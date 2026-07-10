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Kamion „smrti“ ujel 6 900 kilometrů za pět dní. Policie spustí masivní zátah

Tomáš Lánský
  15:18
Představení mobilní kontrolní jednotky INSID (mobilní STK). (10. července 2026)

Představení mobilní kontrolní jednotky INSID (mobilní STK). (10. července 2026) | foto: ČTK

Představení mobilní kontrolní jednotky INSID (mobilní STK). (10. července 2026)
Představení mobilní kontrolní jednotky INSID (mobilní STK). (10. července 2026)
Představení mobilní kontrolní jednotky INSID (mobilní STK). (10. července 2026)
Představení mobilní kontrolní jednotky INSID (mobilní STK). (10. července 2026)
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Rozjeté kolosy bez brzdné dráhy, za jejichž volantem sedí na smrt unavení šoféři s padajícími víčky. Kamiony přetížené o desítky tun, které nenávratně ničí silnice, a řidiči s balíky hotovosti připravenými na pokuty. To není scénář akčního filmu, ale každodenní realita na českých dálnicích. Inspekce silniční dopravy (INSID) nyní zveřejnila bilanci svého ročního fungování. Statistiky jsou děsivé.

Když inspektoři rozklíčovali data z tachografu jednoho ze zadržených kamionů, nevěřili vlastním očím. „Odchytli jsme borce, který projel s kamionem za 5 dní 6 900 kilometrů. Ten člověk úmyslně porušil všechna možná pravidla. Za normálních okolností, kdybyste jeli takovou vzdálenost, tak to neodřídíte bez toho, abyste neusnuli za volantem,“ kroutí hlavou ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Takový šofér musel sedět za volantem extrémních 17 hodin denně. Pokud by respektoval zákon a dělal povinné přestávky, cesta by mu trvala 11 až 12 dní. Zákon říká, že řidič autobusu nebo kamionu může strávit za volantem nejvýše 9 hodin denně, ve vybraných případech 10. Nejpozději po 4,5 hodinách řízení si musí udělat alespoň 45minutovou přestávku.

Extrémní hazardér ale není na silnicích sám. Z celostátních statistik vyplývá, že předepsanou dobu řízení a odpočinku ignoruje zhruba pětina profesionálů. „Když si uvědomíte si, že každé páté vozidlo porušuje pravidla, tak je to hrůzostrašný výsledek,“ míní ministr.

Emise, pneumatiky, váha. Silniční inspekce ohlídá kamiony, jejich kola umí spoutat

INSID spolu s dopravní policií proto právě v těchto dnech startuje nemilosrdnou ofenzivu – přes dvě desítky masivních kontrol napříč všemi kraji.

Jak oklamat tachograf

Kromě spánkového deficitu udivuje kontrolory i drzost, s jakou se někteří šoféři snaží obejít systém. „Máme na silnicích řidiče, kteří se dokonce chlubí tím, že mají víc karet řidiče. Naše kontrola zjistila řidiče, který během své jízdy měnil tři různé karty do tachografu, všechny tři vydané na jeho jméno, ale dvě byly už zneplatněné,“ popisuje ředitel Kontrolní sekce INSID Pavel Bergman. Tím chtěl hříšník oklamat tachograf, zatajit skutečnou dobu strávenou za volantem a vyhnout se povinnému odpočinku.

Zcela samostatnou kapitolou je pak hmotnost vozidel. Těžkotonážní soupravy nejenže devastují českou infrastrukturu, ale stávají se z nich nezvladatelné zbraně s obří brzdnou dráhou.

„Ta čísla jsou hrozivá, protože jenom v prvním letošním pololetí bylo 60 procent vozidel, které jsme převážili, přetížených,“ dokládá Pavel Bergman.

Rekordmanem se stal šofér, který vezl náklad těžší o neuvěřitelných 22 tun. Následná reakce řidiče ale ukázala, že nešlo o náhodu, nýbrž o chladný kalkul přepravní firmy. „Dostal kauci 300 tisíc a 15 tisíc korun pokuty. Zajímavé je, že to zaplatil hned v hotovosti. Což by mělo zajímat i celníky, neboť maximální výše jedné hotovostní platby je 270 000 korun,“ zmínil Bergman. Podle něj jsou šoféři od svých zaměstnavatelů předem vybaveni obrovskými obnosy. „Oni s tím počítají a dobře vědí, že jsou přetížení,“ dodává.

Smrtící nehody z nepozornosti

„Největším problémem teď v létě je nevěnování se řízení. U řady nehod vidíme, že tam nebyly vůbec brzdné dráhy, nesepnula se brzdová světla,“ varuje šéf dopravní policie Michal Hodboď.

Následky tohoto hazardu jsou tragické. Jen v polovině června uhořeli na dálnici D2 u Brna dva řidiči kamionů. Jeden naboural do betonového zúžení, druhý pak do něj. Krátce nato zemřel další šofér na Pražském okruhu po hromadné srážce tří náklaďáků a na dálnici D4 u Dobříše zase kamion zdemoloval rozestavěný most poté, co řidiče přemohl mikrospánek. Společný jmenovatel? Nevěnování se řízení a nedodržování povinného odpočinku.

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Situaci navíc zhoršují sami řidiči tím, jak si upravují kabiny. „Pořád řešíme, že řidiči si zkrášlují čelní okno nějakými suvenýry a plyšáky. Oni tam jsou schopni dostat prakticky cokoliv, ale už nedomyslí to, že si tím zakryjí velkou část výhledu. Stala se spousta smrtelných nehod, protože řidič neměl náležitý rozhled z vozidla,“ potvrzuje inspektor a technik INSID Jiří Říha.

Kontroloři často narážejí i na nepovolené světelné úpravy. „Některá auta jsou doslova pojízdné svítící vánoční stromečky. Chápu je, auto je pro ně i obývák. Ale není možné na auto navěsit 50 kusů různých žároviček. Auto má jezdit ve stavu, v jakém opustilo továrnu, cokoliv navíc je špatně.“

Nárůst kamionové dopravy

Tlak na české silnice navíc neustále stoupá. „Ze sčítání dopravy víme, že každých pět let stoupne kamionová doprava o 15 až 20 procent. To není subjektivní pocit, to jsou doložená čísla,“ upozorňuje šéf dopraváků Hodboď.

Část problémů přitom představuje mezinárodní tranzit. Zahraniční dopravci u nás tvoří zhruba polovinu všech kontrolovaných vozů, přičemž nejvíce závad vykazují kamiony z Rumunska, Bulharska a Polska. Mnozí z nich si přes Česko záměrně zkracují cestu, aby se vyhnuli přísným kontrolám na Západě.

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„U mnoha řidičů vidíme, že jedou z východní Evropy třeba do Bavorska, Porýní, do Frankfurtu nad Mohanem. A jezdí přes Česko, nikoliv přes Rakousko, kudy by to bylo rychlejší a kratší. Důvod může být ten, že se spoléhají na to, že u nás jim projde to, co by jim v Rakousku neprošlo,“ podotýká Josef Matěj, odborný poradce v INSIDu.

To potvrzuje i ministr Bednárik: „Z Turecka do Bavorska je stoprocentně nejkratší cesta přes Rakousko. Ne, oni jedou přes Česko. A tohle se nám tady děje. A pak nemůžete ani projet po D1, protože každý druhý kamion je zahraniční. A kdyby to byli aspoň podnikatelé z EU, ale to jsou podnikatelé ze třetích zemí, kde ani není dodržování pravidel geneticky zakódováno tak jako u nás.“

Zátah na nepoctivce

Stát se ale rozhodl tvrdě zasáhnout. INSID ve spolupráci s Policií ČR připravil od července do září přes dvacet koordinovaných bezpečnostních akcí. Zátahy proběhnou ve všech krajích a nebudou mít plošný charakter. Naopak se přizpůsobí lokálním specifikům. Někde se hlídky zaměří na hlavní tranzitní tahy, jinde si posvítí na letní autobusové zájezdy.

Do terénu vyrazí i speciální mobilní stanice technické kontroly, které umí rovnou na silnici prověřit brzdy či stav náprav. Inspektoři se zaměří také na nelegální odpojování emisních systémů (AdBlue). Policie je navíc připravena blokovat okolní okresky pro případ, že by se přetížené kamiony snažily kontrolním váhám vyhnout po objízdných trasách.

„Zaměříme se především na kontrolu zákazu předjíždění nákladních vozidel, na věnování se řízení, protože to je jedna z nejčastějších a nejtragičtějších příčin dopravních nehod,“ slibuje policejní ředitel Hodboď.

O tom, že kontroly mají smysl, svědčí bilance prvního roku fungování INSID. Od loňského léta inspektoři prověřili bezmála 25 tisíc kamionů a autobusů. Za volantem odhalili přes tři tisíce případů porušení dob řízení a odpočinku a přes tisíc přetížených aut. Celkem rozdali pokuty a vybrali kauce ve výši přesahující 70 milionů korun.

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Ve více než 1 300 případech byl technický stav vozu nebo stav řidiče natolik alarmující, že inspektoři zakázali vozu pokračovat v jízdě. „To znamená téměř čtyři vozidla denně, která po kontrole dál neohrožovala ostatní účastníky provozu. Právě to považuji za jeden z nejdůležitějších výsledků naší práce,“ doplňuje Pavel Bergman.

Cíl letních manévrů je tak podle ministra dopravy jasný. „Flákání pravidel je u nás standardem a musíme řidiče naučit, že dodržování pravidel v silničním provozu je nevyhnutnost. Nechceme jim bránit v podnikání. Děláme všechno pro to, ať jsou speditéři a kamionové firmy spokojení. Jenom po nich chceme prosté dodržování pravidel,“ konstatuje Bednárik.

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