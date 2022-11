Expertka: V Záporoží by při havárii hrozil spíš scénář Fukušimy než Černobylu

Elektrárna by mohla mít problémy ve třech případech. Předně pokud by došlo k přímému raketovému zásahu reaktorů. Druhou hrozbou je protržení hrází Kachovské přehrady, jež zařízení zásobuje vodou nutnou k chlazení. A třetí hrozbou je fatální přerušení dodávky elektřiny.

Jaderné palivo se může roztavit

„Je třeba si uvědomit, že sice elektrárna nevyrábí elektrickou energii, nicméně radioaktivní palivo v reaktorech, pořád produkuje teplo. A to je zapotřebí odvádět a reaktory chladit, i když jsou odstavené,“ upozorňuje odbornice z ČVUT.

Elektrárna má sice k dispozici záložní zdroje elektřiny z nedaleké teplárny či v případě nouze z dieselgenerátorů, ale pokud tuto infrastrukturu poškodí ruské útoky, může nastat problém.

„Pokud se reaktory nechladí, vzniká v důsledku radioaktivního odpadu teplo. Voda, která tam proudí, se následně ohřívá a začne se odpařovat. Bude chybět odvod tepla a palivo se může roztavit. Tím by byla porušena bariéra, která brání úniku radioaktivních látek. A tyto látky tak mohou uniknout mimo reaktor,“ popisuje hrozbu jaderná fyzička.

Černobyl, nebo Fukušima?

Podle ní by však možná nehoda vypadala odlišně od havárie elektrárny v Černobylu. „Nelze srovnávat Záporožskou jadernou elektrárnu a Černobyl. Byly tam odlišné typy reaktorů.“

Reaktory v Záporožské jaderné elektrárně jsou podle ní tlakovodní. „Je to stejný typ, který máme v Temelíně. V Černobylu to byl RBMK reaktor, tedy grafitový kanálový reaktor, který neměl kontejment (ochrannou obálku) a měl spoustu konstrukční nedostatků.“

„Pokud bychom možnou nehodu mohli k něčemu přirovnat, spíš by to byla havárie ve Fukušimě,“ míní Lenka Frýbortová. „Tam byly varné reaktory, které jsou mnohem podobnější tomu, co je v Záporožské jaderné elektrárně. A došlo tam k roztavení paliva ve všech třech reaktorech, které byly v té době v provozu.“

„Je důležité říct, že problémy, které tam vznikly, způsobilo zemětřesení a následné vlny tsunami. Elektrárna tak přišla o veškeré záložní zdroje napájení. Při této události nikdo nezemřel v důsledku ozáření ani nebyly pozorovány příznaky nemoci z ozáření. To se vůbec nedá srovnávat s Černobylem,“ říká jaderná fyzička s tím, že možná nehoda v Záporoží by měla zřejmě podobné důsledky.

Muselo by dojít k rozsáhlé evakuaci v okolí elektrárny, ale hrozbou pro Českou republiku by možná havárie nebyla.

Podle ní je naštěstí elektrárna zatím plně funkční a bezpečnostní systémy jsou provozuschopné. Byly poškozeny budovy, a to v důsledku explozí, ke kterým v okolí elektrárny docházelo, ale z hlediska bezpečného provozu jaderných reaktorů prozatím žádné ohrožení nenastalo.

Co se v elektrárně skutečně děje?

„Všech šest reaktorů je teď odstavených. Neprobíhá tam štěpná řetězová reakce, nevyrábí se elektrická energie. Pět z nich je v takzvaném studeném stavu, to znamená, že i teplota vody v reaktoru je jen někde kolem 100 stupňů a produkuje páru pro potřebu elektrárny,“ navazuje expertka z ČVUT.

„V poslední době došlo několikrát k výpadku elektrického napájení. Rozhodlo se tedy, že se bloky odstaví. Teď se znovu zvažuje, jestli se opět nespustí. Ukrajinská strana by reaktory ráda spustila, minimálně pátý a šestý, nicméně ruské vedení, které je tam dosazené, s tím nesouhlasí,“ popisuje Lenka Frýbortová.

„Navíc v říjnu došlo i k únosu ředitele elektrárny. Sice ho Rusové po čtrnácti dnech pustili, ale je vidět, že do řízení elektrárny Rusko zasahuje. Podle mě je to nějaká psychologická hra. Vyvíjejí tlak na ukrajinské pracovníky, aby podepsali smlouvy s Rosatomem a přesunuli se pod ruského provozovatele. Je to hra se strachem,“ myslí si jaderná fyzička.

V elektrárně i nadále zůstávají inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Momentálně tam působí čtyři její pracovníci. „Takže zatím máme informace o tom, co se tam děje.“

