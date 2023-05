Lenost úředníků i korupce. Malé zakázky na ŘSD se kradly lépe, říká Havlíček

Už před několika lety jste obdržel upozornění na přidělování zakázek malého rozsahu na ŘSD. Byl to dlouhodobý problém?

Je to věc, která se táhne možná 15 let. Celý systém podlimitních zakázek byl principielně špatně nastavený - ať už cíleně, nebo nechtěně. Řada lidí se domnívá, že největší podvody se děly na velkých projektech. Ale já jsem přesvědčený o tom, že to tak není.

Problémy byly historicky právě v podlimitních zakázkách, kterých jsou zhruba čtyři tisíce ročně v hodnotě kolem tří miliard korun. Jedná se zejména o údržbu - sekání trávy, natírání povrchů za jednotky až desítky milionů korun za zakázku. To je podhoubí pro nekalosti.

Jak dlouho jste vy sám ovlivňování veřejných zakázek malého rozsahu na ŘSD řešil?

Když jsem přišel na resort, šuškalo se o tom. Podobné věci se tehdy děly například i na železnici. Začal jsem čerpat informace z bezpečnostních složek a docházel jsem k závěru, že je to podstatné.

Jak k přidělování zakázek na ŘSD docházelo?

Velká část zakázek se dávala z ruky, což pro mě bylo naprosto nepřijatelné. ŘSD oslovilo tři firmy, mezi které se zakázky rozdělovaly. Zejména v krajích to takto fungovalo velice často. Firmy se v mnoha případech vzájemně kryly, stály za nimi stejní vlastníci.

Nemohli jsme na nic čekat a spustili jsme kobercový nálet. Udělali jsme interní audit, na jehož základě jsme poté stáhli hodnotu podlimitních zakázek z šesti milionů na jeden milion korun a navíc jsme to umožnili pouze elektronicky. Naším rozhodnutím se situace stabilizovala, stále ale dojížděly kauzy z let minulých.

O jaké firmy se podle vás jedná?

Nebyly to velké firmy. A třeba právě v krajích to bylo pouhé zjednodušení práce. Systém dávání z ruky je totiž jednoduchý - ne na všechno máte konkurenty. A když jste s firmou spokojeni, je snazší ji znovu oslovit než dělat nové výběrové řízení. Bylo to nešťastně nastavené. Když to někdo chtěl zneužívat, podmínky pro to byly.

A konkrétně můžete říct, o jaké firmy se jednalo?

To nevím, to je v gesci policie. My jsme pouze věděli, že jsou firmy provázané. Ale netušili jsme, kdo to koordinuje, kdo je žábou na prameni. Policie nás poté informovala o určitých osobách. Nejsem detektiv a dále jsem to nezjišťoval. Dostal jsem echo a lidí jsme se „zbavili“ prostřednictvím reorganizace.

Reorganizací je myšleno co? Byli přeřazeni na jinou pozici?

Ne, úplně odešli. Museli jsme udělat novou strukturu, aby jejich místo ztratilo smysl.

Jedním z odchozích byl i bývalý provozní ředitel František Sedláček?

Dostali jsme informace o různých lidem, že se může jednat o toxické či problematické osoby. Konkrétní být nemohu.

Proč vyšly informace najevo až nyní?

Policie potřebovala pokračovat ve vyšetřování a my do něj nemohli zasahovat. Museli jsme to udržet v naprosté tajnosti. Navíc jsme se museli zbavit lidí, kterých se podezření týkalo. Abychom je nevyplašili, museli jsme připravit organizační změny. Důležitou roli sehrál nový ředitel ŘSD Radek Mátl, kterému jsem věřil. Nemohl jsem mu ale říct, proč ke změnám dochází.

Sledujete nyní vývoj kauzy?

Pochopitelně. A musím přiznat, že ze zásahu mám dobrý pocit. Musím objektivně říct, že policie odvedla velmi dobrou práci. A mám radost, že se to podařilo udržet v tajnosti, to považuji za zázrak. Nesledoval jsem, na koho policie míří. Ale věděl jsem, že k této akci musí dříve či později dojít.