Letošní zápis do mateřských škol se poprvé posouvá už na březen. Podle novely školského zákona proběhne mezi 15. březnem a 15. dubnem. Co všechno je třeba vyplnit a přinést do školky a které děti mají předškolní vzdělávání povinně?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Kdy se koná zápis do MŠ?

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2026/2027 proběhne podle novely školského zákona v termínu od 15. března do 15. dubna. Konkrétní termín a místo zápisu si stanoví ředitelky a ředitelé školek po dohodě se zřizovatelem, což bývá obec nebo městská část. Zveřejněny jsou na jejich webových stránkách.

Online generování přihlášek může začít dříve.

Jak podat přihlášku na MŠ?

Online přihláška je dostupná na internetových stránkách jednotlivých škol. Nejde ale o plnohodnotný zápis, spíš o jakýsi předzápis, který má pomoci snížit administrativu školkám. Rodič vyplní online přihlášku a údaje se pošlou do příslušné MŠ. Po vygenerování žádosti získá jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Ale poté musí vyplněnou přihlášku vytisknout a do školky v době zápisu doručit. Buď osobně, nebo do datové schránky školy, e–mailem s elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně.

Co s sebou k zápisu?

Nezapomeňte si vzít občanský průkaz, případně cestovní pas a vyplněnou a podepsanou žádost, rodný list dítěte a případně i další dokumenty, které vaše mateřská škola vyžaduje. Ve většině případů bude mezi potřebnými dokumenty také potvrzení lékaře, které si musíte nechat před konáním řádného zápisu potvrdit.

U zápisu není nezbytně nutná přítomnost samotného dítěte. Školky ji ale většinou preferují, protože se potomek rovnou seznámí s novým prostředím a učitelkami či s učiteli.

Pro koho je zápis do mateřské školy povinný?

Mateřská škola je povinná pro všechny děti, které dosáhnou k prvnímu dni, kdy začíná školní rok, pěti let. Čím je dítě starší, tím je vyšší šance k přijetí.

Do školky mohou být přijaty i děti od dvou let, závisí ale na kapacitě školy a její vybavenosti. Navíc každé přijaté dvouleté dítě snižuje nejvyšší počet dětí ve třídě o dvě děti.

Co by měly děti umět před zápisem do MŠ?

  • Znát své jméno a příjmení
  • Obléknout se a obout
  • Vysmrkat se a používat kapesník
  • Umět se najíst, pít z hrnečku a skleničky
  • Používat toaletu
  • Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
  • Ujít kratší vzdálenost a chodit po schodech
  • Umět si říci, co chce a potřebuje
  • Pozdravit, poděkovat, poprosit

Zdroj: webové stránky mateřských škol

Kdy se rodič dozví o ne/přijetí dítěte do školky?

Ředitelé mateřských škol mají 30 dnů od zápisu na rozhodnutí, které děti budou k předškolnímu vzdělávání přijaty. Jejich seznam zveřejní na webových stránkách školky i zřizovatele. V seznamu neuvádí jména dětí, ale registrační čísla vygenerovaná při online zápisu.

Rodiče dětí, které přijaty nebyly, dostanou informaci písemně. Buď na adresu uvedenou v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, nebo do vlastních rukou zákonného zástupce.

Vstoupit do diskuse

