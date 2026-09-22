„Dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení v dané věci vykonává státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze,“ doplnil Cimbala.
Podle jeho slov nyní ve věci probíhá prvotní fáze přípravného řízení, kterou označuje za prověřování. „Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě,“ dodal.
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Zásah v Ústřední vojenské nemocnici kvůli zakázkám. Policie zadržela tři lidi
Redakce se obrátila také na NCOZ. „Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Městské státní zastupitelství v Praze,“ komentoval mluvčí Jaroslav Ibehej.
Vedení Akademie věd ČR redakci zásah policie potvrdilo. „V současné době probíhá zásah policie v prostorách Střediska společných činností AV ČR v Praze. Akademie věd ČR a vedení Střediska společných činností AV ČR poskytují policii veškerou potřebnou součinnost,“ uvedla mluvčí Markéta Růžičková.
Dodala, že s ohledem na probíhající úkony policie nebude Akademie věd v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat.