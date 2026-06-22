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Zaparkovaným pražským sanitkám propíchali kola. Policie pátrá po pachateli

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ilustrační snímek | foto: AI / Ondřej HanušShutterstock

Matěj Svěrák
  9:00
V pražském Břevnově v ulici Nad Kajetánkou neznámý pachatel ostrým předmětem propíchal pneumatiky dvěma sanitkám. Podle místních řidiči nechávají sanitky přímo před domy a tím znemožňují parkování rezidentům. Firma se ale hájí tím, že má právo v ulici parkovat.

Před pražským činžovním domem už několik dnů stojí zaparkovaná dvojice bílých sanitek s červeným pruhem, které slouží především jako soukromá dopravní služba pro seniory či zdravotně postižené.

Už na první pohled je ale zřejmé, že záchranářská vozidla jsou zcela nepojízdná. Důvodem je čtvrteční zásah neznámého pachatele, který u obou automobilů probodal pneumatiky.

Často nám u domů parkuje hned několik sanitek, občas i s puštěnou sirénou. Mám pocit, že kolikrát to je úplně bezdůvodně, klidně i několik hodin.

obyvatel pražského Břevnova

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