Změna vychází z legislativní úpravy, která má usnadnit plánování a dát školám i rodičům více prostoru pro řešení individuálních vzdělávacích potřeb dětí.
Termín od poloviny ledna do poloviny února určuje jakési mantinely, do kterých se musí vejít zřizovatelé při plánování konkrétních termínů. Ve skutečnosti budou mít rodiče na zápis do vybrané školy pouze dva dny.
V každé městské části mohou být termíny jinak, dokonce i školy v rámci jedné městské části mohou mít zápis v různé dny.
Kdo musí k zápisu povinně?
Pro školní rok 2026/27 se zápis do první třídy týká:
- dětí, které do 31. 8. 2026 dovrší šest let, tedy jejich datum narození je do 31. 8. 2020
- dětí, které už mají udělený odklad školní docházky z předchozího období.
Odklad školní docházky je přísnější
Změny se týkají i odkladů. Podle novely školského zákona bude odklad nově možný pouze:
- se souhlasem školského poradenského centra a zároveň
- na základě doporučení odborného lékaře (či dětského klinického psychologa).
Praktický lékař pro děti a dorost už nově nebude moci doporučení k odkladu vydávat. Odklad bude možný jen tehdy, když má dítě dlouhodobé zdravotní znevýhodnění nebo se mu náhle zhorší zdravotní stav.
Zároveň končí i tzv. dodatečné odklady, které bylo možné udělit během prvního pololetí první třídy. O všem tak musí být rozhodnuto ještě před nástupem do školy. Tato nová pravidla platí jen pro děti narozené před 31. březnem, pro mladší je to ještě postaru.
Jak probíhá zápis do 1. třídy
Nejprve je potřeba vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář bývá na webu školy). Rodiče nejprve vyplní informace o dítěti a poté si zvolí školu nebo a školy, kam své dítě chtějí přihlásit. Profil dítěte vyplňují pouze jednou, ne pro každou školu zvlášť.
Následně rodiče přijdou k formálnímu zápisu v termínu vypsaném školou. A k němu přinesou vygenerovanou přihlášku, přesněji žádost o přijetí, kterou si musejí stáhnout, vytisknout a podepsat.
Komu se cesta do školy nehodí, může žádost doručit datovou schránkou (na fyzickou osobu, nikoli na firmu), poštou (ministerstvo školství doporučuje obálkou s modrým pruhem) nebo e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem.
Samotný zápis je především administrativní záležitost, kterou obstará jeden z rodičů sám.
U zápisu obvykle předkládáte:
- rodný list dítěte,
- občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců cestovní pas),
- u cizinců také cestovní pas dítěte,
- pokud dítě nepřivádí zákonný zástupce: písemné pověření nebo jiný doklad o oprávnění dítě zastupovat.
Spádová škola a kolik můžete podat přihlášek?
Každé dítě má podle trvalého bydliště určenou spádovou základní školu. Ta má povinnost dítě přijmout, pokud má volnou kapacitu.
Zákon ale nezakazuje podat přihlášku i do jiné než spádové školy – počet přihlášek není omezen. Přijetí mimo spád pak závisí na kapacitě a kritériích školy (typicky například přednost pro sourozence už docházejících žáků).
Zápisy do mateřských škol budou také dřív
Změna se týká i zápisů do mateřských škol, ze stejného důvodu se posouvají na dřívější termín. Pro školní rok 2026/27 už neproběhnou v květnu, ale mezi 15. březnem a 15. dubnem 2026.