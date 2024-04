Většina ZŠ a SŠ úpravu financování učitelů zvládne, shodli se ředitelé

Zástupci školských asociací připomněli, že se jedná o domluvený kompromis mezi úřadem a zástupci škol a odborů.Počet učitelů ve školách celkově podle Beka poroste i nadále.

Ve školním roce 2022/2023 pracovalo podle statistik ministerstva v základních, středních a mateřských školách asi 180 tisíc učitelů, kteří měli různé typy úvazků, o rok dříve to bylo asi 173 500 učitelů.

Jedním z důvodů listopadové stávky

„Při těch 95 procentech (současného maxima placených hodin) se do toho drtivá většina škol vejde,“ řekl předseda Unie školských asociací – CZESHA Jiří Zajíček. Ministerstvo původně navrhovalo snížení o 15 procent dosavadního maxima pro střední škol a o šest procent pro základní školy.

Návrh byl jedním z důvodů listopadové stávky, do které se podle odborů zapojily tři čtvrtiny škol. Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelky Gymnázia nad Štolou v Praze Renaty Schejbalové byl původní návrh nepřijatelný. U ní na škole by schválené snížení maxima dělení hodin omezit nemělo.

Také na mladoboleslavském Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, které by podle původního návrhu nařízení přišlo o 140 hodin, tedy téměř sedm učitelů, by nyní měli schválené snížení počtu hrazených hodin zvládnout bez větších obtíží.

„Už je to řešitelné a není to tak fatální. U nás navíc shodou okolností odchází dva zaměstnanci do důchodu, takže to nebudeme muset řešit výpovědí,“ řekl ředitel gymnázia v Nymburce Jiří Kuhn. Počet volitelných předmětů v maturitních ročnících škola snižovat nebude, jsou podle ředitele stěžejní, úsporu našla jinde.

Snížení o pět procent tolik nezasáhne

Předsedkyně jihomoravského odborového svazu Anděla Zbořilová uvedla, že středním školám zřizovaných krajem to většinou vyhovuje a snížení o pět procent je tolik nezasáhne. „Nicméně základní školy, které využívaly při výuce dělení hodin, to pocítí. Nejvíce se to dotkne menších škol,“ řekla.

V některých školách bude snížení maxima placených hodin podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce znamenat omezení dělení tříd nebo tandemové výuky. „Neměl by to být dopad katastrofální, který by ohrozil existenci i třeba těch malých škol,“ řekl.

Podle Beka nové nastavení umožňuje dělení tříd i tandemovou výuku. Školy mají dostatek prostoru k přizpůsobování výuky potřebám žáků, uvedl.

U některých škol bylo dosavadní nastavení předimenzované, domnívá se ředitel ostravské Základní školy Pěší Kamil Tabášek. Vadí mu ale argumentace, že snížení neovlivní kvalitu výuky. Například dělení tříd do menších skupin na matematiku či český jazyk nicméně považuje za zbytečné.