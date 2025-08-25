Zastavení muniční iniciativy by bylo dárkem pro Putina, řekl Lipavský

Do české muniční iniciativy pro Ukrajinu je vedle Česka nyní zapojeno dalších 15 zemí. Při pondělním zahájení porady českých velvyslanců a velvyslankyň v zahraničí to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Zastavení iniciativy by podle něj bylo dárkem pro ruského prezidenta Vladimira Putina.
Ministr zahraničí Jan Lipavský.

Ministr zahraničí Jan Lipavský. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr také uvedl, že většinu z 1,5 procenta HDP plánovaných výdajů souvisejících s obranou, na nichž se shodly země NATO, už Česko vynakládá, letos zhruba 1,28 procenta, přiblížil Lipavský.

Zároveň ohledně muniční iniciativy zopakoval, že loni Ukrajina díky ní dostala 1,5 milionu kusů velkorážové munice a letos už přes milion. Cílem je v tomto roce dodat 1,8 milionu nábojů.

„Zásluhou naší muniční iniciativy se podařilo pětkrát snížit (ruskou) dělostřeleckou převahu na bojišti a přispět k udržení ukrajinských frontových linií,“ uvedl ministr. Považuje to za strategický majstrštyk. „Případné zastavení iniciativy by bylo skutečným dárkem pro Putina. Ti, kdo o tom mluví, hazardují s bezpečností Evropy,“ doplnil Lipavský.

Ukrajina bojuje nejen za sebe

Rusko označil za největší a bezprostřední hrozbu. „Chce nahradit stávající pravidla právem silnějšího. Chce přebudovat bezpečnostní architekturu Evropy a narýsovat nové sféry vlivu,“ uvedl. Ukrajina podle něj bojuje nejen za sebe, ale i za evropskou bezpečnost, a představuje hráz proti ruskému imperialismu a přelévání hrozeb dále na západ.

Lipavský připomněl, že Kyjev už v březnu souhlasil s bezpodmínečným příměřím. „Vladimir Putin mezitím pokračuje ve své agresi. Jisté naděje na zastavení války nyní představují mírové snahy amerického prezidenta (Donalda) Trumpa,“ poznamenal.

Plesnivá muniční iniciativa? Babiše tepe Fiala, Černochová i šéf obranné agentury

V rámci takzvané koalice ochotných, sdružující více než třicítku států podporujících Ukrajinu, se nyní pracuje na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.

„Klíčové však bude především zapojení Spojených států. Otázku území pak spolu musí řešit pouze Ukrajina a Rusko. Putin by před usednutím k jednacímu stolu však měl především přestat s útoky na Ukrajinu. Úkolem Evropy je vedle poskytování bezpečnostních závazků paralelně pracovat na dalších sankcích pro případ, že se Kreml odmítne dohodnout,“ řekl Lipavský.

Nelze přehlížet roli Číny

Vyjádřil podporu členství Ukrajiny v Evropské unii a začlenění země do euro-atlantických struktur, jakmile budou splněna kritéria a situace to umožní. „Plánem na zničení Ukrajiny ruské ambice v Evropě začínají, ale nekončí. Bez ohledu na to, kdy a za jakých okolností bude dosaženo míru na Ukrajině, putinismus zůstane hlavní hrozbou pro evropskou bezpečnost,“ uvedl dále ministr.

Lipavský také řekl, že nelze ani přehlížet roli Číny, kterou sehrává ve válce na Ukrajině. „Díky rozsáhlé podpoře ruského obranného průmyslu, napomáhání obcházení sankcí a transferům technologií dvojího užití se stává klíčovým faktorem umožňujícím pokračování agrese vůči Ukrajině,“ míní šéf diplomacie.

Pentagon měsíce blokuje použití amerických střel Ukrajinci na území Ruska

Za dlouhodobou hrozbu nejen pro Blízký východ, ale i Evropu pak ministr považuje íránský jaderný program. „Plně podporujeme právo Izraele na sebeobranu proti teroristickým útokům, včetně útoků ze strany Íránu. Zároveň platí že naše podpora však nebyla bezpodmínečná a jsme znepokojeni humanitární situací v Gaze,“ uvedl.

Zopakoval, že dosud Česko letos poskytlo Palestincům pomoc za 26 milionů korun, nesmí ale podle něj být zneužívána ve prospěch teroristického hnutí Hamás.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.