Redakci iDNES.cz se podařilo získat video od čtenáře, který večerní zásah policie natočil.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na místě byli i v pátek. Do budovy vždy zamířili maskovaní v kuklách.
Redakci iDNES.cz se podařilo získat video od čtenáře, který večerní zásah policie natočil.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na místě byli i v pátek. Do budovy vždy zamířili maskovaní v kuklách.
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.
Ruská delegace už přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...
Speciálem etiopských aerolinií přiletí dnes zhruba o půl třetí z odpoledne do Prahy Lucy a Selam. Jedny z nejstarších známých předků lidstva budou od pondělí 25. srpna na dva měsíce k vidění v...
Ruská delegace už přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...
Tak už na něho došlo, komentuje autor videa zásah policie, která si ve čtvrtek večer došla pro bitcoinového dárce Tomáše Jiřikovského. Záběry zachycují několik neoznačených dodávek a zásahovou...
Nový německý film Cihla, který je k vidění na Netflixu, vznikal u nás. Ač si divák může v souvislosti se zápletkou po zhlédnutí klást mnoho vcelku logických otázek, nabízí tento thriller svižnou a...
V Británii odstřelili osm chladicích věží komplexu bývalé uhelné elektrárny. Divácky atraktivní show sledovaly stovky lidí. Firma, která celý odstřel realizovala, poté zveřejnila sestříhané video...
Setkání amerického a ruského prezidenta v Anchorage na Aljašce začne v pátek ve 21.30 středoevropského času. S napětím očekávané jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem se má týkat...
Česko má za sebou tropickou noc, přes 20 stupňů Celsia naměřily dvě desítky stanic. Přes den vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu, odpoledne se lokálně mohou objevit bouřky. V sobotu pak...
Tři minuty mohou od přelomu září a října ušetřit řidiči, kteří pojedou po jihočeské D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo v úseku osazovat nové proměnné...
Policie má podezření, že dárce bitcoinů Tomáš Jiřikovský nejspíš vedle online tržiště Sheep Marketplace provozoval i Nucleus Market. Policisté se tak domnívají kvůli tomu, že u Jiřikovského během...
Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Americká Tajná služba pověřená ochranou šéfa Bílého domu čelí při velmi rychlé přípravě aljašského summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem řadě výzev....
Vyděšené výrazy měli ve středu dopoledne policisté po zastavení polského kamionu u dálnice D2. U zadního návěsu mu totiž zcela chybělo jedno kolo, vůz byl kvůli tomu nebezpečně nakloněný. Předtím na...