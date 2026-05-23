Dítě předškolního věku v pondělí zemřelo po onemocnění záškrtem. Jak tato nemoc obvykle postupuje, jak se přenáší a pro koho představuje největší riziko?
Je to bakteriální infekce, která je nejvíce nebezpečná pro děti do věku pěti let. Souvisí to samozřejmě i s tím, že jejich imunitní systém nemusí být, a to i u zdravého dítěte, plně kapacitní a vyzrálý. Obzvlášť když jsou to například ne zcela donošené děti, které se narodily předčasně. To je důvod, proč nemoc u dětí postupuje poměrně závažně.
Snadno se přenáší kapénkami. Nosičem onemocnění mohou být i lidé bez příznaků, což je nejhorší. Neočkované dítě pak poměrně snadno vystavením kašli, kýchání či kontaktem s předměty nemoc chytne. Nejvíce zrádné je, že navzdory léčbě může záškrt vést k úmrtí. Samozřejmě čím dříve se s léčbou začne, tím větší šance na vyléčení je. Smrtnost však může být u malých dětí až 20 %, což je poměrně vysoké číslo. Nejhorší je, že původcem záškrtu je bakterie produkující toxin, který závratně poškozuje srdce a vede i k jeho zánětu či selhání dýchání. Právě na to nakonec zemřel i ten chlapec.
Dodneška vakcínu stát nehradí. Zájem o očkování tak není příliš velký. Lidé si přitom neuvědomují, že v řadě zemí proti záškrtu přeočkovávají každých 10 let.