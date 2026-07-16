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„Záškodníci v Bruselu.“ Ministerstvo vyšetřuje aktivity influencerů od Motoristů

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
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  15:38

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Adam Šejna v Bruselu mluvil na demonstraci krajní pravice | foto: Restart Česko

Jeden je osmnáctiletý maturant, druhý se živil jako skladník, oba nyní pracují na ministerstvu životního prostředí. Influenceři Adam Šejna a František Kubásek vystupují jako podporovatelé Motoristů. Není ale jasné, jakou disponují kvalifikací na své posty na resortu životního prostředí. Ministerstvo o jejich působení mlčí. Nyní vyšetřuje, zda neporušili kodex při výletu do Bruselu.

„Se záškodníkem Kubáskem v Bruselu,“ napsal ve středu na svých sociálních sítích úředník ministerstva životního prostředí Šejna, přičemž připojil fotografie, kde se svým kolegou Kubáskem pózují ve městě, které je oficiálním sídlem evropských orgánů a institucí. Právě zde se uskutečnilo menší shromáždění euroskeptických a krajně pravicových sil.

Vlastní účty na sociálních sítích, které definují jako politicky nekorektní a nezávislé. Kritizují Green Deal, Evropskou unii či demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii.

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„Záškodníci v Bruselu.“ Ministerstvo vyšetřuje aktivity influencerů od Motoristů

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