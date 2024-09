Města zbrojí na velkou vodu. Chystají hasiče, pytle s pískem i generátory

Záplavy očekává starosta Litovle v Olomouckém kraji Viktor Kohout. „Právě jsme skončili s přípravami. Svolal jsem povodňovou komisi, zmapovali jsme připravenost, zmobilizovali jsme pracovní skupiny - především co se týče techniky, máme připravené generátory, mobilizovaní jsou i dobrovolní hasiči, aby byli o víkendu připravení pomáhat,“ popsal pro iDNES.cz

Z dešťů má respekt. „Za čtyři dny u nás má spadnout nějakých 230 - 240 milimetrů srážek, to si dlouho nepamatuju, to množství mě děsí. Potřebujeme být ve střehu, dožene nás to o víkendu. Před vodou se ale nedá utéct,“ uvědomuje si Kohout.

Litovel se s povodněmi potýká často, jen na konci minulého roku tam byl několikrát vyhlášen třetí povodňový stupeň. „Mezi lidmi začíná panika, prošli jsme si velkými povodněmi v letech 1996 a 2008, takže lidi si to pamatují a bojí se. Do toho je v Litovli rozjetých několik investičních projektů, obvolali jsme všechny stavební firmy, aby stavby zajistily,“ rmoutí starostu.

Podle meteorologických modelů by jedním z nejzasaženějších měst mohl být také Javorník na úpatí Rychlebských hor. Podle tamního místostarosty Jiřího Jury zažilo město v poslední době vydatných přívalových srážek hned několik, i proto nechtějí ve městě nic podcenit.

„Už dříve jsme nakoupili stovky pytlů s pískem, ty jsou uložené v garážích napříč celým městem, aby byly hned k dispozici. Naši hasiči jsou v pohotovosti. Řešíme to, snad jsme připravení dostatečně. Ale příroda je mocná, takže jestli naše příprava bude stačit, to teprve uvidíme,“ podotkl Jura.

Přípravy na vydatné deště řeší typicky nejdříve krajské úřady. Jak vysvětlil referent krizového řízení města Jeseník Ondřej Mach, teprve po konzultacích a doporučení z kraje se schází povodňová komise a větší města či obce s rozšířenou působností si povolávají technické služby.

„S těmi pak řešíme, kdy a kam dopraví písek, případně kdo si pro něj kam přijede. Jde o to, aby se všem bez paniky naplánovalo a rozdělilo, aby písek vystačil na všechny obce. Ještě budeme dávat výzvu občanům, aby si všechny volně ležící předměty, které třeba nechali ještě u vody, zajistili. Když je smete voda, tvoří pak zbytečné překážky,“ popsal Mach.

Podle něj zrovna město Jeseník není na návětrné straně hor Jeseníků. „Tak snad to u nás nebude tak vydatné. Přejeme si hlavně, aby se oblačnost nezasekla nad naším územím, nezačala rotovat. To by znamenalo, že všechna voda spadne u nás, protože mraky nebudou postupovat dál. Hrozit by to mohlo na návětrné straně Jeseníků. Ale jak to bude doopravdy, to teprve uvidíme,“ řekl Mach.

Hasičský záchranný sbor se snaží situaci uklidnit. „Jsme na povodně připravení pořád, žádné mimořádné akce se nekonají a zatím je centrálně ani neplánujeme,“ řekl mluvčí ředitelství hasičského záchranného sboru Martin Kavka.

Ministr zemědělství Marek Výborný na sociální síti X ubezpečuje, že protipovodňová opatření se zavádí všude. „Mohu potvrdit, že všechna povodí již od včerejšího dne provádějí na můj pokyn mimořádná preventivní opatření tak, abychom na extrémní srážky byli co nejvíce připraveni,“ píše.

Marek Výborný @MarekVyborny V reakci na sdělení @CHMUCHMI mohu potvrdit, že všechna povodí ČR již od včerejšího dne provádějí na můj pokyn mimořádná preventivní opatření tak, abychom na extrémní srážky byly co nejvíce připraveni.

O konkrétních krocích budu dnes informovat Vládu ČR.

https://t.co/AX3vWyLd4R oblíbit odpovědět

Povodí Moravy přistoupilo k opatřením už v úterý ráno. „Začali jsme snižovat hladiny vody ve vodních nádržích. Důvodem je zajištění dostatečného prostoru pro zachycení či zpomalení povodňových průtoků,“ očekává mluvčí Petr Chmelař.

„Od úterního rána byl proto navýšen odtok z vodních nádržích Vranov, Vír, Mostiště, Bystřička, Plumlov a Slušovice. Dále budou manipulace na vodních nádržích prováděny na základě zpřesňování informací ČHMÚ a operativně v návaznosti na aktuální hydrologickou situaci. Situaci sledují a vyhodnocují pracovníci vodohospodářského dispečinku, obsluha vodních děl a další pracovníci Povodí Moravy přímo v terénu,“ upřesnil Chmelař.