Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, reagují politici

Oznámení premiéra Andreje Babiše o převedení Agrofertu do svěřenského fondu, nezbavilo opoziční politiky pochybností nad tím, zda se nebude pokoušet ovlivňovat chod firmy. Fond není podle nich „slepý“, jak by se ze své podstaty očekávalo.

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci. | foto:  Michal Šula, MAFRA

Babiš do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, který založila poradenská společnost Roklen s právní podporou kanceláře DBK.

Správcem fondu, tedy tím, kdo bude reálně majetek spravovat, je seniorní komerční bankéř a asset manažer Wilfried Reinhard Elbs. Protektorem, tedy tím, kdo na správce dohlíží, je auditorka se zkušeností ze společnosti PwC Věra Výtvarová. Elektorem, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, je právník Patrik Bureš.

„Je dobře, že premiér naplňuje to, co slíbil ve svém projevu i panu prezidentovi. Od samého začátku ale říkáme, že klíčové bude, zda se skutečně nebude snažit chod holdingu jakkoli ovlivňovat,“ uvedl Havel. To byl podle něj problém v době, kdy byl Babiš premiér poprvé v případě Mafry nebo Agrofertu. „Zda se nyní situace skutečně změnila, je příliš brzy hodnotit. To, jestli se do řízení firem nebude nijak vměšovat, bude potřeba pečlivě sledovat a kontrolovat,“ dodal.

Zda Babiš řešením skutečně naplní evropskou a národní legislativu, musí podle Výborného posoudit právní experti. „A to hlavně poté, až se tak skutečně stane. Tato předběžná vyjádření žádnou hodnotu nemají,“ uvedl. Jejich vedlejším účelem je podle něj mediálně překrýt množství problémů Babiše a jeho vlády. „Od snahy jmenovat do vlády příležitostně hajlujícího Filipa Turka, přes ČR poškozují postoj na Evropské radě až po čistky na ministerstvech a neschopnosti sestavit státní rozpočet bez porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti,“ napsal Výborný.

Hřib k oznámení uvedl, že určení správce a protektora nemůže zakrýt fakt, že ten fond ze své podstaty není „slepý“, protože Babiš ví naprosto přesně, co v něm je. „A z jakých rozhodnutí na úrovni vlády bude těžit Agrofert, který logicky zdědí jeho děti. Andrej Babiš by měl také co nejdříve vrátit 7,5 miliardy, jejichž neoprávněné čerpání vyplývá z už existujících soudních rozsudků z doby jeho předchozího svěřenského fondu,“ doplnil předseda Pirátů.

Slepý fond to není, tápou odborníci nad věrohodností převodu Agrofertu

Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust založeného firmou Roklen

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
