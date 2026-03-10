Jarní počasí pokračuje a úterní výpočet zásoby vody ve sněhu to jen potvrzuje, uvedl ČHMÚ. „Na celém území ČR jsou nyní ve sněhu uloženy v průměru jen cca dva milimetry vody, což je pouze 11 procent dlouhodobého průměru pro desátý týden v roce,“ dodal.
V pondělí ráno leželo nejvíc sněhu na hřebenech Krkonoš a Šumavy, nejčastěji 60 až 90 centimetrů. Jinde na horách bylo sněhu výrazně méně, na hřebeni Jeseníků a Králického Sněžníku 30 až 55 centimetrů, na hřebeni ostatních pohraničních hor nejčastěji od 20 do 40 centimetrů.
V nižších horských polohách je sněhu ještě méně a velké rozdíly jsou vzhledem ke slunečnému a teplému počasí v posledních týdnech mezi jižními a severními svahy.
„Například v Beskydech, ale i v Orlických a Krušných horách už sníh leží téměř pouze na hřebenech, ale třeba v Jizerských horách a Krkonoších ještě leží cca od výšek mezi 700 a 1000 metry nad mořem a na Šumavě cca mezi 900 a 1050 metry nad mořem v závislosti na orientaci svahů,“ napsal ČHMÚ.
Čísla o velmi malé zásobě vody ve sněhu potvrzuje podle meteorologů také měření správců Krkonošského národního parku (KRNAP). Ti na sněhovém poli známém jako Mapa republiky na jižním svahu Studniční hory letos naměřili nejnižší výšku sněhu za 25 let souvislého měření. Sněhová vrstva tam v uplynulém týdnu byla vysoká 4,8 metru a odtaje zřejmě v květnu.