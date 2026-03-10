Teplé předjaří, které nedělá všem radost. Vody je ve sněhu na desetině normálu

Zásoba vody ve sněhu je v Česku po zimě na méně než desetině dlouhodobého průměru. V přepočtu na metr čtvereční jsou to dva litry. Vyplývá to ze sdělení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X. Pro hydrology jsou to podle meteorologů neveselá čísla. Teploty v České republice jsou v posledních dvou týdnech nadprůměrné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jarní počasí pokračuje a úterní výpočet zásoby vody ve sněhu to jen potvrzuje, uvedl ČHMÚ. „Na celém území ČR jsou nyní ve sněhu uloženy v průměru jen cca dva milimetry vody, což je pouze 11 procent dlouhodobého průměru pro desátý týden v roce,“ dodal.

V pondělí ráno leželo nejvíc sněhu na hřebenech Krkonoš a Šumavy, nejčastěji 60 až 90 centimetrů. Jinde na horách bylo sněhu výrazně méně, na hřebeni Jeseníků a Králického Sněžníku 30 až 55 centimetrů, na hřebeni ostatních pohraničních hor nejčastěji od 20 do 40 centimetrů.

Hluboko pod normálem, bez deště a sněhu. Vody je v krajině málo, varují odborníci

V nižších horských polohách je sněhu ještě méně a velké rozdíly jsou vzhledem ke slunečnému a teplému počasí v posledních týdnech mezi jižními a severními svahy.

„Například v Beskydech, ale i v Orlických a Krušných horách už sníh leží téměř pouze na hřebenech, ale třeba v Jizerských horách a Krkonoších ještě leží cca od výšek mezi 700 a 1000 metry nad mořem a na Šumavě cca mezi 900 a 1050 metry nad mořem v závislosti na orientaci svahů,“ napsal ČHMÚ.

Není to jen zmrzlá čistá voda, ale i prach a jedy. Proč se nemá jíst sníh

Čísla o velmi malé zásobě vody ve sněhu potvrzuje podle meteorologů také měření správců Krkonošského národního parku (KRNAP). Ti na sněhovém poli známém jako Mapa republiky na jižním svahu Studniční hory letos naměřili nejnižší výšku sněhu za 25 let souvislého měření. Sněhová vrstva tam v uplynulém týdnu byla vysoká 4,8 metru a odtaje zřejmě v květnu.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

USA zatím neeskortovaly Hormuzským průlivem žádnou loď, otočil Bílý dům

Denně propluje Hormuzským průlivem pětina světové spotřeby ropy.

Armáda USA zatím Hormuzským průlivem neeskortovala žádnou loď. V úterý to oznámil Bílý dům. O úspěšném doprovodu ropného tankeru americkým námořnictvem při plavbě Hormuzským průlivem předtím na síti...

10. března 2026  18:38,  aktualizováno  20:50

Dosud nejhorší bombardování Íránu. Úřady rezignovaly na protiletecké poplachy

Transparent zobrazující nového íránského nejvyššího vůdce Modžtábu Chameneího...

Pokračující americko-izraelské útoky na Írán zabily desítky lidí. V Teheránu se během úterka ozývaly silné exploze. Útok na obytnou budovu ve východní části města si vyžádal nejméně 40 obětí, dalších...

10. března 2026  18:24,  aktualizováno  20:40

Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká

Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)

Markéta Šichtařová, zvolená za SPD, se rozhodla skončit v Poslanecké sněmovně. Důvodem je podle ní hlasování o zákonu o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro sociální sítě. Šichtařová v...

10. března 2026  19:47,  aktualizováno  20:31

Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu

Strakoničtí vojáci během cvičení získali řadu cenných poznatků, které využijí...

V Doupovských horách zemřel v pondělí jeden z příslušníků žatecké posádky. Případem se zabývá vojenská policie. Prvotní informace naznačují, že voják spáchal sebevraždu. V Doupovských horách mají...

10. března 2026  19:03

Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...

10. března 2026  14:52,  aktualizováno  18:34

Poslanci dali šanci návrhu, který má zpřísnit pravidla pro sociální sítě

Poslanci potřetí oblékli kroje v rámci Dne lidových krojů. Akci podpořil i...

Návrh nového zákona o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě, prošel ve Sněmovně do druhého čtení. „Směrnice má cenzurní potenciál,“ varoval poslanec ANO...

10. března 2026,  aktualizováno  18:30

Maďaři jsou bandité, zlobí se Zelenskyj na zadržení ukrajinských peněz a zlata

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý obvinil Maďarsko z banditismu. Reagoval na to, že tamní úřady minulý týden zadržely ukrajinské vozy převážející peníze a zlato v hodnotě desítek...

10. března 2026  18:15

A začala se psát nová kapitola. První dáma se ohlédla za třemi roky v úřadu

První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel po inauguraci Petra Pavla.

Manželka prezidenta Petra Pavla Eva Pavlová se v příspěvku na sociálních sítích ohlédla za třemi roky v úřadu první dámy. „Začala tím nová kapitola našeho života. Více než dříve se setkáváme s lidmi...

10. března 2026  18:09

Jiní umírají, on ne. Vedení Íránu postihla paranoia, hledá se agent Mosadu

Esmáíl Káaní, velitel elitní jednotky Kuds íránských Islámských revolučních...

Na chodbách velitelství Islámských revolučních gard se uvelebil neviditelný nepřítel: paranoia. Po zničujících úderech, které zlikvidovaly špičky Osy odporu, čelí íránský bezpečnostní aparát krizi....

10. března 2026  18:03

Platformu prima+ povede Jan Wykrytowicz, zaměří se na rozvoj digitálních produktů

Jan Wykrytowicz má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti...

Skupina Prima obsazuje pozici šéfa platformy prima+. Od 1. dubna se pozice ředitele VOD a nereklamních příjmů ujme mediální manažer Jan Wykrytowicz, který má za sebou více než patnáct let mezinárodní...

10. března 2026

Vyběhli jsme ven. A vrata už hořela, popsala svědkyně požár plynu na Letné

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Seděla v ordinaci u svého lékaře. Jenže ucítila plyn a po chvíli se z čekárny přidali další pacienti. Pak už to šlo rychle. Odchod z budovy, evakuace. Svědkyně požáru v Praze na Letné redaktorce...

10. března 2026  16:10,  aktualizováno  17:53

