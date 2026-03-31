Zápis do MŠ 2026 a očkování. Kdo bez něj do školky nesmí a koho musejí vzít

Pavla Žáková
  5:00
Chcete dát dítě do školky a bojíte se, že vám ho nevezmou kvůli chybějícímu nebo odloženému očkování? Poradíme, co na to říká zákon, jaké vakcíny jsou a jaké nejsou povinné a kdy vám školka dítě musí přijmout i bez očkování.

Zatímco ve školkách je očkování povinné, kluby a jiná předškolní zařízení mohou mít vlastní podmínky. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Kdo má malé dítě, očkování řeší každou chvíli. Od prvních měsíců života až do tří let je předepsaná řada vakcín, z nichž některé jsou „povinné“, jiné pouze doporučené.

Očkování a zápis do školky

Očkování má chránit proti závažným nemocem, na druhé straně existují důvody, proč je třeba podání očkovací látky někdy odložit, vyměnit nejčastější látku za jinou nebo posunout očkovací kalendář. Může to být kvůli nemocem, dovolené i z jiných důvodů. Lékař také může zjistit, že některá z vakcín je u dítěte kontraindikována, a to buď trvale, nebo dočasně – v řádu měsíců či let. Kromě toho existují rodiče, kteří se rozhodnou nenechat své dítě očkovat z přesvědčení.

Povinná očkování

Kdy je dítě „řádně očkované“ dle zákona? Musí mít splněná tato očkování:

  • proti šesti onemocněním (tetanus, černý kašel, dětská přenosná obrna, hepatitida typu B, záškrt, onemocnění vyvolané haemophilus influenzae typu b) ve schématu minimálně 2 + 1 (většinou tzv. hexavakcína),
  • očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám v minimálně jedné dávce (označované jako MMR či Priorix).

Zmíněná očkování by mělo dítě prodělat (v případě, že nejsou kontraindikace) dle očkovacího kalendáře v 3., 5. a 12. měsíci (hexavakcína) a do 18 měsíců (MMR, 1. dávka).

Z chybějícího očkování se stává problém ve chvíli, kdy se rozhodnete dát dítě do školky. Splnění povinných očkování je totiž jednou ze základních podmínek přijetí do školek, které jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Kontraindikaci potvrzuje lékař, ne ředitelka MŠ

Při zápisu dítěte do školky musíte předložit potvrzení od pediatra, že váš potomek je buď očkován, nebo očkován být nemůže, případně nemusí. Jak praví zákon o ochraně veřejného zdraví, školky „mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.“ Totéž platí i pro dětské skupiny.

O tom, co je a není kontraindikace, rozhoduje lékař, nikoli ředitelka MŠ. Pokud tedy přinesete potvrzení, že očkování je u vašeho dítěte kontraindikováno, nemusíte vysvětlovat proč.

Musím doložit očkovací průkaz?

Stejně tak školka nemá právo po vás požadovat očkovací průkaz dítěte, i když se to někdy děje, jak uvádějí členky veřejné facebookové skupiny Práva dětí a rodičů v kontaktu se zdravotnictvím, školstvím a státem, kterou spravuje advokátka Zuzana Candigliota.

Zápisy do MŠ 2026
Termín15. března až 15. dubna 2026
Rozhodnutído 30 dnů od zápisu
Pro koho je povinnépro děti, které dovrší 5. rok nejpozději 31. 8. 2026
Začátek škol. roku 2026/27úterý 1. září 2026

„Očkovací průkaz je zdravotní dokumentace, kterou ředitelka MŠ nemá oprávnění vyžadovat. Nemá ani kompetenci posuzovat, zda je dítě řádně očkované na základě údajů v průkazu,“ vysvětluje web Předškolní poradna, zaměřený na osvětu a vzdělávání pracovníků v předškolním vzdělávání.

Škola si ani nemůže upravovat pravidla pro očkování po svém například ve školním řádu či vnitřní směrnici.

Častý problém: odložené očkování

Problém může nastat i v případě, že vaše dítě sice nemá v den zápisu splněná všechna povinná očkování – například kvůli nemoci, ale máte v plánu je doplnit ještě před nástupem do školky v září 2026. Ani v tomto případě nemáte nárok na něco jako „podmíněný zápis“, ale musíte doložit potvrzení lékaře o kontraindikaci.

„Neexistuje nic jako příslib, že bude dítě doočkované. Pokud nemá veškerá očkování a je pro to důvod, od toho má od lékaře potvrzení o kontraindikaci,“ uvádí Předškolní poradna.

V minulosti existovaly spory o to, zda dočasná kontraindikace stačí na to, aby do školky nastoupilo dítě bez očkování, nebo do ní smí nastoupit, jen když splňuje podmínku zákona o „trvalé kontraindikaci“. V roce 2020 však problematické slovo „trvalá“ ze zákona vypadlo a lékař může potvrdit kontraindikaci i v případě, že nejde o trvalý stav.

Potvrzení od lékaře není zadarmo

Za potvrzení, ať už o očkování, imunitě nebo kontraindikaci, si dětský lékař může účtovat poplatek. „Vydání lékařského posudku není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cenu za jeho vypracování si určuje poskytovatel zdravotních služeb sám (za originál i kopii), zdravotní pojišťovna na její výši nemá žádný vliv,“ upozorňuje VZP.

Z veřejně dostupných informací vyplývá, že lékaři si za posudky berou většinou částku od 100 do 300 Kč, někteří potvrzení pro školku vystavují svým pacientům i zdarma.

Nechci očkování z principu. Jak postupovat?

Rodiče, kteří si pro své děti nepřejí očkování, ačkoli k tomu ošetřující lékař nespatřuje důvod, si mohou podat žádost o prominutí podmínky očkování z důvodu víry či svědomí. Pro podání takové žádosti je možné najít na internetu konkrétní rady.

Ředitel či ředitelka se pak vaší žádostí musejí zabývat. Nelze předjímat, jakým způsobem rozhodnou. Ale dosavadní praxe nasvědčuje spíš tomu, že úspěch žádosti je méně pravděpodobný než to, že bude odmítnuta.

Rodiče pak mají možnost odvolání, mohou se obrátit na příslušný krajský úřad a případně i na soud.

Podobnými případy se v minulosti zabýval jak ombudsman, tak Ústavní soud. Velmi zhruba lze říct, že ačkoli konstatovali právo rodičů neočkovat své dítě, v praxi je prokazování důvodů k takovému rozhodnutí složité.

Kdy musí školka přijmout dítě bez očkování?

Kromě potvrzení lékaře o kontraindikaci nebo imunitě existuje ještě jedna situace, kdy do školky může nastoupit dítě bez povinných očkování: když mu nejpozději 31. srpna 2026 bude 5 let.

V tomto věku totiž musí začít plnit takzvanou povinnou předškolní docházku, a to bez ohledu na to, zda je či není očkované a proti jakým nemocem. Po předškolácích, resp. jejich rodičích, školka v tom případě ani nechce a nesmí chtít potvrzení od pediatra o očkování. „Protože je předškolní vzdělávání povinné, není možné ho podmiňovat očkováním,“ vysvětluje Předškolní poradna.

Očkování a lesní školky a kluby

Školky zapsané v rejstříku školských zařízení nesmějí přijímat neočkované děti, s výjimkou lékařského potvrzení a s výjimkou předškoláků. Existují ale místa, kam děti mladší pěti let mají zápis povolený i bez očkování.

Jsou to například lesní kluby a další zařízení, která nemají status školky. Mezi ně patří i různé zájmové kroužky a aktivity.

Naopak lesní školky, které status školky mají, musejí lékařské potvrzení vyžadovat.

Očkování pro školu v přírodě? Není potřeba

V minulosti se vedla široká diskuze také o očkování pro školu v přírodě. Nakonec to dopadlo tak, že na klasickou školu (či u předškoláků školku) v přírodě se povinnost očkování (resp. lékařské potvrzení o vakcinaci, kontraindikaci či imunitě) nevztahuje. „Logika je taková, že děti jsou v rámci školy v kolektivu denně, a výjezd do přírody se tak bere jako pokračování výuky, jen na jiném místě,“ vysvětlila mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batók.

Naopak zotavovací akce vyžadují očkování účastníků, případně potvrzení o imunitě či kontraindikaci. „To jsou typicky letní tábory nebo sportovní soustředění, které trvají déle než 5 dnů a zároveň se jich účastní více než 30 dětí,“ uvedla Batók.

Výjimkou jsou akce, které trvají méně než 5 dní nebo se jich účastní méně než 30 dětí. Ty spadají podle zákona do režimu „jiných podobných akcí“, které mají méně přísné podmínky a povinné očkování mezi ně nepatří. A to ani v případě, že akce trvá například více než 10 dní, ale je na ní pod 30 dětí.

