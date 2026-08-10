„Posunutí zastropování je primárně přiznáním, že peněz je málo a že rozpočet je v situaci, kdy se bude muset poprat – lidově řečeno – s vyššími investicemi,“ vysvětluje Kubáček pro iDNES.cz.
Dodává, že vyššími investicemi myslí například výdaje na bezpečnost a armádu. Na stav veřejných financí podle něj dopadá také nejistota kolem vývoje na Blízkém východě nebo zavedení emisních povolenek. Téma by podle něj mohlo rezonovat i v případě, že by se před volbou hlavy státu řešila otázka kandidáta podporovaného hnutím ANO.
Řekněme si otevřeně, že kdyby peníze byly a nebyly by problémem, vláda tyto změny zavede už nyní.