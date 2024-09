Pomoc krajům nejvíce ohroženým povodněmi projedná Ústřední krizový štáb

Co je možné za krizového stavu? Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Vlček popsal, co vyhlášení stavu nebezpečí může znamenat. „Co krizovým orgánům primárně může pomoci, tak to jsou opatření, která se týkají zákazu vstupu, pohybu osob na vymezeném místě nebo území, nařízení evakuace obyvatelstva, bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav porostů za účelem zmírnění, odvrácení nebezpečí vyplývajících z toho krizového stavu, dále to může být pracovní povinnost nebo poskytnutí věcného prostředku podle krizového zákona,“ řekl Vlček. „Může to být také otázka přednostního zásobování ať už složek Integrovaného záchranného systému nebo těch území, která jsou postižena, může to být také nasazení vojáků v činné službě k provádění krizových opatření a obnovovacích prací,“ dodal šéf Hasičského záchranného sboru.