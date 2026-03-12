Zápis do MŠ 2026: kdo má nárok na přijetí, kdo povinnost chodit a co když není místo

Zápisy do mateřských škol pro rok 2026/2027 začínají letos už 15. března. Jaké děti mají nárok na přijetí do školky a kam se obrátit, když je kapacita předškolního zařízení beznadějně plná? Začíná povinnost obcí se o místa pro děti postarat. Anebo platit.

Zápisy do mateřských škol začínají letos 15. března a končí 15. dubna 2026. Ne na všechny zájemce ale zbude místo, je proto dobré vědět, kdo má na přijetí nárok ze zákona a kam se obrátit, když právě vaše dítě nebylo přijato do školky.

Školky zapsané ve školském rejstříku mohou přijmout děti od 2 do 6 let věku, v případě odkladů i starší. U dětí, které mají třetí narozeniny až po 31. srpnu 2026, nevzniká na přijetí do školky právní nárok. Ty starší ho sice mají, ale i tak to má své limity.

Nárok na školku, povinnost vzdělání a praxe

Nárok, povinnost a praxe
Věk Situace ve „státních“ školkách
Do 2 letŠkolky nepřijímají děti mladší 2 let.
2-3 rokyMateřinky mohou přijmout děti od 2 let, ale nemají na to nárok. Ten vzniká až od 3 let.
Od dovršeného 3. roku do 5. rokuZe zákona tyto děti mají nárok na přijetí do MŠ. V případě nepřijetí se můžete odvolat proti rozhodnutí. Na vině ale může být nedostatečná kapacita školky. Ředitelé/ředitelky mohou o přijetí rozhodnout i dodatečně, pokud se kapacita uvolní během školního roku.
Od 5. rokuVzhledem k tomu, že pro pětileté děti platí od 1. září příslušného roku povinná předškolní docházka, školky tyto děti u zápisu upřednostňují. Problém může nastat v případě, že změníte bydliště (spádovost) po termínu zápisu do MŠ a nově spádové školce je již obsazeno. Tyto situace jsou výjimečné, řešte je s ředitelem/ředitelkou a zároveň s obcí.

Většina „státních“ školek je zřizovaná obcemi a mají svůj školský obvod, z nějž přijímají děti přednostně. Teprve až když přijmou všechny zájemce z ze svého obvodu, mohou nabírat i děti další, nespádové.

Spádovost u MŠ

  • Školské obvody pro mateřské školy se nemusejí krýt s těmi, které platí pro školy základní.
  • Například v Praze 3 mají základní školy určenou spádovost podle konkrétních ulic, zatímco pro školky je spádovým obvodem celá městská část.
  • Rodiče si tak mohou vybrat pro své dítě jakoukoli školku v Praze 3, ale nemají nárok na místo v té nejbližší svému bydlišti.

To, že má dítě nárok na přijetí do školky, neznamená, že má nárok na přijetí právě do té školky, kterou jeho rodiče preferují.

Předškoláci mají přednost

Velmi často se však pro dítě místo ve školce prostě nenajde. Přednost dostávají vždy děti, které budou od září předškoláci. Proč? Vyplývá to ze zákona.

„Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak,“ určuje školský zákon v § 34. Jinými slovy, zatímco tříleté a čtyřleté děti mají na školku „jen“nárok, pětileté mají přímo povinnost do ní chodit. A jejich rodiče tak mají povinnost je do školky přihlásit.

Pokud máte potomka, který páté narozeniny oslaví od 1. září 2026 do 31. srpna 2027, letos v březnu či dubnu ho musíte přihlásit k předškolnímu vzdělávání.

K zápisu do školky dítě chodit nemusí, protože to má většinou administrativní charakter. Na rozdíl od zápisu do školy se ani nepředpokládají specifické dovednosti, které by mělo dítě zvládnout, a nehraje roli to, čemu se říká školní zralost.

Co když ve školce není místo?

Pokud je ve vašem obvodě „přetlak“ dětí, přijímají školky přednostně ty děti, které mají povinné předškolní vzdělávání – tedy pětileté či starší. Snadno se může stát, že na mladší dítě místo nezbude. Co s tím?

Pokud je dítě mladší než 3 roky (resp. třetí narozeniny oslaví až po 31. srpnu 2026), nárok na přijetí do MŠ nemá. Pokud jde ale o tříleťáka nebo dokonce čtyřtleťáka, školka by ho přijmout měla. Zodpovědnost za to ale nemá jen ředitel či ředitelka školky, kteří se musejí řídit také kapacitou svého zařízení, ale zejména zřizovatel – zpravidla tedy obec. A právě zde platí novinka.

„Obec má nově povinnost zajistit výchovnou péči o dítě hned od jeho tří let až do doby, kdy mu vznikne právo na přijetí do spádové MŠ. Může jít například o zajištění místa v dětské skupině, úhradu nákladů na soukromou MŠ nebo jinou formu péče do zákonného finančního limitu,“ vysvětluje web Předškolní poradna, zaměřený na vzdělávání lidí pracujících v mateřských školách.

Česku chybí 40 tisíc míst ve školkách. Neziskovka na pomoc založí 100 skupin

Co když vám dítě nevezmou do školky?

Jak tento nárok uplatnit? Musíte mít v ruce rozhodnutí o nepřijetí, které vám školka vydá do 30 dní po zápisu. S ním musíte navštívit příslušný obecní či městský úřad a požádat o zajištění péče. Ke kladnému vyřízení vaší žádosti je nutné splnit i další podmínky: například to, že rodiče dítěte pracují, případně jsou v evidenci ÚP, studují nebo pečují o osobu blízkou.

Nová povinnost obcí zajistit místo pro tříleté děti vyplývá z jiného než školského zákona: z toho o dětských skupinách. A protože příslušná změna je účinná od začátku letošního roku, ale zároveň se vztahuje až na termín řádného zápisu, bude nadcházející zápis do MŠ první, při kterém se projeví.

Povinnosti obce

A co může obec udělat, když místo pro vaše tříleté dítě ve školce prostě nemá? Možností je více:

  • Sehnat pro vaše dítě místo v jiné, nespádové školce (například v sousední obci či městské čtvrti)
  • Zajistit místo v dětské skupince, kterou sama zřizuje.
  • Zajistit místo v jiné dětské skupince.
  • Proplatit rodičům náklady na péči o dítě, kterou si sami zajistí (chůva, soukromá skupinka aj.), ale jen to určité výše. Strop je stanoven na 343 Kč/den.

Co když s nabízenou variantou nebudete souhlasit? Vaše možnosti jsou pak dost omezené: klasické odvolání není možné, odmítnout můžete pouze zařízení, které je mimo vaši spádovou oblast. V tom případě vám obec musí nabídnout proplacení péče podle posledního bodu. Vymoci si přijetí do do konkrétního zařízení nemůžete.

