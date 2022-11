Rodná čísla se budou zapisovat až do konce roku 2024, schválili poslanci

Rodná čísla se mají do občanských průkazů zapisovat nakonec až do roku 2024. Jejich konec odložili poslanci na návrh poslance TOP 09 Ondřeje Koláře při schvalování vzniku nové digitální a informační agentury. Teprve od roku 2025 má nahradit rodná čísla identifikátor, z nějž se nevyčte věk a pohlaví. Schválit to ještě musí Senát.