Asociace tak reagovala na Klempířův rozhovor pro server iDNES.cz, ve kterém mluvil o tom, že chce například do konce listopadu předložit Sněmovně poslaneckou novelu zákona o audiovizi, která mimo jiné zamýšlí snížit rozpočtový rámec audiovize o miliardu korun.
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„Profesní a oborové organizace v čele s Asociací producentů v audiovizi se shodují, že razantní snížení rozpočtu Státního fondu audiovize a novelizace audiovizuálního zákona by vedly k destabilizaci perfektně fungujícího systému a následně k totální destrukci české audiovize.
Konec filmových pobídek by znamenal ztrátu několika tisíc pracovních míst napříč všemi obory – nikoliv jen v audiovizi, bankrot filmových a postprodukčních studií a obrovskou mezinárodní ostudu,“ uvedla Reková.
Aktuálně platný audiovizuální zákon podle APA vznikal na platformě široké politické i odborné diskuse všech subjektů v audiovizi a před dvěma lety ho schválila Poslanecká sněmovna napříč politickým spektrem, a to i s podporou a expertním přispěním hnutí ANO.
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Český audiovizuální průmysl se dostal na roční obrat přes 50 miliard korun a je vysoce proexportní. Zavedený systém funguje a podle APA nepotřebuje změnu. Díky úspěšnému výběru audiovizuálních poplatků, které jsou dvě procenta z výnosů kin, televizí a platforem, a návratnosti pobídkových investic se audiovize z velké části financuje sama.
Částka 1,6 miliardy korun alokovaná na pobídky ročně přiláká zahraniční filmové a televizní projekty v řádu desítek miliard korun. Větší část prostředků na selektivní podporu zase pochází z audiovizuálních poplatků, nikoli ze státního rozpočtu. Do systému přispívají i zahraniční platformy působící na českém trhu. Stejnou částku, jaká se vybere na audiovizuálních poplatcích, dává stát jako dotaci na selektivní podporu. Příští rok to bude asi 230 milionů korun.
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„Hledání úspor je tedy nesystémové a nesmyslné. Většina prostředků fondu, ať už pobídky nebo investice do výroby původní české tvorby prostřednictvím grantů, se společnosti a státnímu rozpočtu vrací. Jakákoliv úspora ve státním rozpočtu pro příští rok je nemožná, protože státní dotace určené pro podporu audiovize jsou mandatorním výdajem státu. Radikální zásah, o němž hovořil ministr kultury Klempíř, by odporoval zákonu,“ píše se v tiskové zprávě APA s tím, že navrhované kroky by vedly i ke kolapsu pobídkového systému.
Zákon nyní určuje koeficientem výši investic do pobídek, a tím umožňuje fondu fungovat dlouhodobě a stabilně v horizontu několika let.