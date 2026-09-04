Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2027/28 se řídí školským zákonem, který pro ně vymezuje období od 15. března do 15. dubna 2027. Hlásit se do nich mohou děti ve věku od 2 let, nárok na umístění mají ale až ty tříleté. Naopak předškoláka, tedy dítě, kterému nejpozději 31. srpna 2026 bude 5 let, se do školky přihlásit musí – jde o povinné předškolní vzdělávání.
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Termín zápisu do mateřských škol
Konkrétní termín zápisu vyhlašuje zřizovatel (obvykle obec) ve spolupráci s ředitelem mateřské školy. Nejčastěji trvá zápis do konkrétní školky jen jeden nebo dva dny. Před ním se ale konají tzv. předzápisy, kdy rodiče vyplní elektronické přihlášky online. V den zápisu pak už jen přinesou vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s doklady do zvolené školky nebo školek.
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Kdo má nárok na přijetí do školky? A co když není místo?
Spádovost mateřských škol
Podobně jako pro základní školy i pro ty mateřské funguje spádovost. Podle místa trvalého bydliště je určená školka nebo více školek, kam dítě „spadá“.
Spádovost MŠ v Praze
Spádovost pro mateřské školy ale nemusí být stejná jako ta pro školy základní. V Praze je například obvyklé, že zatímco u základek je spádovost dána konkrétními ulicemi, pro mateřské školy je spádová celá příslušná městská část, například tedy celá Praha 3 nebo Praha 4.
Do kolika školek můžu přihlásit dítě?
Počet přihlášek není zákonem omezen. Rodiče se nemusí ohlížet na spádovost a mohou podat přihlášky jak do spádové školky či školek, tak do vzdálenějších mateřinek.
Školky přednostně přijímají děti ze „svého“ obvodu, naopak ty nespádové vezmou až v případě volné kapacity.
Doporučení: Ředitelky mateřských škol doporučují to s přihláškami nepřehánět. Pokud se rodič nemůže rozhodnout, radí podat dvě nebo tři přihlášky, více nemá smysl. Nikdy by ale neměl vynechat pádovou školku, protože v té máte největší šanci na přijetí.
Na co nezapomenout při zápisu?
Dokumentů, které rodič musí doručit vedení školky, je několik. Dobrá zpráva je, že MŠMT výslovně uvádí, že žádost lze podat osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud rodič pošle obyčejný e-mail bez uznávaného elektronického podpisu, má pět dnů na to, aby přihlášku ještě doručil některým z platných způsobů.
Nízkopříjmovým rodinám se může hodit také potvrzení z Úřadu práce o pobírání některé z dávek. Na jeho základě pak může ředitel rozhodnout o odpuštění školkovného, v některých případech se nemusí platit ani obědy. Tuto informaci je dobré předem vykomunikovat se školkou.
Co když vezmou dítě do více školek?
V případě, že by dítě bylo přijato do více školek, ředitelé či ředitelky se rodičů zeptají, jakou školku upřednostní. Tuto informaci (o preferované MŠ) mohou dát přímo i do přihlášky.
Ve větších městech je obvyklé, že ředitelky komunikují i mezi sebou a řeší spolu jak „duplicity“, tedy přijetí jednoho dítě do více školek, tak i místa pro děti, které sice nebyly do konkrétní školky přijaty, ale splňují kritéria pro přijetí a v jiné školce by se pro ně místo našlo.
Co když dítě nevezmou do školky?
Zde záleží na věku. V případě, že dítě bude mít třetí narozeniny 1. září 2026 nebo později, nárok na školku nemá. Často se ale stává, že ani tříleté dítě není do školky přijato. Co s tím?
V případě, že ani spádová školka nemá místo, obraťte se nejprve na ředitele či ředitelku MŠ, poté na zřizovatele – nejlépe přímo na školský odbor. Místo by měli zajistit, případně postupovat podle dalších možností, které jmenuje zákon (více jsme psali v článku o mateřských školách zde).
Pozor na širokou spádovost: Pokud žijete v místě, které je spádovost daná například celou městskou částí, zřizovatel svou zákonnou povinnost splní, když zajistí místo v kterékoli spádové školce. To znamená, že pokud například žijete v Praze 10, která má 20 školek, můžete získat místo třeba ve Strašnicích, i když bydlíte na pomezí Vršovic a Vinohrad.