Zápisy do ZŠ začnou už příští týden. Děti k nim nemusí, pro rodiče je to výzva

Tereza Hrabinová
  11:27
Zápisy do základních škol začnou letos mnohem dříve, než bylo zvykem. Školy je uspořádají mezi 15. lednem a 15. únorem. Konkrétní termíny si ředitelé škol po dohodě se zřizovatelem stanovují sami. A mohou se tak lišit nejen mezi kraji a městy, ale i napříč školami v jedné čtvrti. Co si rodiče musí pohlídat, co vyplnit elektronicky a co přinést do školy vlastní rukou?

Zápis do první třídy | foto: ČTK

Změna vychází z legislativní úpravy, která má usnadnit plánování a dát školám i rodičům více prostoru pro řešení individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

Termín od poloviny ledna do poloviny února určuje jakési mantinely, do kterých se musí vejít zřizovatelé při plánování konkrétních termínů. Ve skutečnosti budou mít rodiče na zápis do vybrané školy pouze dva dny.

V každé městské části mohou být termíny jinak, dokonce i školy v rámci jedné městské části mohou mít zápis v různé dny.

Nové zápisy do ZŠ 2026. Přehled změn pro rodiče budoucích prvňáčků

Kdo musí k zápisu povinně?

Pro školní rok 2026/27 se zápis do první třídy týká:

  • dětí, které do 31. 8. 2026 dovrší šest let, tedy jejich datum narození je do 31. 8. 2020
  • dětí, které už mají udělený odklad školní docházky z předchozího období.

Odklad školní docházky je přísnější

Změny se týkají i odkladů. Podle novely školského zákona bude odklad nově možný pouze:

  • se souhlasem školského poradenského centra a zároveň
  • na základě doporučení odborného lékaře (či dětského klinického psychologa).

Praktický lékař pro děti a dorost už nově nebude moci doporučení k odkladu vydávat. Odklad bude možný jen tehdy, když má dítě dlouhodobé zdravotní znevýhodnění nebo se mu náhle zhorší zdravotní stav.

Zároveň končí i tzv. dodatečné odklady, které bylo možné udělit během prvního pololetí první třídy. O všem tak musí být rozhodnuto ještě před nástupem do školy. Tato nová pravidla platí jen pro děti narozené před 31. březnem, pro mladší je to ještě postaru.

Co s předškolákem procvičit k zápisu? Výslovnost, souhlásky i tkaničky

Jak probíhá zápis do 1. třídy

Nejprve je potřeba vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář bývá na webu školy). Rodiče nejprve vyplní informace o dítěti a poté si zvolí školu nebo a školy, kam své dítě chtějí přihlásit. Profil dítěte vyplňují pouze jednou, ne pro každou školu zvlášť.

Následně rodiče přijdou k formálnímu zápisu v termínu vypsaném školou. A k němu přinesou vygenerovanou přihlášku, přesněji žádost o přijetí, kterou si musejí stáhnout, vytisknout a podepsat.

Komu se cesta do školy nehodí, může žádost doručit datovou schránkou (na fyzickou osobu, nikoli na firmu), poštou (ministerstvo školství doporučuje obálkou s modrým pruhem) nebo e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem.

Zápisy do 1. tříd v Praze jsou letos jindy a jinak. Jak přihlásit dítě a kam

Samotný zápis je především administrativní záležitost, kterou obstará jeden z rodičů sám.

U zápisu obvykle předkládáte:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců cestovní pas),
  • u cizinců také cestovní pas dítěte,
  • pokud dítě nepřivádí zákonný zástupce: písemné pověření nebo jiný doklad o oprávnění dítě zastupovat.

Spádová škola a kolik můžete podat přihlášek?

Každé dítě má podle trvalého bydliště určenou spádovou základní školu. Ta má povinnost dítě přijmout, pokud má volnou kapacitu.

Zákon ale nezakazuje podat přihlášku i do jiné než spádové školy – počet přihlášek není omezen. Přijetí mimo spád pak závisí na kapacitě a kritériích školy (typicky například přednost pro sourozence už docházejících žáků).

Zápisy do mateřských škol budou také dřív

Změna se týká i zápisů do mateřských škol, ze stejného důvodu se posouvají na dřívější termín. Pro školní rok 2026/27 už neproběhnou v květnu, ale mezi 15. březnem a 15. dubnem 2026.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody, který se týká až 11 tisíc domácností. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí. Na webu o tom informovala radnice...

6. ledna 2026  9:24,  aktualizováno  11:48

Machadová intervenci USA vítá. Kdyby odmítla Nobelovku, už by byla prezidentka

Venezuelská opoziční vůdkyně a nositelka Nobelovy ceny míru María Corina Machado

Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová v rozhovoru se stanicí Fox News uvítala intervenci Spojených států ve Venezuele jako velký krok pro lidstvo a...

6. ledna 2026  11:30

Zápisy do ZŠ začnou už příští týden. Děti k nim nemusí, pro rodiče je to výzva

Zápis do první třídy

Zápisy do základních škol začnou letos mnohem dříve, než bylo zvykem. Školy je uspořádají mezi 15. lednem a 15. únorem. Konkrétní termíny si ředitelé škol po dohodě se zřizovatelem stanovují sami. A...

6. ledna 2026  11:27

Česko zažilo další silné mrazy, teploty klesly až k téměř minus 28 stupňům

Modrava (německy Mader) je obec v okrese Klatovy, 13 km jihozápadně od...

V noci na úterý spadly teploty v Krušných horách až téměř k minus 28 stupňům. Například v Jelení na Karlovarsku stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) naměřila krátce po půlnoci 27,9...

6. ledna 2026  7:04,  aktualizováno  11:25

Grónsko může být americké už v létě. Jsme supervelmoc, varuje Trumpův „mozek“

Premium
Vlivný poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Miller (vlevo) se...

Vlivný poradce prezidenta Donalda Trumpa Stephen Miller prohlásil, že kvůli Grónsku s americkou armádou nikdo bojovat nebude. Zdůraznil, že USA jsou supervelmoc a hodlají se tak chovat. Spojené státy...

6. ledna 2026  11:25

Žena měla useknutou hlavu. Podezřelého partnera policie dosud nemohla vyslechnout

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)

Policie v souvislosti s vraždou ženy na Strakonicku podezírá muže, s nímž oběť žila. Vyšetřovaného však dosud nemohla vyslechnout kvůli jeho špatnému psychickému stavu. Zůstává ve zdravotnickém...

5. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  6. 1. 11:21

Roční poplatek za televizi a rozhlas se nesmí hradit kdykoliv. Letošní termín se blíží

ilustrační snímek

Nová pravidla pro placení poplatků za veřejnoprávní média platí už osm měsíců, od května 2025. Nově se k němu museli registrovat i lidé, kteří žádný rozhlasový nebo televizní přijímač nemají, ale...

6. ledna 2026  11:16

Nejvíc šancí na ceny filmové kritiky mají Otec, Sbormistr a Karavan

Juraj Loj na snímku z filmu Sbormistr.

Po šesti nominacích na Ceny české filmové kritiky za rok 2025 mají dramata Otec v režii Terezy Nvotové a Sbormistr od Ondřeje Provazníka. Hlavní cenu pro nejlepší film může získat ještě road movie...

6. ledna 2026

Souboj Pavla s Babišem o Hrad se už nezopakuje. Premiér kandidovat nehodlá

Stávající předseda vlády Andrej Babiš (ANO) už o své kandidatuře na prezidenta...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš škrtá možnost, že by se mohl opakovat souboj o Hrad mezi ním a současným prezidentem Petrem Pavlem, který ho před třemi lety porazil. „Já už kandidovat nebudu,“...

6. ledna 2026  10:43

Kam se poděli Rusové? Osud 120 vojáků nasazených ve Venezuele je záhadou

Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025)

Po americkém útoku na Venezuelu panují nejasnosti o osudu 120 ruských vojenských poradců a instruktorů, kteří zde působili pod vedením generála Olega Makareviče. Na jejich přítomnost v jihoamerické...

6. ledna 2026  10:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel spoluzakladatel herního kolosu Sega. Davidu Rosenovi bylo 95

Obchod SEGA Games v čínské Šanghaji 14. října 2025

Ve věku 95 let zemřel spoluzakladatel videoherní korporace Sega David Rosen. V čele firmy stál od 60. do 90. let a sehrál klíčovou roli při rozvoji videoherního průmyslu v Japonsku i ve Spojených...

6. ledna 2026  10:07

V Tehově hořela hala na opravu traktorů, zásah komplikovala mrznoucí voda

Hasiči v Tehově na Benešovsku zasahují při požáru haly na opravu traktorů. (6....

V Tehově na Benešovsku hořela od brzkého rána hala určená k opravě traktorů, která patří místní střední odborné škole. Hasiči na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, jelikož plameny...

6. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.