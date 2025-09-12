Mše se má dle pozvánky konat v úterý v gotická kapli Panny Marie ve Staroměstské radnici v Praze. Začátek je plánovaný na pravé poledne. Redakce iDNES.cz oslovila samotného Wolfa prostřednictvím mluvčí KDU-ČSL. Rovněž požádala o vyjádření Dominika Duku. Dosud však odpovědi nedorazily.
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu. Americký prezident Donald Trump poté oznámil, že Kirk zemřel. Kirk byl vlivný influencer a jedna z hlavních tváří amerického republikánského tábora.
Vrah Trumpova spojence utekl. Prezident ze zabití Kirka viní radikální levici
Ve Spojených státech byl jedním z nejvýznamnějších aktivistů podporujících Trumpa a také známou konzervativní mediální osobností. Získal si miliony fanoušků a v roce 2012 spoluzaložil organizaci Turning Point USA, která prosazuje konzervativní politiku na středních a vysokých školách.
Klíčová role v MAGA hnutí Trumpa
Ve chvíli, kdy byl postřelen, Kirk odpovídal na otázku ohledně masových transgender střelců, uvedla americká stanice CNN. Těsně před střelbou zveřejnil příspěvek o připravovaném setkání s veřejností. „Univerzita je NADŠENÁ a PŘIPRAVENÁ na první zastávku americké Comeback Tour,“ napsal Kirk v příspěvku na X.
Kirk sekundy před smrtí zlehčoval střelby. Trumpův favorit dráždil, kritizoval i Kyjev
Kirk a jeho skupina mladých konzervativců si vybudovali renomé prostřednictvím sociálních médií a podcastů. Kirkova schopnost komunikovat s davy mu zajistila klíčovou roli v MAGA hnutí Donalda Trumpa.
Kirkovo evangelické křesťanské náboženství a rodina – byl ženatý s bývalou vítězkou soutěže Miss Arizona, se kterou měl dvě děti – byly v jeho politice v popředí a byl vnímán jako budoucnost konzervativního aktivismu. Mnohé však svými postoji dráždil.