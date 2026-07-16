„Se záškodníkem Kubáskem v Bruselu,“ napsal ve středu na svých sociálních sítích úředník ministerstva životního prostředí Šejna, přičemž připojil fotografie, kde se svým kolegou Kubáskem pózují ve městě, které je oficiálním sídlem evropských orgánů a institucí. Právě zde se uskutečnilo menší shromáždění euroskeptických a krajně pravicových sil.
Vlastní účty na sociálních sítích, které definují jako politicky nekorektní a nezávislé. Kritizují Green Deal, Evropskou unii či demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii.