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Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v Akademii věd

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  10:54aktualizováno  11:21
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v sídle Akademie věd ČR na pražské Národní třídě. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. „Mohu potvrdit, že jsou dnešního dne policejním orgánem (NCOZ) realizovány úkony přípravného řízení trestního, a to včetně prohlídky prostor Akademie věd ČR,“ uvedl.

„Dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení v dané věci vykonává státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze,“ doplnil Cimbala.

Podle jeho slov nyní ve věci probíhá prvotní fáze přípravného řízení, kterou označuje za prověřování. „Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě,“ dodal.

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Redakce se obrátila také na NCOZ. „Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Městské státní zastupitelství v Praze,“ komentoval mluvčí Jaroslav Ibehej.

Vedení Akademie věd ČR redakci zásah policie potvrdilo. „V současné době probíhá zásah policie v prostorách Střediska společných činností AV ČR v Praze. Akademie věd ČR a vedení Střediska společných činností AV ČR poskytují policii veškerou potřebnou součinnost,“ uvedla mluvčí Markéta Růžičková.

Dodala, že s ohledem na probíhající úkony policie nebude Akademie věd v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat.

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