Lidovecký zastupitel svolává tryznu za zabitého Kirka. Mši povede kardinál Duka

Zastupitel hlavního města Prahy Jan Wolf (KDU-ČSL) na Facebooku oznámil, že se následující úterý bude konat Mše svatá za Charlie Kirka. Americký konzervativní aktivista a influencer ve středu zemřel na následky střelného zranění. „Celebrovat bude kardinál Dominik Duka. Po mši bude položen slaměný věnec u Mariánského sloupu, kde může každý připíchnout smuteční stuhu se vzkazem pro Charlieho,“ doplnil k pozvánce Wolf.
Mše se má dle pozvánky konat v úterý v gotická kapli Panny Marie ve Staroměstské radnici v Praze. Začátek je plánovaný na pravé poledne. Redakce iDNES.cz oslovila samotného Wolfa prostřednictvím mluvčí KDU-ČSL. Rovněž požádala o vyjádření Dominika Duku. Dosud však odpovědi nedorazily.

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu. Americký prezident Donald Trump poté oznámil, že Kirk zemřel. Kirk byl vlivný influencer a jedna z hlavních tváří amerického republikánského tábora.

Vrah Trumpova spojence utekl. Prezident ze zabití Kirka viní radikální levici

Ve Spojených státech byl jedním z nejvýznamnějších aktivistů podporujících Trumpa a také známou konzervativní mediální osobností. Získal si miliony fanoušků a v roce 2012 spoluzaložil organizaci Turning Point USA, která prosazuje konzervativní politiku na středních a vysokých školách.

Klíčová role v MAGA hnutí Trumpa

Ve chvíli, kdy byl postřelen, Kirk odpovídal na otázku ohledně masových transgender střelců, uvedla americká stanice CNN. Těsně před střelbou zveřejnil příspěvek o připravovaném setkání s veřejností. „Univerzita je NADŠENÁ a PŘIPRAVENÁ na první zastávku americké Comeback Tour,“ napsal Kirk v příspěvku na X.

Kirk sekundy před smrtí zlehčoval střelby. Trumpův favorit dráždil, kritizoval i Kyjev

Kirk a jeho skupina mladých konzervativců si vybudovali renomé prostřednictvím sociálních médií a podcastů. Kirkova schopnost komunikovat s davy mu zajistila klíčovou roli v MAGA hnutí Donalda Trumpa.

Kirkovo evangelické křesťanské náboženství a rodina – byl ženatý s bývalou vítězkou soutěže Miss Arizona, se kterou měl dvě děti – byly v jeho politice v popředí a byl vnímán jako budoucnost konzervativního aktivismu. Mnohé však svými postoji dráždil.

