Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

„Onemocnění se vyskytlo u nezletilého neočkovaného chlapce předškolního věku. Na základě této nemoci byla v rodině nařízena protiepidemická opatření. Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě a přeléčena antibiotiky, ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření,“ uvedl Kotrla.
Riziko pro veřejnost je podle něj velmi nízké. Hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
|
Téměř vymýcená nemoc je zpět. Kojenec dostal dvě dávky séra proti záškrtu
Diftérii neboli záškrt, historicky nazývaný také mázdřivka, způsobují bakterie Corynebacterium diphtheriae, ale plně se nemoc rozvine jen tehdy, pokud jde o kmeny produkující jed. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění, které například v Africe stále zabíjí tisíce lidí ročně, ale v Česku je velmi vzácné. Desítky let se tu nevyskytovalo, nebo jen ojediněle. V poslední době ale pacientů opět přibývá.