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Zápis do ZŠ 2027. Jak, kdy a s čím přihlásit dítě do 1. třídy?

Tereza Hrabinová
  17:35
Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2027/2028 se uskuteční od 15. ledna do 15. února 2027. Konkrétní termín v tomto období stanoví každá škola samostatně.

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2027/2028 se uskuteční od 15. ledna do 15. února 2027. Konkrétní termín v tomto období stanoví každá škola samostatně. | foto: Profimedia.cz

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2027/2028 proběhnou už v lednu a únoru. Přesný termín si stanoví každá škola sama. Koho se zápis týká, co mají rodiče přinést a jak se podle data narození dítěte mění pravidla pro odklad školní docházky?

Zápis do první třídy 2027: přehled

  • Období zápisů: od 15. ledna do 15. února 2027
  • Přesný termín: určí každá škola po dohodě se zřizovatelem
  • Koho se zápis týká: především dětí narozených od 1. září 2020 do 31. srpna 2021
  • Kdo musí přijít také: děti, kterým byl dříve povolen odklad školní docházky
  • Začátek vyučování: středa 1. září 2027
  • Termíny jednotlivých škol: zatím většinou nejsou zveřejněné

Kdy budou zápisy do první třídy pro školní rok 2027/2028?

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2027/2028 se uskuteční v období od 15. ledna do 15. února 2027. Konkrétní dny v tomto rozmezí si stanoví každá škola samostatně.

Přesná data jednotlivých škol zatím většinou nejsou známá. Rodiče by proto měli sledovat webové stránky vybraných škol, kde najdou také kritéria přijetí, potřebné formuláře a informace o průběhu zápisu.

Zákonné období zápisů se od roku 2026 přesunulo z dubna na leden a únor. Dřívější termín má školám i rodinám poskytnout více času na přípravu nástupu dítěte a řešení jeho případných individuálních vzdělávacích potřeb.

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Které děti musí rodiče zapsat?

Zápis pro školní rok 2027/2028 se týká především dětí, které do 31. srpna 2027 dovrší šest let.

Zpravidla tedy půjde o děti narozené:

  • od 1. září 2020 do 31. srpna 2021,
  • a o starší děti, kterým byl v předchozím roce povolen odklad povinné školní docházky.

Rodiče mohou požádat také o dřívější přijetí mladšího dítěte, které dosáhne šesti let až v průběhu školního roku. Dítě však musí být přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a rodiče musejí doložit požadovaná doporučení.

Jak probíhá zápis do první třídy

Zápis má formální a případně také neformální, motivační část. Formální část představuje správní řízení, během kterého rodič podá žádost o přijetí dítěte.

Od zápisů konaných v roce 2027 může škola pořádat také neformální část zaměřenou na seznámení dítěte se školou a jeho motivaci k budoucí školní docházce. Ta může trvat nejvýše 30 minut a dítě se jí účastní pouze se souhlasem zákonného zástupce.

U veřejných škol nesmí výsledek neformální části ovlivnit rozhodování o přijetí dítěte. Nejde tedy o přijímací zkoušku ani test školní zralosti.

Co s sebou k zápisu do první třídy?

Přesné požadavky zveřejní každá škola na svých webových stránkách. Rodiče obvykle potřebují:

Prvňáčci dostanou slovní hodnocení

Dětí nastupujících v září 2027 se dotkne také změna způsobu hodnocení. Od školního roku 2027/2028 již prvňáčci nebudou na vysvědčení hodnoceni známkami, ale slovně. Pro druhé třídy začne stejná povinnost platit o rok později.

  • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti dítěte,
  • případně doklad o trvalém pobytu dítěte,
  • dokumenty potřebné k žádosti o odklad.

Pokud dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit písemné pověření nebo jiný doklad o oprávnění dítě zastupovat.

Formulář žádosti bývá dostupný na webových stránkách školy. Některé školy umožňují jeho předběžné elektronické vyplnění a rezervaci konkrétního času zápisu.

Do jaké školy lze dítě přihlásit?

Každé dítě má podle místa trvalého pobytu určenu spádovou základní školu. Ta přijímá přednostně děti ze svého spádového obvodu, a to do výše povolené kapacity.

Rodiče mohou podat žádost také do jiné než spádové školy. Počet podaných žádostí není omezen. Přijetí do nespádové školy ale závisí na její volné kapacitě a zveřejněných kritériích. Přednost mohou mít například děti ze spádového obvodu nebo sourozenci žáků, kteří školu již navštěvují.

Pokud rodiče podají žádosti na více škol a dítě je přijato do několika z nich, měli by ostatním školám co nejdříve oznámit, kam dítě skutečně nastoupí.

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Jak je to s odkladem školní docházky?

Pro zápis v roce 2027 budou současně platit dva způsoby posuzování odkladů. Rozhodující bude datum narození dítěte.

Děti narozené do 30. června 2021

Na tyto děti se již vztahují přísnější pravidla. Odklad bude možné povolit pouze tehdy, pokud zdravotní stav dítěte dlouhodobě neumožňuje jeho účast ve vyučování.

Rodiče musejí k žádosti přiložit:

  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení,
  • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Lékařské posouzení podle nových pravidel nemůže vydat praktický lékař pro děti a dorost ani pediatr.

Děti narozené od 1. července do 31. srpna 2021

U těchto dětí se ještě postupuje podle dřívějších pravidel. Odklad může být povolen, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

Také v tomto případě je potřeba doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a lékaře nebo klinického psychologa. Posouzení však ještě může vydat také praktický lékař pro děti a dorost nebo pediatr.

Odklad školní docházky: rychlý přehled
Datum narození dítětePodmínka pro odkladKdo vydává doporučení
Do 30. června 2021Zdravotní stav dlouhodobě neumožňuje účast ve vyučováníŠkolské poradenské zařízení a odborný lékař nebo klinický psycholog; ne pediatr
Od 1. července do 31. srpna 2021Dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspěléŠkolské poradenské zařízení a lékař nebo klinický psycholog; doporučení může vydat i pediatr

O odklad musí zákonný zástupce požádat v období zápisu. Možnost takzvaného dodatečného odkladu během prvního pololetí první třídy již neexistuje. O nástupu dítěte proto musí být rozhodnuto před začátkem školního roku.

Co by mělo dítě před nástupem do školy umět?

Nejde o povinný seznam ani podmínky přijetí. Nástup do první třídy ale dítěti usnadní, pokud dokáže:

  1. Samostatně se obléknout, najíst a zvládnout základní hygienu.
  2. Srozumitelně komunikovat a vyjádřit své potřeby.
  3. Přiměřeně ovládat své chování a zvládnout odloučení od rodičů.
  4. Držet tužku, kreslit a pracovat s drobnými předměty.
  5. Rozlišovat základní zrakové a sluchové vjemy.
  6. Orientovat se v jednoduchých počtech a běžných pojmech.
  7. Přiměřeně dlouho se soustředit a dokončit zadaný úkol.
  8. Respektovat jednoduchá pravidla a spolupracovat s ostatními.
  9. Zapojit se do tvořivých a pohybových činností.
  10. Orientovat se ve svém okolí a v běžných životních situacích.
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