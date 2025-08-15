VIDEO: Jak si zásahovka došla pro Jiřikovského. Neoznačené dodávky i útěk na střechu

  14:11
Tak už na něho došlo, komentuje autor videa zásah policie, která si ve čtvrtek večer došla pro bitcoinového dárce Tomáše Jiřikovského. Záběry zachycují několik neoznačených dodávek a zásahovou jednotku, která se snaží dostat do domu, kde Jiřikovský bydlí. Jenže ten z obavy, že nejde o policii, ale mafii, prchá na střechu i se svými dětmi. Policii se ale nakonec vzdává dobrovolně.

Redakci iDNES.cz se podařilo získat video od čtenáře, který večerní zásah policie natočil.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na místě byli i v pátek. Do budovy vždy zamířili maskovaní v kuklách.

Zásah policistů v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi. (15. srpna 2025)
Dům v Břeclavi, ve kterém žil Tomáš Jiřikovský, aktér bitcoinové kauzy. Policisté jej v noci na dnešek podle Deníku N zadrželi a obvinili. (15. srpna 2025)
Zásah policistů v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi. (15. srpna 2025)
Zásah policistů v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi. (15. srpna 2025)
Ruští novináři za plentami, zákaz otvírání dveří. Aljašku sešněrovala přísná pravidla

Sledujeme online

Americká Tajná služba pověřená ochranou šéfa Bílého domu čelí při velmi rychlé přípravě aljašského summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem řadě výzev....

15. srpna 2025  12:47

Kamion kličkoval po D2, chybělo mu kolo. Řidič myslel, že „to nějak dojede“

Vyděšené výrazy měli ve středu dopoledne policisté po zastavení polského kamionu u dálnice D2. U zadního návěsu mu totiž zcela chybělo jedno kolo, vůz byl kvůli tomu nebezpečně nakloněný. Předtím na...

15. srpna 2025  12:37

