěděl jsem se to až od rodičů, jejichž dětí se to týkalo. A to tím, že jsme malé město. Mrzí mě, že nás na to v okamžiku, kdy policie měla jasné nahrávky, co se tam děje, neupozornila, protože já bych nectil presumpci neviny, ale viny. Všechny bych okamžitě postavil mimo službu až do doby, než by se vše vyjasnilo.

Dvě ze zaměstnankyň jsou nyní již v důchodu, třetí na nemocenské. Právě ta měla ještě zhruba rok – kdy policie na případu pracovala – bohužel možnost se dále stýkat s dalšími dětmi a mít na ně vliv.