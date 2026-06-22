Před pražským činžovním domem už několik dnů stojí zaparkovaná dvojice bílých sanitek s červeným pruhem, které slouží především jako soukromá dopravní služba pro seniory či zdravotně postižené.
Už na první pohled je ale zřejmé, že záchranářská vozidla jsou zcela nepojízdná. Důvodem je čtvrteční zásah neznámého pachatele, který u obou automobilů probodal pneumatiky.
Často nám u domů parkuje hned několik sanitek, občas i s puštěnou sirénou. Mám pocit, že kolikrát to je úplně bezdůvodně, klidně i několik hodin.